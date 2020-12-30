РУС
Рейдерство в Украине "практически исчезло", - Малюська

Рейдерство в Украине

Министр юстиции Денис Малюська в костюме Деда Мороза отчитался об успехах и провалах Минюста за 2020 год.

Отчетный пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Офис противодействия рейдерству "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".

"Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись. А потому захвата активов все еще случается, однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста ", - написал Малюська.

Министр отметил, что рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст - доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой "обеспечительных" решений судов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Механизм работы Антирейдерской комиссии Минюста несовершенен, нужно принять новый закон, - адвокат Козаченко

"Некоторое время популярным был взлом реестров хакерами, однако с введением двойной идентификации изломы перестали быть привлекательными для рейдеров", - отметил Малюська.

idiot
30.12.2020 17:21 Ответить
Без слов. Или просто бл...ть.
30.12.2020 17:21 Ответить
30.12.2020 17:24 Ответить
idiot
30.12.2020 17:21 Ответить
Без слов. Или просто бл...ть.
30.12.2020 17:21 Ответить
смотрю на фото и понимаю что дурка по нем плачет уже давно
30.12.2020 17:22 Ответить
Когда его возглавляет министр, это уже не рейдерство...
30.12.2020 17:22 Ответить
Без слов обнять и
30.12.2020 17:22 Ответить
"Радары" мокшанские смени на европейские, снегурка небритая.
30.12.2020 17:23 Ответить
30.12.2020 17:24 Ответить
Главное, что шутка эта Бене понравилась!
30.12.2020 18:38 Ответить
"Министр юстиции" в костюмі Діда Мороза, преЗЕдент "грає" на роялі - це той рівень, котрого Україна за часів Порошенка не могла досягнути навіть якби й захотіла. Люди просто були не ті.
30.12.2020 17:25 Ответить
Посмотрите его ФБ, оно там с паяльником и утюгом в руках недавно поздравлял исполнительную службу.
30.12.2020 17:27 Ответить
Зебил.
Новости почитай, постоянно что-то захватывают "неизвестные".

22 декабря.

В Киеве днем 22 декабря неизвестные пытались захватить помещение в здании на улице Пушкинской. В ситуацию вмешались правоохранители, один из них был травмирован.
Об этом сообщает https://kyiv.npu.gov.ua*****************/za-faktom-protipravnix-dij-grupi-osib-na-vuliczi-pushkinskij-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/ пресс-служба полиции Киева .
Конфликт, по предварительным данным, возник из-за права собственности на помещение. Группа лиц пыталась с помощью силы и пиротехники проникнуть в помещение и захватить его. Правоохранители задержали шестерых человек, с ними проводятся следственные действия.
30.12.2020 17:25 Ответить
Новости он не читает,это его личное мнение.
30.12.2020 17:29 Ответить
Оно вообще не от мира сего. Но Зелю устраивает.
30.12.2020 17:34 Ответить
Зіцголова Фунт-малюська, влаштовує портнова. Поки одне рило корчить, друге рулить. Руйнує.
30.12.2020 17:53 Ответить
23 грудня-https://kharkiv.znaj.ua/358724-poki-v-harkovi-hovali-kernesa-nahabni-reyderi-vidzhali-zavod Поки в Харкові ховали Кернеса, нахабні рейдери "віджали" завод
25 грудня-https://lb.ua/society/2020/12/25/473913_mikolaievi_nevidomi_zahopili.html У Миколаєві невідомі захопили приватне підприємство на території нафтобази

