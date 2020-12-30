Рейдерство в Україні "практично зникло", - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська в костюмі Діда Мороза відзвітував про успіхи і провали Мін'юсту за 2020 рік.

Звітний пост він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Офіс протидії рейдерству "успішно виконує свою функцію щодо недопущення протиправного захоплення об'єктів нерухомості і корпоративних прав".

"Класичне рейдерство практично зникло, однак люди з поганими намірами нікуди не поділися. А тому захоплення активів все ще трапляється, проте в основному так, щоб не потрапити на радари Мін'юсту", - написав Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люстраційну перевірку ще не завершено щодо семи міністрів Кабміну, - апарат Ради

Міністр зазначив, що рейдери все частіше стали використовувати підробку документів, яку реєстратори не можуть ідентифікувати, а Мін'юст - довести, залишаючи проблему на рішення судів і правоохоронних органів, і вчинення реєстраційних дій реєстраторами, які перебувають під захистом "забезпечувальних" рішень судів.

"Деякий час популярним був злом реєстрів хакерами, проте з введенням подвійної ідентифікації злами перестали бути привабливими для рейдерів", - зазначив Малюська.