Люстраційну перевірку ще не завершено щодо семи міністрів Кабміну, - апарат Ради

Перевірка, передбачена законом України "Про очищення влади", все ще не завершена щодо семи членів уряду.

Згідно з відповіддю апарату Верховної Ради на запит, усе ще не завершено раніше розпочату люстраційну перевірку щодо: віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (розпочато 17 липня 2020 року), міністерки соціальної політики Марини Лазебної (розпочато 16 березня 2020 року), міністра юстиції Дениса Малюськи (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка (23 березня 2020 року), міністра оборони Андрія Тарана (10 березня 2020 року) і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка (розпочато 9 червня 2020 року), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується інших членів уряду, зокрема і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то щодо них перевірку завершено.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Шмигаля на посаду прем'єрміністра України, а також новий склад Кабінету міністрів 4 березня 2020 року.