29 грудня-https://lb.ua/sport/2020/12/29/474126_kamyanskomu_vidbulosya_reyderske.html У Кам'янському відбулося рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей"
Найяскравіші приклади лише минулого тижня
30.12.2020 18:54 Ответить
це все кришується. Кришу очолюють Leshek Зе і д'єрмак
30.12.2020 19:06 Ответить
Ала ... Новина про що ?
Захоплення не вдалося.
Міністр про це і написав - погані люди, зовсім, не зникли.
30.12.2020 19:05 Ответить
Мені перелопачувати всі новини, щоб доводити очевидне?
Читайте вище коменти, приклади від Павло Макаренко.
30.12.2020 19:10 Ответить
Снегурочка а не дед мороз.
30.12.2020 17:26 Ответить
30.12.2020 17:27 Ответить
30.12.2020 17:27 Ответить
що ви кажете? чорних нотаріусів перефарбували білой фарбою?
30.12.2020 17:28 Ответить
мабуть щоб більше були схожі на янголів від юстиції
30.12.2020 17:42 Ответить
Зайшов у гугл, набрав "рейдерське захоплення"... Прифігів від кількості новин. Найновіша- годину тому у Козятині рейдери віджимали магазин.
30.12.2020 17:29 Ответить
А в молюскиній дійсності - немає рейдерства. Отже, хтось перебуває в альтернативній реальності: чи то молюско, чи то... гугл!
30.12.2020 18:16 Ответить
*********
30.12.2020 17:29 Ответить
А то, что у фермеров урожай рейдеруют - небольшое недоразумение.
30.12.2020 17:31 Ответить
Неделю назад захватывали нефтебазу ,еле отстрелялись и магазин чей то отжимали и это только то о чем написали.Вот правда люди говорят посей одного дурака вырастет целое поле.
30.12.2020 17:36 Ответить
А на Луне появилась атмосфера и в шестую палату провели интернет. Аминь!
30.12.2020 17:31 Ответить
Це що, дэда Мороз ? Пфф...
30.12.2020 17:31 Ответить
В Харькове в избушку Деда Мороза которую "отец города" Гепа ныне мёртвый построил из фанеры за 6 миллионов гривен сейчас требуется клоун со своим костюмом за свой счёт,денег у города нет,всё ушло на похороны.
30.12.2020 17:32 Ответить
Идиотов все больше и больше, а цены все выше и выше.
30.12.2020 17:34 Ответить
уже все украдено
30.12.2020 17:34 Ответить
" А представляете, что на его месте был бы какой-то дурачок ? " (с)
30.12.2020 17:35 Ответить
Министр отметил, что рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст - доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой "обеспечительных" решений судов.---(((Рейдерство в Украине "практически исчезло")))
30.12.2020 17:38 Ответить
Один шут в кресле Президента, второй клоун - в кресле министра юстиции. Я даже не знаю, что же более страшно! И всем этим цирком управляет товарищ из ФСБ, у которого даже должность говорит о его функциях - глава Офиса Резидента! Никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу....
30.12.2020 17:38 Ответить
Вірю, вірю що рейдерство практично зникло.
А ще вірю в русалок, діда мороза і гномів.
30.12.2020 17:40 Ответить
Дистиллированный дебил...
30.12.2020 17:41 Ответить
рафинированный, дезодорированный, ректифицированный, сертифицированный, калиброванный и верифицированный.
Не, парни, пора нам свой реестр идиотов составлять. На сайт ВР надо выложить петицию о возобновлении принудительной госпитализации в психушку, а реестр этот приложим как железный аргумент.
30.12.2020 17:47 Ответить
Ви забули про еталонного .
30.12.2020 17:58 Ответить
Поленился. Он у нас много какой. Просто он таких усилий не стОит!
30.12.2020 18:02 Ответить
Не гоните на Малюску. Идиот у нас Милованов. Бегает, отмазывает зеленое кодло, после того как ему пинок дали.
30.12.2020 17:42 Ответить
Он им еще, видать, денег должен. Или надеется выслужится и восстановиться. На лычку тянет, собака.
30.12.2020 17:48 Ответить
30.12.2020 17:42 Ответить
Можно я его перее...у?
30.12.2020 17:43 Ответить
Але обережно, щоб синців не було. Бо закриють, ніби за нормальну людину.
30.12.2020 17:57 Ответить
Ніз-зя! Краще вколоти парасолькою.
30.12.2020 20:05 Ответить
Здравствуй дедушка Денис,
Борода из ваты.
Рейдеров, ты всех поймал?
..... с поддатый.
30.12.2020 17:45 Ответить
Когда рейдерством занимаются гос. служащие, то это уже называется политикой государства.
30.12.2020 17:45 Ответить
Газ по 12 гривен это как? Рэкет, операция обнуление, чтобы легче голоса было купить?
30.12.2020 17:54 Ответить
Молюскові більше пасувала б інша одежина - довга сорочка з рукавами, зав'язаними на спині.
30.12.2020 17:56 Ответить
З якої нори це ВОНО вилізло??? Гидота!
30.12.2020 17:57 Ответить
Раніше таких персонажів тримали у спеціалізованих клініках.
30.12.2020 18:00 Ответить
И титушек тоже не стало,наверное на митингах калымят.
30.12.2020 18:02 Ответить
Цензор подобрал правильное фото для такой новости. Такую чушь можно говорить только в костюме клоуна.
30.12.2020 18:09 Ответить
30.12.2020 18:18 Ответить
оце гумор!
квартал нервує!
30.12.2020 18:22 Ответить
ага, я помітив. У сусідньому районі 5000 га зерна віджали і мусора стояли в оточенні, поки фірма-одноденка скосила і вивезла пшеницю. Директор потім в лугандон чкурнув. А так ні, ніякого рейдерства.
30.12.2020 18:25 Ответить
Дебил!!!
30.12.2020 18:28 Ответить
Каждую неделю СМИ пишут о новых случаях рейдерства в стране. В то время как лет 9-10 назад таких случаев вообще не было. Может Малюска всё время где-то в ЕС живёт? Там действительно таких случаев не бывает. Потому корупционеры недвижимость покупают в ЕС.
30.12.2020 18:36 Ответить
наговорил три короба ( наврал - с )
рейдерство без решения суда - прямой путь на нары ( или минус деньги ) , он че с судами бодатся начал ? ниповерю , зеленые врут каждый день ( остальные политики тоже врут ) ,
а этот вобще сказку рассказал
30.12.2020 18:44 Ответить
Бггг https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/reyderstvo-v-ukraine-rastet-do-suda-ne-dohodyat-57-del-opendatabot Рейдерство в Украине растет. До суда не доходят 57% дел
30.12.2020 18:53 Ответить
"Рейдерство в Украине "практически исчезло", - Малюська" - 25.12.2020 18:26 https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3161355-v-nikolaevskoj-oblasti-neizvestnye-zahvatili-neftebazu.html В Николаевской области неизвестные захватили нефтебазу
30.12.2020 18:56 Ответить
в дурке день открытых дверей
30.12.2020 19:00 Ответить
Гнилая ложь! Вот пример из жизни. Кличко под предлогом некачественной застройки отобрал 170 га (!!!) земли на Осокорках у одного из самых крупных киевских застройщиков - банка 'Аркада', что привело к банкротству банка, остановке строительства 3 микрорайонов и 13000 семей оставшихся без жилья.

