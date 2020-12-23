КС нарешті має визнати закон про люстрацію неконституційним, - "слуга народу" Веніславський
Українські суди активно розглядають справи про люстрацію - тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників. Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський вважає, що щоб зупинити "люстраційну катавасію", КСУ необхідно визнати закон про люстрацію неконституційним.
"Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив це питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції України", - сказав Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він додав, що після рішення КСУ парламент повинен буде заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації і внести законодавчі зміни. При цьому, за словами джерела РБК-Україна в монобільшості, поки питання люстрації не стоїть серед пріоритетів на найближче майбутнє.
Будь ласка, зачекайте...
- А нас то за что?!?
А тим часом давати хабарi направо та налiво щоб отримати черову довiдку, дозвiл чи реєстрацiю. Або не давати й нiчого не отримувати. Таким "цивiлiзованом" шляхом до повного подолання корупцiї ми прийдемо дуже скоро - рокiв так за 500...
...i як це до цього не докумекали колишнi "члени варшавсьго договору"? Навiщо їм саджати корупцiонерiв? Най би у вас поради запитали.
Но ведь зебилов не напрягает, что "новые лица" почему-то в большинстве подпадают под люстрацию.
А как в судах херню творить, которая противоречит не только конституции и морали, но и законам физики - то это всё ок. Типа надо уметь работать.
Это типичная ватная демагогия. Сразу вспоминается какой-нибудь калашников или чечетов (в настоящее время горящие в аду)
Люстрировался, через год восстановился, получил зарплату за год или два.
Цензор, кого ви цитуєте?!
Відмінити все те, що "барига" наприймав для захисту України від корупціонерів та ворогів.
НЕ ХОТЯТ ! Торопятся отменить эту норму !