Люстраційну перевірку ще не завершено щодо семи міністрів Кабміну, - апарат Ради

Люстраційну перевірку ще не завершено щодо семи міністрів Кабміну, - апарат Ради

Перевірка, передбачена законом України "Про очищення влади", все ще не завершена щодо семи членів уряду.

Згідно з відповіддю апарату Верховної Ради на запит, усе ще не завершено раніше розпочату люстраційну перевірку щодо: віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (розпочато 17 липня 2020 року), міністерки соціальної політики Марини Лазебної (розпочато 16 березня 2020 року), міністра юстиції Дениса Малюськи (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка (23 березня 2020 року), міністра оборони Андрія Тарана (10 березня 2020 року) і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка (розпочато 9 червня 2020 року), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується інших членів уряду, зокрема і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то щодо них перевірку завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Шмигаля на посаду прем'єрміністра України, а також новий склад Кабінету міністрів 4 березня 2020 року.

ВР (15185) Кабмін (14319) люстрація (273) перевірка (1261) Ткаченко Олександр (509) Петрашко Ігор (170) Федоров Михайло (926) Малюська Денис (402) Таран Андрій (267) Лазебна Марина (167) Уруський Олег (159)
А по офису ЗЕзидента, судам и ГПУ люстрационная оценка прошла без ******, без задоринок?

Татаров не муляет?
30.12.2020 14:49 Відповісти
Уже новый список люстраций всего аппарата власти ЗЕ готовить самое время.
30.12.2020 14:50 Відповісти
В результаті суттєвого підвищення комунальних тарифів з Нового року, нестримного зросту цін, обесцінення зарплат-пенсій, розкрадання.... ЗЕ-банда наближає час, коли народ, врешті, підніметься і змете цей мафіозний кагал...

-Але, ми не повинні повторити помилок попередніх революцій на Майдані...

-Зачистка України від її ворогів має стати повною і тотальною! Інакше - помилка попередніх етапів боротьби!

Для цього Патріотичні партії мають обов'язково вести наступні списки ВСІХ, хто вчиняв злочини проти Держави і прав та свобод людини, проти людяності, проти її патріотів (списки-поселищно, порайонно, по областях):

а)Посадовців та держслужбовців

б) Прокурорів, ментів, слідаків,адвокатів типу Медведчука, (які замість захисту - виступали звинувачувачами)
в) Суддів.
г) Прихвостнів та найнятих нинішньою "владою" для її підтримки на місцях, журналістів олігархічного пулу....

- Фіксувати збитки нанесені ними Державі і фізичним особам та малому та середньому бізнесу

-Окрім цього слід фіксувати зміни в розмірах їхнього майна, адреси його розташування, та точні адреси фактичного та можливого проживання сімей всіх цих "субчиків"...

-Вже зараз сформувати команди, які не дали б їм втекти з України.

- Реквізити всіх чесних патріотів в Армії, поліції, СБУ, прокуратурі, судах, у всіх органах та гілках влади письмово НЕ ЗАВОДИТИ, а Пам'ятати! А якщо й заводити, то зберігати за кордоном- в діаспорі (як і списки ворогів України)

Бо, кінець-кінцем, над ними має звершитися не лише Божий, а й людський суд. І вони мають отримати остаточно... але не хабарі, а по-заслугам - За пролиту ними кров невинних, за сльози беззахисних, за зраду батьківщині і даній ними присязі!

-А люстрація має стати реальною, глибокою та ОСТАТОЧНОЮ!
30.12.2020 15:11 Відповісти
росию любит, порошенка не любит, - проверку прошел)
30.12.2020 14:51 Відповісти
начинайте с начала... с полиграфом вместе
30.12.2020 15:00 Відповісти
 
 