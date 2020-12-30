Рейдерство в Украине "практически исчезло", - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська в костюме Деда Мороза отчитался об успехах и провалах Минюста за 2020 год.

Отчетный пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Офис противодействия рейдерству "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".

"Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись. А потому захвата активов все еще случается, однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста ", - написал Малюська.

Министр отметил, что рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст - доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой "обеспечительных" решений судов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Механизм работы Антирейдерской комиссии Минюста несовершенен, нужно принять новый закон, - адвокат Козаченко

"Некоторое время популярным был взлом реестров хакерами, однако с введением двойной идентификации изломы перестали быть привлекательными для рейдеров", - отметил Малюська.