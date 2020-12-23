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КС наконец-то должен признать закон о люстрации неконституционным, - "слуга народа" Вениславский

КС наконец-то должен признать закон о люстрации неконституционным, -

Украинские суды активно рассматривают дела о люстрации - только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным.

"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", - сказал Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он добавил, что после решения КСУ парламент должен будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. При этом, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.

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Топ комментарии
+34
Очередной раз убеждаюсь, что люстрацию надо будет проводить, при следующей революции, которая уже ясно видна даже не на горизонте, а гораздо ближе, не законами и уговорами с постановлениями км, а каштанами, осинами, берёзами, дубами и раками Днепра.
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23.12.2020 09:17
+22
"слуга народла"??? ну это оговорка по Фрейду однозначно!!!))
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23.12.2020 09:16
+20
падла от народла...)
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23.12.2020 09:16
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падла от народла...)
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23.12.2020 09:16 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
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23.12.2020 09:46 Ответить
"слуга народла"??? ну это оговорка по Фрейду однозначно!!!))
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23.12.2020 09:16 Ответить
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23.12.2020 09:25 Ответить
Очередной раз убеждаюсь, что люстрацию надо будет проводить, при следующей революции, которая уже ясно видна даже не на горизонте, а гораздо ближе, не законами и уговорами с постановлениями км, а каштанами, осинами, берёзами, дубами и раками Днепра.
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23.12.2020 09:17 Ответить
Переколошматить кучу народа не умно и не ново. Суть в том что более 50% населения поддерживает коррупцию и старые порядки с царьками и подобным. Как не крути а недоросли мы до структурных изменений в обществе... Надо заниматься воспитанием поколения с садика и школы. И учить гимн страны в 1 классе это хоть и правильно но не самое главное...
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23.12.2020 09:29 Ответить
Разве я сказал КУЧУ народа? На кучу они конечно похожи, а не на народ. Подход должен быть индивидуальный. ОПЗЖист? Да. Милости просим к так милой вашему сердцу берёзке. Слуга народа?: Да. Просим к каштану. Член команды старухи-колясочницы? Да. Вам прописана ортопедом осина. Можно веткой "полечить", можно и колышком. Осина она очень помогает от таких. Ну и так далее. Полкеовник в пенсне и памперсе? Так точно. Бравому полковнику и его партейке дуб подойдёт. Ну и т.д.
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23.12.2020 09:38 Ответить
Без структурных изменений общества это будет как разнузданной меньшинство захватило власть и чинит расправу над папиредныками. И кто эти люди что наведу порядок по описанной схеме? На выборах как их опознать?
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23.12.2020 09:42 Ответить
Паралельно проводить структурные изменения. Первое, что сделать надо после правильной, ЗЕлёной, люстрации, перейти на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда.
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23.12.2020 09:47 Ответить
Общество давным давно готово, вот только у нас нет второй поправки как в сша, с правом народа на восстание в случае систематической узурпации власти и коррупции.
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23.12.2020 09:50 Ответить
- А если они нас?
- А нас то за что?!?
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23.12.2020 09:42 Ответить
Янукович с присными попробовали. Результат вам известен?
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23.12.2020 09:46 Ответить
Пробовал что? Вы предлагаете физическое уничтожение неправильных украинцев. Как минимум членов партии/блоков ОПЗЖ, БЮТ, СН. И я предполагаю, что это не полный список. Что то я не помню подобных попыток ни у кого.
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23.12.2020 10:23 Ответить
Я не предлагаю физически уничтожать правильных или не правильных граждан Украины. Я предлагаю избавляться от воров, казнакрадов, взяточников и прочих разного рода коррупционеров. Ну и агентуры вражеского государства во время войны. Вот как Аугусто Пиночет делал с коррупционенрами. Ввести норму Закона о высшей мере защиты общества от таких. 100 долларов США или эквивалент в любой другой валюте мира = высшая мера защиты общества. И желательно публично, с трансдляцией по ТВ.
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23.12.2020 13:09 Ответить
А Янукович пробовал нас. Но дали сбежать, разного рода моральные уроды. К примеру у нынешнего сбежать уже не получится.
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23.12.2020 13:11 Ответить
Саме так.
А тим часом давати хабарi направо та налiво щоб отримати черову довiдку, дозвiл чи реєстрацiю. Або не давати й нiчого не отримувати. Таким "цивiлiзованом" шляхом до повного подолання корупцiї ми прийдемо дуже скоро - рокiв так за 500...
...i як це до цього не докумекали колишнi "члени варшавсьго договору"? Навiщо їм саджати корупцiонерiв? Най би у вас поради запитали.
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23.12.2020 09:39 Ответить
Советов не даю. Я не знаю что советовать. Я интересуюсь виденьем других людей и размышляю...
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23.12.2020 10:11 Ответить
В Румынии хватило "переколлашматить" лишь двух.40 минут.В Чили-более масштабно.У каждого свой путь.И воспитание тут не поможет.Должны быть созданы условия ,при которых будет неотвратимая ответственность за преступления и коррупцию.Человек от природы алчное,легко искушаемое существо,падкое на халяву и никакое воспитание не может изменить эти свойства и качества.Только страх ответственности-и то не полностью
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23.12.2020 14:24 Ответить
Возглавлял Харьковскую общественную люстрационный палату. Майстер спорту з перевзування в повітрі.
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23.12.2020 09:54 Ответить
Та змилуйтесь над дніпровськими раками! Вони "таке" не перетравлять. Чорноземи ж бідніють.
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23.12.2020 10:32 Ответить
Народло і бидло....
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23.12.2020 09:17 Ответить
Тобто, депутат заздалегідь. знає, яке рішення ухвалить КС? Народло мають за бидло.
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23.12.2020 09:26 Ответить
зеленский - это реванш антимайдана и рыгов. 73% - вы ж этого хотели, ведь правда?!
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23.12.2020 09:30 Ответить
Цікаво, скільки серед 73 відсотків прихильників Зєлєнского цього ще не зрозуміли?
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23.12.2020 09:33 Ответить
Ну деякі зрозуміли, а деякі (в основному з югавастока) і хотіли цього...
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23.12.2020 09:35 Ответить
Просто 73% любят чтобы фсё было как раша,но чтобы жить в стороне от раша, хавать всё украинское и потом попользоваться центральной канализацией, а вместо читания газеты "Правда" натужиться и послушать 95квартал
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23.12.2020 09:51 Ответить
Тут учора хтось написав про "крик душі" "ЗЕ-бидла"... Про те, що їм образливе не стільки те, що "Блазень" їх обдурив, а те, що ті, хто з самого початку виступав проти нього, виявилися правими... Ц психологія... Адже "ЗЕ-бидло" почало розуміть, що вони самі себе зробили "ЛОХами"... І це для них, гірше всього... (Це все одно, як доводить сусіду, що зможеш перескочить яму з лайном, і, стрибаючи, впасти туди...).
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23.12.2020 09:51 Ответить
Закон про люстрацию - очень вредный закон для "новых лиц".

