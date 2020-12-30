Рейдерство в Украине "практически исчезло", - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська в костюме Деда Мороза отчитался об успехах и провалах Минюста за 2020 год.
Отчетный пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, Офис противодействия рейдерству "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".
"Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись. А потому захвата активов все еще случается, однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста ", - написал Малюська.
Министр отметил, что рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст - доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой "обеспечительных" решений судов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Механизм работы Антирейдерской комиссии Минюста несовершенен, нужно принять новый закон, - адвокат Козаченко
"Некоторое время популярным был взлом реестров хакерами, однако с введением двойной идентификации изломы перестали быть привлекательными для рейдеров", - отметил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новости почитай, постоянно что-то захватывают "неизвестные".
22 декабря.
В Киеве днем 22 декабря неизвестные пытались захватить помещение в здании на улице Пушкинской. В ситуацию вмешались правоохранители, один из них был травмирован.
Об этом сообщает https://kyiv.npu.gov.ua*****************/za-faktom-protipravnix-dij-grupi-osib-na-vuliczi-pushkinskij-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/ пресс-служба полиции Киева .
Конфликт, по предварительным данным, возник из-за права собственности на помещение. Группа лиц пыталась с помощью силы и пиротехники проникнуть в помещение и захватить его. Правоохранители задержали шестерых человек, с ними проводятся следственные действия.
25 грудня-https://lb.ua/society/2020/12/25/473913_mikolaievi_nevidomi_zahopili.html У Миколаєві невідомі захопили приватне підприємство на території нафтобази
29 грудня-https://lb.ua/sport/2020/12/29/474126_kamyanskomu_vidbulosya_reyderske.html У Кам'янському відбулося рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей"
Найяскравіші приклади лише минулого тижня
Захоплення не вдалося.
Міністр про це і написав - погані люди, зовсім, не зникли.
Читайте вище коменти, приклади від Павло Макаренко.
А ще вірю в русалок, діда мороза і гномів.
Не, парни, пора нам свой реестр идиотов составлять. На сайт ВР надо выложить петицию о возобновлении принудительной госпитализации в психушку, а реестр этот приложим как железный аргумент.
Борода из ваты.
Рейдеров, ты всех поймал?
..... с поддатый.
квартал нервує!
рейдерство без решения суда - прямой путь на нары ( или минус деньги ) , он че с судами бодатся начал ? ниповерю , зеленые врут каждый день ( остальные политики тоже врут ) ,
а этот вобще сказку рассказал
Но главное даже не это! А то что 170 га было отобрано кличком якобы для создания Экопарка Осокорки, а теперь вся эта земля будет передана другому застройщику ПОД ЗАСТРОЙКУ! Если это не рейдерство в законе, то тогда что это? Хотелось бы спросить клована Малюську.
https://mycity.mk.ua/news/534365 В Николаеве в полицию сообщили о захвате предприятия на Нефтебазе Пятница, 25 декабря, 2020 12:05
було було, но такого ще не було