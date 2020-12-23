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КС (1425) люстрація (273) Веніславський (270)

КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський

КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, -

Українські суди активно розглядають справи про люстрацію - тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників. Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає, що щоб зупинити "люстраційну катавасію", КСУ необхідно визнати закон про люстрацію неконституційним.

"Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив це питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції України", - сказав Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він додав, що після рішення КСУ парламент повинен буде заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації і внести законодавчі зміни. При цьому, за словами джерела РБК-Україна в монобільшості, поки питання люстрації не стоїть серед пріоритетів на найближче майбутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков

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Топ коментарі
+34
Очередной раз убеждаюсь, что люстрацию надо будет проводить, при следующей революции, которая уже ясно видна даже не на горизонте, а гораздо ближе, не законами и уговорами с постановлениями км, а каштанами, осинами, берёзами, дубами и раками Днепра.
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23.12.2020 09:17
+22
"слуга народла"??? ну это оговорка по Фрейду однозначно!!!))
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23.12.2020 09:16
+20
падла от народла...)
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23.12.2020 09:16
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падла от народла...)
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23.12.2020 09:16 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
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23.12.2020 09:46 Відповісти
"слуга народла"??? ну это оговорка по Фрейду однозначно!!!))
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23.12.2020 09:16 Відповісти
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23.12.2020 09:25 Відповісти
Очередной раз убеждаюсь, что люстрацию надо будет проводить, при следующей революции, которая уже ясно видна даже не на горизонте, а гораздо ближе, не законами и уговорами с постановлениями км, а каштанами, осинами, берёзами, дубами и раками Днепра.
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23.12.2020 09:17 Відповісти
Переколошматить кучу народа не умно и не ново. Суть в том что более 50% населения поддерживает коррупцию и старые порядки с царьками и подобным. Как не крути а недоросли мы до структурных изменений в обществе... Надо заниматься воспитанием поколения с садика и школы. И учить гимн страны в 1 классе это хоть и правильно но не самое главное...
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23.12.2020 09:29 Відповісти
Разве я сказал КУЧУ народа? На кучу они конечно похожи, а не на народ. Подход должен быть индивидуальный. ОПЗЖист? Да. Милости просим к так милой вашему сердцу берёзке. Слуга народа?: Да. Просим к каштану. Член команды старухи-колясочницы? Да. Вам прописана ортопедом осина. Можно веткой "полечить", можно и колышком. Осина она очень помогает от таких. Ну и так далее. Полкеовник в пенсне и памперсе? Так точно. Бравому полковнику и его партейке дуб подойдёт. Ну и т.д.
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23.12.2020 09:38 Відповісти
Без структурных изменений общества это будет как разнузданной меньшинство захватило власть и чинит расправу над папиредныками. И кто эти люди что наведу порядок по описанной схеме? На выборах как их опознать?
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23.12.2020 09:42 Відповісти
Паралельно проводить структурные изменения. Первое, что сделать надо после правильной, ЗЕлёной, люстрации, перейти на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда.
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23.12.2020 09:47 Відповісти
Общество давным давно готово, вот только у нас нет второй поправки как в сша, с правом народа на восстание в случае систематической узурпации власти и коррупции.
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23.12.2020 09:50 Відповісти
- А если они нас?
