Люстрационная проверка еще не завершена по семи министрам Кабмина, - аппарат Рады

Проверка, предусмотренная законом Украины "Об очищении власти", все еще не завершена по семи членам правительства.

Согласно ответу аппарата Верховной Рады на запрос, в частности, все еще не завершена ранее начатая люстрационная проверка в отношении: вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (начата 17 июля 2020 года), министра социальной политики Марины Лазебной (начата 16 марта 2020 года), министра юстиции Дениса Малюськи (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко (23 марта 2020 года), министра обороны Андрея Тарана (10 марта 2020 года) и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко (начата 9 июня 2020 года), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

Что касается остальных членов правительства, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, то по ним проверка завершена. Установлено, что он не применяют запреты, определенные ч. 3 и 4 ст. 1 закона Украины "Об очищении власти".

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, а также новый состав Кабинета министров 4 марта 2020 года.