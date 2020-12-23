КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський

Українські суди активно розглядають справи про люстрацію - тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників. Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає, що щоб зупинити "люстраційну катавасію", КСУ необхідно визнати закон про люстрацію неконституційним.

"Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив це питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції України", - сказав Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він додав, що після рішення КСУ парламент повинен буде заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації і внести законодавчі зміни. При цьому, за словами джерела РБК-Україна в монобільшості, поки питання люстрації не стоїть серед пріоритетів на найближче майбутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков