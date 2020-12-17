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Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Парламент знизив ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт №3656.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 255 парламентаріїв.

Автори законопроєкту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).

Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.

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Раніше глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проєкту в сесійній залі підкреслював, що передовсім таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.

Законом запроваджено знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції:

  • велика рогата худоба, жива;
  • свині, живі;
  • пшениця;
  • жито;
  • ячмiнь;
  • овес;
  • кукурудза;
  • соєвi боби;
  • насiння льону;
  • насiння ріпаку, насiння соняшнику;
  • насiння та плоди iнших олiйних культур;
  • цукрові буряки.

Автор: 

аграрії (1471) ВР (14972) податки (3833) ПДВ (623) сільське господарство (726)


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Сало подешевеет?
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17.12.2020 11:00 Відповісти
Якщо живе, бігає та хрюкає...
А мне-то какая разница. При покупке с потребителя все равно 20% сдерут...
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17.12.2020 11:04 Відповісти
нет, в перечне речь только о только живых животных
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17.12.2020 11:20 Відповісти
Ординцям знизили ПДВ (крупный рогатый скот, живой)..
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17.12.2020 11:22 Відповісти
"а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут." Источник: https://censor.net/ru/n3237474 нет не исчезнут, просто вместо 20 % будут скручивать чтобы получить 14% ( лучше чем ничего) а у государства потерь на 6% будет меньше
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17.12.2020 11:25 Відповісти
Бюджет пустий і знижують податки? дуже підозріло. Мабуть, хтось заніс грубий нал, або друзі-аграрії поділяться потім
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Широкий фронт для оптимізації податків відкривається,наприклад, гороха в списку немає, або податок взяли 14, а відшкодування дали 20, і фермери дрібні це все не платники пдв,так що для них стара ставка і їм ніяких відшкодувань.Баба Маша молоко виробляє, що для неї зміниться, що її продукція дешевша буде ?
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17.12.2020 11:40 Відповісти
зрада.
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17.12.2020 17:36 Відповісти
 
 