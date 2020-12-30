Люстраційну перевірку ще не завершено щодо семи міністрів Кабміну, - апарат Ради
Перевірка, передбачена законом України "Про очищення влади", все ще не завершена щодо семи членів уряду.
Згідно з відповіддю апарату Верховної Ради на запит, усе ще не завершено раніше розпочату люстраційну перевірку щодо: віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (розпочато 17 липня 2020 року), міністерки соціальної політики Марини Лазебної (розпочато 16 березня 2020 року), міністра юстиції Дениса Малюськи (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка (23 березня 2020 року), міністра оборони Андрія Тарана (10 березня 2020 року) і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка (розпочато 9 червня 2020 року), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що стосується інших членів уряду, зокрема і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то щодо них перевірку завершено.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Шмигаля на посаду прем'єрміністра України, а також новий склад Кабінету міністрів 4 березня 2020 року.
Татаров не муляет?
-Але, ми не повинні повторити помилок попередніх революцій на Майдані...
-Зачистка України від її ворогів має стати повною і тотальною! Інакше - помилка попередніх етапів боротьби!
Для цього Патріотичні партії мають обов'язково вести наступні списки ВСІХ, хто вчиняв злочини проти Держави і прав та свобод людини, проти людяності, проти її патріотів (списки-поселищно, порайонно, по областях):
а)Посадовців та держслужбовців
б) Прокурорів, ментів, слідаків,адвокатів типу Медведчука, (які замість захисту - виступали звинувачувачами)
в) Суддів.
г) Прихвостнів та найнятих нинішньою "владою" для її підтримки на місцях, журналістів олігархічного пулу....
- Фіксувати збитки нанесені ними Державі і фізичним особам та малому та середньому бізнесу
-Окрім цього слід фіксувати зміни в розмірах їхнього майна, адреси його розташування, та точні адреси фактичного та можливого проживання сімей всіх цих "субчиків"...
-Вже зараз сформувати команди, які не дали б їм втекти з України.
- Реквізити всіх чесних патріотів в Армії, поліції, СБУ, прокуратурі, судах, у всіх органах та гілках влади письмово НЕ ЗАВОДИТИ, а Пам'ятати! А якщо й заводити, то зберігати за кордоном- в діаспорі (як і списки ворогів України)
Бо, кінець-кінцем, над ними має звершитися не лише Божий, а й людський суд. І вони мають отримати остаточно... але не хабарі, а по-заслугам - За пролиту ними кров невинних, за сльози беззахисних, за зраду батьківщині і даній ними присязі!
-А люстрація має стати реальною, глибокою та ОСТАТОЧНОЮ!