Но ведь зебилов не напрягает, что "новые лица" почему-то в большинстве подпадают под люстрацию.
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23.12.2020 09:30 Ответить
А может пора на фонарях повисеть?
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23.12.2020 09:30 Ответить
Фонари не выдержат, как на Шулявском мосту.
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23.12.2020 09:50 Ответить
Слуги народа давно для меня давно Слуги путина... лишний раз только в этом убеждаюсь
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23.12.2020 09:33 Ответить
Это ж тот вениславский, который сказал, что украинцам нужен царь.
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23.12.2020 09:34 Ответить
Та і царя нормального теж вибрати не виходить))) Ну який цар з коміка?)))
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23.12.2020 10:00 Ответить
Та цар буде в кремлі сидіти, а лялька з ганчір"я буде в Київі лише рота відкривати !!)))
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23.12.2020 10:06 Ответить
А когда выходило?
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23.12.2020 10:57 Ответить
Ну да, "кадровый голод"...
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23.12.2020 09:36 Ответить
А окружний суд ставить в приклад-це не той де Вовк працює.Яка ганьба для влади!
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23.12.2020 09:41 Ответить
В народе много дерьмеца. Вот оно и всплывает. Народу нужно на диету, похудать. Тогда и разума будет побольше, а таких как этот у власти будет поменьше.
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23.12.2020 09:43 Ответить
Ну конечно, если люстрация - так это нарушение конституции.
А как в судах херню творить, которая противоречит не только конституции и морали, но и законам физики - то это всё ок. Типа надо уметь работать.
Это типичная ватная демагогия. Сразу вспоминается какой-нибудь калашников или чечетов (в настоящее время горящие в аду)
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23.12.2020 09:46 Ответить
депутатло...
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23.12.2020 09:48 Ответить
Ляля..тополя.. Короче-коррупционная,прогнившая зелень добилась своего.
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23.12.2020 09:50 Ответить
А у нас Конституционный Суд аннулировал все законы которые соССиалисты и партия мужа Жасмин,принимали ночью,по-воровски,в парламенте!
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23.12.2020 09:51 Ответить
Новый вид заработка чиновников?
Люстрировался, через год восстановился, получил зарплату за год или два.
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23.12.2020 09:52 Ответить
РБК розшифровується як "РосБізнесКонсалтинг" .
Цензор, кого ви цитуєте?!
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23.12.2020 10:02 Ответить
Тепер так: Чиновники злодії і казнокради, але посунути їх від корита не можна, бо їх за руку не впіймали, а якщо й ловлять, то випускають.
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23.12.2020 10:09 Ответить
Обращает на себя внимание, что очевидное решение "внести соответствующие изменения в Конституцию" не рассматривается вообще! Т.к. они знают, что на всеукраинском референдуме народ, безусловно, поддержит люстрацию.
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23.12.2020 10:17 Ответить
Як ще зЕзідент з його командою можуть захистити корупціонерів та ворогів України?
Відмінити все те, що "барига" наприймав для захисту України від корупціонерів та ворогів.
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23.12.2020 10:29 Ответить
Только чудо спасёт Украину от возврата в былые времена . Это чудо имеет цвет крови.
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23.12.2020 10:30 Ответить
давай, курва, рий яму глибше!
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23.12.2020 10:58 Ответить
Какой закон вообще должен быть для гнид коррупционеров в нищем воюющем государстве посмотрите на Китай -расстрел ,при чем публичный и казни должны быть массовыми !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.12.2020 11:22 Ответить
Оце наука недо-революціонерам - треба не люструвати, і розстрілювати. Тільки таким чином можна підтримувати популяцію корупціонерів і злочинців на рівні, безпечному для існування держави.
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23.12.2020 11:45 Ответить
Шлепперы переживают, что после ИХ правления - они тоже могут и должны быть ллюстрированы !
НЕ ХОТЯТ ! Торопятся отменить эту норму !
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23.12.2020 11:57 Ответить
Что зебуины,еще не всех рыгов пристроили?
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23.12.2020 12:02 Ответить
Паля ето лучший судья для рыговатников
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23.12.2020 12:58 Ответить
люстрацію треба починати з олігархів.
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23.12.2020 15:55 Ответить
 
 