Люстрационная проверка еще не завершена по семи министрам Кабмина, - аппарат Рады
Проверка, предусмотренная законом Украины "Об очищении власти", все еще не завершена по семи членам правительства.
Согласно ответу аппарата Верховной Рады на запрос, в частности, все еще не завершена ранее начатая люстрационная проверка в отношении: вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (начата 17 июля 2020 года), министра социальной политики Марины Лазебной (начата 16 марта 2020 года), министра юстиции Дениса Малюськи (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко (23 марта 2020 года), министра обороны Андрея Тарана (10 марта 2020 года) и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко (начата 9 июня 2020 года), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..
Что касается остальных членов правительства, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, то по ним проверка завершена. Установлено, что он не применяют запреты, определенные ч. 3 и 4 ст. 1 закона Украины "Об очищении власти".
Как сообщалось, Верховная Рада назначила Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, а также новый состав Кабинета министров 4 марта 2020 года.
Татаров не муляет?
-Але, ми не повинні повторити помилок попередніх революцій на Майдані...
-Зачистка України від її ворогів має стати повною і тотальною! Інакше - помилка попередніх етапів боротьби!
Для цього Патріотичні партії мають обов'язково вести наступні списки ВСІХ, хто вчиняв злочини проти Держави і прав та свобод людини, проти людяності, проти її патріотів (списки-поселищно, порайонно, по областях):
а)Посадовців та держслужбовців
б) Прокурорів, ментів, слідаків,адвокатів типу Медведчука, (які замість захисту - виступали звинувачувачами)
в) Суддів.
г) Прихвостнів та найнятих нинішньою "владою" для її підтримки на місцях, журналістів олігархічного пулу....
- Фіксувати збитки нанесені ними Державі і фізичним особам та малому та середньому бізнесу
-Окрім цього слід фіксувати зміни в розмірах їхнього майна, адреси його розташування, та точні адреси фактичного та можливого проживання сімей всіх цих "субчиків"...
-Вже зараз сформувати команди, які не дали б їм втекти з України.
- Реквізити всіх чесних патріотів в Армії, поліції, СБУ, прокуратурі, судах, у всіх органах та гілках влади письмово НЕ ЗАВОДИТИ, а Пам'ятати! А якщо й заводити, то зберігати за кордоном- в діаспорі (як і списки ворогів України)
Бо, кінець-кінцем, над ними має звершитися не лише Божий, а й людський суд. І вони мають отримати остаточно... але не хабарі, а по-заслугам - За пролиту ними кров невинних, за сльози беззахисних, за зраду батьківщині і даній ними присязі!
-А люстрація має стати реальною, глибокою та ОСТАТОЧНОЮ!