Но главное даже не это! А то что 170 га было отобрано кличком якобы для создания Экопарка Осокорки, а теперь вся эта земля будет передана другому застройщику ПОД ЗАСТРОЙКУ! Если это не рейдерство в законе, то тогда что это? Хотелось бы спросить клована Малюську.
30.12.2020 19:03 Ответить
Аркада да - честные и пушистые. Честнее только Коломойский.
30.12.2020 19:26 Ответить
В Украине нет честных и пушистых застройщиков априори. Аркада - такая же как все. Но прецедент Аркады показал, что власти при желании завалить могут ЛЮБОГО застройщика, даже Киевгорстрой. А на обычных людей-инвесторов подонкам наплевать.
30.12.2020 20:29 Ответить
Достраивать будет Столица групп.
30.12.2020 22:00 Ответить
Теоритично я не вірю цьому "діду морозу".
30.12.2020 19:20 Ответить
А ТАТАРОВ С ЕРМАКОМ не рейдерсвто , это хуже, это не имущественное - ЭТО ЗАХВАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ! Они там Кривовноса погнали за что - не сработался с этими госрейдерами ?
30.12.2020 19:22 Ответить
ПРЕЗЕ на уголовку тянет превышениями полномочий, а эти два вообще беспредел!
30.12.2020 19:24 Ответить
Якщо слухати заяви представників влади та споживати відосики то ми в раю живемо.
30.12.2020 20:11 Ответить
Благодаря двом твитам.
30.12.2020 20:34 Ответить
Клинический идиот. У нас, в Николаеве, на этой неделе рейдернули нефтебазу.
https://mycity.mk.ua/news/534365 В Николаеве в полицию сообщили о захвате предприятия на Нефтебазе Пятница, 25 декабря, 2020 12:05
30.12.2020 21:07 Ответить
А чим займається бубочка, коли намагається нахилити Конституційний суд???
30.12.2020 21:59 Ответить
.

було було, но такого ще не було
30.12.2020 22:15 Ответить
их всех набрали из палаты №6 и у всех кукушка сломана напрочь
30.12.2020 22:23 Ответить
Блдь или вы примете закон об оружии или этот бардак никогда не прекратится. А еще примите закон что нотариусы только с личным, добровольным участием продавца и фиксацией на камеру могут перезаключать сделки о крупных продажах - земли заводов др. недвиги и т.д.
30.12.2020 23:10 Ответить
как и коррупция. ещё в ноябре-декабре 2019-го. ага.
31.12.2020 07:56 Ответить
 
 