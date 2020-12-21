Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.
Освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.
Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.
Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, кинопремьер, музыкальных произведений, выставочных проектов. Аналогичная ставка НДС вводится для публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.
"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - говорится в сообщении.
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Виктор Уколов
На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! Или -
Ноги человеку, видите, для того и даны, чтоб бить ими землю, потому они и растут не из головы. (Голохвастов)
https://bykvu.com/ru/mysli/mechtaiut-ly-amerykanskye-prezydenty-o-mykky-mausakh/