- А нас то за что?!?
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23.12.2020 09:42 Відповісти
Янукович с присными попробовали. Результат вам известен?
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23.12.2020 09:46 Відповісти
Пробовал что? Вы предлагаете физическое уничтожение неправильных украинцев. Как минимум членов партии/блоков ОПЗЖ, БЮТ, СН. И я предполагаю, что это не полный список. Что то я не помню подобных попыток ни у кого.
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23.12.2020 10:23 Відповісти
Я не предлагаю физически уничтожать правильных или не правильных граждан Украины. Я предлагаю избавляться от воров, казнакрадов, взяточников и прочих разного рода коррупционеров. Ну и агентуры вражеского государства во время войны. Вот как Аугусто Пиночет делал с коррупционенрами. Ввести норму Закона о высшей мере защиты общества от таких. 100 долларов США или эквивалент в любой другой валюте мира = высшая мера защиты общества. И желательно публично, с трансдляцией по ТВ.
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23.12.2020 13:09 Відповісти
А Янукович пробовал нас. Но дали сбежать, разного рода моральные уроды. К примеру у нынешнего сбежать уже не получится.
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23.12.2020 13:11 Відповісти
Саме так.
А тим часом давати хабарi направо та налiво щоб отримати черову довiдку, дозвiл чи реєстрацiю. Або не давати й нiчого не отримувати. Таким "цивiлiзованом" шляхом до повного подолання корупцiї ми прийдемо дуже скоро - рокiв так за 500...
...i як це до цього не докумекали колишнi "члени варшавсьго договору"? Навiщо їм саджати корупцiонерiв? Най би у вас поради запитали.
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23.12.2020 09:39 Відповісти
Советов не даю. Я не знаю что советовать. Я интересуюсь виденьем других людей и размышляю...
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23.12.2020 10:11 Відповісти
В Румынии хватило "переколлашматить" лишь двух.40 минут.В Чили-более масштабно.У каждого свой путь.И воспитание тут не поможет.Должны быть созданы условия ,при которых будет неотвратимая ответственность за преступления и коррупцию.Человек от природы алчное,легко искушаемое существо,падкое на халяву и никакое воспитание не может изменить эти свойства и качества.Только страх ответственности-и то не полностью
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23.12.2020 14:24 Відповісти
Возглавлял Харьковскую общественную люстрационный палату. Майстер спорту з перевзування в повітрі.
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23.12.2020 09:54 Відповісти
Та змилуйтесь над дніпровськими раками! Вони "таке" не перетравлять. Чорноземи ж бідніють.
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23.12.2020 10:32 Відповісти
Народло і бидло....
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23.12.2020 09:17 Відповісти
Тобто, депутат заздалегідь. знає, яке рішення ухвалить КС? Народло мають за бидло.
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23.12.2020 09:26 Відповісти
зеленский - это реванш антимайдана и рыгов. 73% - вы ж этого хотели, ведь правда?!
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23.12.2020 09:30 Відповісти
Цікаво, скільки серед 73 відсотків прихильників Зєлєнского цього ще не зрозуміли?
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23.12.2020 09:33 Відповісти
Ну деякі зрозуміли, а деякі (в основному з югавастока) і хотіли цього...
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23.12.2020 09:35 Відповісти
Просто 73% любят чтобы фсё было как раша,но чтобы жить в стороне от раша, хавать всё украинское и потом попользоваться центральной канализацией, а вместо читания газеты "Правда" натужиться и послушать 95квартал
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23.12.2020 09:51 Відповісти
Тут учора хтось написав про "крик душі" "ЗЕ-бидла"... Про те, що їм образливе не стільки те, що "Блазень" їх обдурив, а те, що ті, хто з самого початку виступав проти нього, виявилися правими... Ц психологія... Адже "ЗЕ-бидло" почало розуміть, що вони самі себе зробили "ЛОХами"... І це для них, гірше всього... (Це все одно, як доводить сусіду, що зможеш перескочить яму з лайном, і, стрибаючи, впасти туди...).
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23.12.2020 09:51 Відповісти
Закон про люстрацию - очень вредный закон для "новых лиц".

