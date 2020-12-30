Казначейство полностью профинансировало грантовые программы от Украинского культурного фонда и Института книги, - ОП

Государственная казначейская служба Украины полностью профинансировала грантовые программы от Украинского культурного фонда (УКФ) и Украинского института книги (УИК) для поддержки индустрии во время кризиса.

Как напоминает пресс-служба Офиса Президента, соответствующий закон о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса Владимир Зеленский подписал в июле 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

В рамках механизмов, предусмотренных этим законом, государственную поддержку получили сотни организаций из сферы культуры, креативных индустрий и туризма, которые понесли убытки в условиях коронакризиса. В частности, УКФ предоставил гранты 858 учреждениям на сумму свыше 520 млн грн, а УИК заключил 94 договора институциональной поддержки на общую сумму 81,42 млн грн.

Такие программы институциональной поддержки были внедрены в Украине впервые. За разработку законодательной базы отвечало Министерство культуры и информационной политики совместно с Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады. Реализовывалась поддержка через Украинский культурный фонд и Украинский институт книги.

"Таким образом в текущем году удалось не только оказать реальную безвозвратную финансовую помощь представителям культуры, туризма и креативных индустрий во время кризиса, но и выработать механизм предоставления институциональной поддержки, который может эффективно использоваться в дальнейшем", - подчеркнули в ОП.