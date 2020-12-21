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Зеленский (19024) культура (801) налоги (3204) туризм (1506)

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

Освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

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Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, кинопремьер, музыкальных произведений, выставочных проектов. Аналогичная ставка НДС вводится для публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - говорится в сообщении.

Читайте: Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко

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Топ комментарии
+15
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 6523
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21.12.2020 18:44
+7
бедосик и ослаблять феерично обделались в "интервью" NYT

Виктор Уколов

На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
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21.12.2020 18:53
+5
Креативное наркозависимое ЧМО
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21.12.2020 18:43
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Креативна тварина
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21.12.2020 18:43 Ответить
Ну в нього це не відняти

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 4052
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21.12.2020 18:56 Ответить
Креативное наркозависимое ЧМО
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21.12.2020 18:43 Ответить
95 квартал не забыл?
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21.12.2020 18:44 Ответить
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 6523
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21.12.2020 18:44 Ответить
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21.12.2020 18:49 Ответить
Алло! Это прачечная? *********! Это министерство культуры ( "Студия 95 квартал")
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21.12.2020 18:46 Ответить
Да, у Квартала культура так и прет. Вот и "окультурили" всю страну до уровня плинтуса
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21.12.2020 18:56 Ответить
ага......

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 5077
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21.12.2020 18:48 Ответить
ну все, победа! теперь у поляковой будут новые шлепки и 15-я шуба в холодильнике)
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21.12.2020 18:49 Ответить
а шо такое? новогодний чёс под угрозой? своим помогать надоть ? ))) канешна...
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21.12.2020 18:50 Ответить
Дивно, що жодна з попередніх влад цього не зробила. Чи не дивно?
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21.12.2020 18:50 Ответить
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 1169
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21.12.2020 18:51 Ответить
Ну правильно. Культура это 95-й квартал.
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21.12.2020 18:51 Ответить
бедосик и ослаблять феерично обделались в "интервью" NYT

Виктор Уколов

На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
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21.12.2020 18:53 Ответить
Умніца сина!

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 1775
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21.12.2020 18:54 Ответить
КВНщики бившими не бувають, у них тільки й думки як би скриативить та с***дить.
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21.12.2020 18:59 Ответить
Не могу вьехать, зачем шут рвет задницу, и таким образом сам себя сознательно обсерает, за аморального совка шкарлета, у которого рыло в пуху, и какую ценность он представляет для Украины, злесь мы видим на лицо плебейское, местечковое пррисхождение шута.
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21.12.2020 19:08 Ответить
Культура? Докатилась Украина с зелеными от "Водограя"! Ивасюка до членограя зе-шута...
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 775
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21.12.2020 19:18 Ответить
Я конечно извиняюсь, но шо такое сфера креативных индустрий ?
Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! Или -

Ноги человеку, видите, для того и даны, чтоб бить ими землю, потому они и растут не из головы. (Голохвастов)
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21.12.2020 19:56 Ответить
Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій - Цензор.НЕТ 9411
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21.12.2020 20:12 Ответить
Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3652
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21.12.2020 20:18 Ответить
До Владимира не было ничего. Лишь тьма. Только дух святой носился над водной гладью. И пришёл Владимир. И молвил Слово. И стал Свет. И стала твердь. И децентрализация. И реформа СБУ. И дороги на тверди, по коим обильно потянулись в землю обетованную тучные стада инвесторов. И возвели они Голивуд. И "Диснейленд" с Микки-Маусом. И увидел Владимир, что это - хорошо! А на седьмой день он отдыхал - открывал для детишек городок Святого Николая. И каток. И ёлку. И жили все долго и счастливо. Пока не умерли.

https://bykvu.com/ru/mysli/mechtaiut-ly-amerykanskye-prezydenty-o-mykky-mausakh/
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22.12.2020 00:33 Ответить
 
 