Но ведь зебилов не напрягает, что "новые лица" почему-то в большинстве подпадают под люстрацию.
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23.12.2020 09:30 Відповісти
А может пора на фонарях повисеть?
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23.12.2020 09:30 Відповісти
Фонари не выдержат, как на Шулявском мосту.
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23.12.2020 09:50 Відповісти
Слуги народа давно для меня давно Слуги путина... лишний раз только в этом убеждаюсь
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23.12.2020 09:33 Відповісти
Это ж тот вениславский, который сказал, что украинцам нужен царь.
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23.12.2020 09:34 Відповісти
Та і царя нормального теж вибрати не виходить))) Ну який цар з коміка?)))
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23.12.2020 10:00 Відповісти
Та цар буде в кремлі сидіти, а лялька з ганчір"я буде в Київі лише рота відкривати !!)))
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23.12.2020 10:06 Відповісти
А когда выходило?
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23.12.2020 10:57 Відповісти
Ну да, "кадровый голод"...
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23.12.2020 09:36 Відповісти
А окружний суд ставить в приклад-це не той де Вовк працює.Яка ганьба для влади!
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23.12.2020 09:41 Відповісти
В народе много дерьмеца. Вот оно и всплывает. Народу нужно на диету, похудать. Тогда и разума будет побольше, а таких как этот у власти будет поменьше.
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23.12.2020 09:43 Відповісти
Ну конечно, если люстрация - так это нарушение конституции.
А как в судах херню творить, которая противоречит не только конституции и морали, но и законам физики - то это всё ок. Типа надо уметь работать.
Это типичная ватная демагогия. Сразу вспоминается какой-нибудь калашников или чечетов (в настоящее время горящие в аду)
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23.12.2020 09:46 Відповісти
депутатло...
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23.12.2020 09:48 Відповісти
Ляля..тополя.. Короче-коррупционная,прогнившая зелень добилась своего.
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23.12.2020 09:50 Відповісти
А у нас Конституционный Суд аннулировал все законы которые соССиалисты и партия мужа Жасмин,принимали ночью,по-воровски,в парламенте!
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23.12.2020 09:51 Відповісти
Новый вид заработка чиновников?
Люстрировался, через год восстановился, получил зарплату за год или два.
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23.12.2020 09:52 Відповісти
РБК розшифровується як "РосБізнесКонсалтинг" .
Цензор, кого ви цитуєте?!
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23.12.2020 10:02 Відповісти
Тепер так: Чиновники злодії і казнокради, але посунути їх від корита не можна, бо їх за руку не впіймали, а якщо й ловлять, то випускають.
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23.12.2020 10:09 Відповісти
Обращает на себя внимание, что очевидное решение "внести соответствующие изменения в Конституцию" не рассматривается вообще! Т.к. они знают, что на всеукраинском референдуме народ, безусловно, поддержит люстрацию.
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23.12.2020 10:17 Відповісти
Як ще зЕзідент з його командою можуть захистити корупціонерів та ворогів України?
Відмінити все те, що "барига" наприймав для захисту України від корупціонерів та ворогів.
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23.12.2020 10:29 Відповісти
Только чудо спасёт Украину от возврата в былые времена . Это чудо имеет цвет крови.
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23.12.2020 10:30 Відповісти
давай, курва, рий яму глибше!
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23.12.2020 10:58 Відповісти
Какой закон вообще должен быть для гнид коррупционеров в нищем воюющем государстве посмотрите на Китай -расстрел ,при чем публичный и казни должны быть массовыми !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.12.2020 11:22 Відповісти
Оце наука недо-революціонерам - треба не люструвати, і розстрілювати. Тільки таким чином можна підтримувати популяцію корупціонерів і злочинців на рівні, безпечному для існування держави.
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23.12.2020 11:45 Відповісти
Шлепперы переживают, что после ИХ правления - они тоже могут и должны быть ллюстрированы !
НЕ ХОТЯТ ! Торопятся отменить эту норму !
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23.12.2020 11:57 Відповісти
Что зебуины,еще не всех рыгов пристроили?
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Паля ето лучший судья для рыговатников
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23.12.2020 12:58 Відповісти
люстрацію треба починати з олігархів.
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23.12.2020 15:55 Відповісти
 
 