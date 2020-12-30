Рейдерство в Україні "практично зникло", - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська в костюмі Діда Мороза відзвітував про успіхи і провали Мін'юсту за 2020 рік.
Звітний пост він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами міністра, Офіс протидії рейдерству "успішно виконує свою функцію щодо недопущення протиправного захоплення об'єктів нерухомості і корпоративних прав".
"Класичне рейдерство практично зникло, однак люди з поганими намірами нікуди не поділися. А тому захоплення активів все ще трапляється, проте в основному так, щоб не потрапити на радари Мін'юсту", - написав Малюська.
Міністр зазначив, що рейдери все частіше стали використовувати підробку документів, яку реєстратори не можуть ідентифікувати, а Мін'юст - довести, залишаючи проблему на рішення судів і правоохоронних органів, і вчинення реєстраційних дій реєстраторами, які перебувають під захистом "забезпечувальних" рішень судів.
"Деякий час популярним був злом реєстрів хакерами, проте з введенням подвійної ідентифікації злами перестали бути привабливими для рейдерів", - зазначив Малюська.
Новости почитай, постоянно что-то захватывают "неизвестные".
22 декабря.
В Киеве днем 22 декабря неизвестные пытались захватить помещение в здании на улице Пушкинской. В ситуацию вмешались правоохранители, один из них был травмирован.
Об этом сообщает https://kyiv.npu.gov.ua*****************/za-faktom-protipravnix-dij-grupi-osib-na-vuliczi-pushkinskij-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/ пресс-служба полиции Киева .
Конфликт, по предварительным данным, возник из-за права собственности на помещение. Группа лиц пыталась с помощью силы и пиротехники проникнуть в помещение и захватить его. Правоохранители задержали шестерых человек, с ними проводятся следственные действия.
25 грудня-https://lb.ua/society/2020/12/25/473913_mikolaievi_nevidomi_zahopili.html У Миколаєві невідомі захопили приватне підприємство на території нафтобази
29 грудня-https://lb.ua/sport/2020/12/29/474126_kamyanskomu_vidbulosya_reyderske.html У Кам'янському відбулося рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей"
Найяскравіші приклади лише минулого тижня
Захоплення не вдалося.
Міністр про це і написав - погані люди, зовсім, не зникли.
Читайте вище коменти, приклади від Павло Макаренко.
А ще вірю в русалок, діда мороза і гномів.
Не, парни, пора нам свой реестр идиотов составлять. На сайт ВР надо выложить петицию о возобновлении принудительной госпитализации в психушку, а реестр этот приложим как железный аргумент.
Борода из ваты.
Рейдеров, ты всех поймал?
..... с поддатый.
квартал нервує!
рейдерство без решения суда - прямой путь на нары ( или минус деньги ) , он че с судами бодатся начал ? ниповерю , зеленые врут каждый день ( остальные политики тоже врут ) ,
а этот вобще сказку рассказал
Но главное даже не это! А то что 170 га было отобрано кличком якобы для создания Экопарка Осокорки, а теперь вся эта земля будет передана другому застройщику ПОД ЗАСТРОЙКУ! Если это не рейдерство в законе, то тогда что это? Хотелось бы спросить клована Малюську.
https://mycity.mk.ua/news/534365 В Николаеве в полицию сообщили о захвате предприятия на Нефтебазе Пятница, 25 декабря, 2020 12:05
було було, но такого ще не було