КС наконец-то должен признать закон о люстрации неконституционным, - "слуга народа" Вениславский
Украинские суды активно рассматривают дела о люстрации - только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным.
"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", - сказал Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он добавил, что после решения КСУ парламент должен будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. При этом, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.
Пожалуйста, подождите...
- А нас то за что?!?
А тим часом давати хабарi направо та налiво щоб отримати черову довiдку, дозвiл чи реєстрацiю. Або не давати й нiчого не отримувати. Таким "цивiлiзованом" шляхом до повного подолання корупцiї ми прийдемо дуже скоро - рокiв так за 500...
...i як це до цього не докумекали колишнi "члени варшавсьго договору"? Навiщо їм саджати корупцiонерiв? Най би у вас поради запитали.
Но ведь зебилов не напрягает, что "новые лица" почему-то в большинстве подпадают под люстрацию.
А как в судах херню творить, которая противоречит не только конституции и морали, но и законам физики - то это всё ок. Типа надо уметь работать.
Это типичная ватная демагогия. Сразу вспоминается какой-нибудь калашников или чечетов (в настоящее время горящие в аду)
Люстрировался, через год восстановился, получил зарплату за год или два.
Цензор, кого ви цитуєте?!
Відмінити все те, що "барига" наприймав для захисту України від корупціонерів та ворогів.
НЕ ХОТЯТ ! Торопятся отменить эту норму !