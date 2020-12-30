РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10633 посетителя онлайн
Новости
453 4

Казначейство полностью профинансировало грантовые программы от Украинского культурного фонда и Института книги, - ОП

Казначейство полностью профинансировало грантовые программы от Украинского культурного фонда и Института книги, - ОП

Государственная казначейская служба Украины полностью профинансировала грантовые программы от Украинского культурного фонда (УКФ) и Украинского института книги (УИК) для поддержки индустрии во время кризиса.

Как напоминает пресс-служба Офиса Президента, соответствующий закон о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса Владимир Зеленский подписал в июле 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

В рамках механизмов, предусмотренных этим законом, государственную поддержку получили сотни организаций из сферы культуры, креативных индустрий и туризма, которые понесли убытки в условиях коронакризиса. В частности, УКФ предоставил гранты 858 учреждениям на сумму свыше 520 млн грн, а УИК заключил 94 договора институциональной поддержки на общую сумму 81,42 млн грн.

Такие программы институциональной поддержки были внедрены в Украине впервые. За разработку законодательной базы отвечало Министерство культуры и информационной политики совместно с Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады. Реализовывалась поддержка через Украинский культурный фонд и Украинский институт книги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

"Таким образом в текущем году удалось не только оказать реальную безвозвратную финансовую помощь представителям культуры, туризма и креативных индустрий во время кризиса, но и выработать механизм предоставления институциональной поддержки, который может эффективно использоваться в дальнейшем", - подчеркнули в ОП.

Автор: 

культура (848) финансирование (1830) Институт книги (16) Офис Президента (1821) УКФ (24)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема зрады.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:59 Ответить
еге ж, то фокусна медіакурвота відчутно подешевшала

https://twitter.com/Moni_Kabelucci
https://twitter.com/Moni_Kabelucci
https://twitter.com/Moni_Kabelucci Моні Кабелуччі @Moni_Kabelucci

https://twitter.com/Moni_Kabelucci

Рейтинг найвпливовіших політиків очолив 'збитий льотчик'

https://twitter.com/Yuri57048376

https://twitter.com/Yuri57048376 Yuri https://twitter.com/Yuri57048376 @Yuri57048376 https://twitter.com/Yuri57048376/status/1344356753341902849 1 ч

Якого всі хочуть посадити...
показать весь комментарий
30.12.2020 22:23 Ответить
вот это отмыв бабла по-нашему.... институт книги, мля....
показать весь комментарий
30.12.2020 22:24 Ответить
https://twitter.com/Nedbajlo

https://twitter.com/Nedbajlo Кібер'язичник Недбайло @Nedbajlo

https://twitter.com/Nedbajlo https://twitter.com/Nedbajlo



майте смачну держпідтримку бабло на книговидавництво від інституту книги підняли дочірні контори російських гігантів https://twitter.com/pomidor48560548 @pomidor48560548 в опендатаботі купу смачного накопала, включаючи судові ухвали і шлейф москальського гівна за людьми що отримали понад два мільйони на книжки
показать весь комментарий
30.12.2020 23:24 Ответить
 
 