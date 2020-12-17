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Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%

Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%

Парламент снизил ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%. Нардепы одобрили во втором чтении законопроект №3656.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За документ проголосовали 255 парламентариев.

Авторы законопроекта уверяют, что такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

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Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут.

Ранее глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе представления проекта в сессионном зале подчеркивал, что в первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, а это позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции.

Законом введена пониженная ставка НДС для такой сельскохозяйственной продукции:

  • крупный рогатый скот, живой;
  • свиньи, живые;
  • пшеница;
  • рожь;
  • ячмень;
  • овес;
  • кукуруза;
  • соевые бобы;
  • семена льна;
  • семян рапса, семян подсолнечника;
  • семян и плоды других масличных культур;
  • сахарная свекла.

Автор: 

аграрии (270) ВР (29245) налоги (3238) НДС (420) сельское хозяйство (332)


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Сало подешевеет?
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17.12.2020 11:00 Ответить
Якщо живе, бігає та хрюкає...
А мне-то какая разница. При покупке с потребителя все равно 20% сдерут...
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17.12.2020 11:04 Ответить
нет, в перечне речь только о только живых животных
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17.12.2020 11:20 Ответить
Ординцям знизили ПДВ (крупный рогатый скот, живой)..
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17.12.2020 11:22 Ответить
"а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут." Источник: https://censor.net/ru/n3237474 нет не исчезнут, просто вместо 20 % будут скручивать чтобы получить 14% ( лучше чем ничего) а у государства потерь на 6% будет меньше
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17.12.2020 11:25 Ответить
Бюджет пустий і знижують податки? дуже підозріло. Мабуть, хтось заніс грубий нал, або друзі-аграрії поділяться потім
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17.12.2020 11:38 Ответить
Широкий фронт для оптимізації податків відкривається,наприклад, гороха в списку немає, або податок взяли 14, а відшкодування дали 20, і фермери дрібні це все не платники пдв,так що для них стара ставка і їм ніяких відшкодувань.Баба Маша молоко виробляє, що для неї зміниться, що її продукція дешевша буде ?
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17.12.2020 11:40 Ответить
зрада.
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17.12.2020 17:36 Ответить
 
 