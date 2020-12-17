Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Парламент знизив ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт №3656.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 255 парламентаріїв.

Автори законопроєкту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).

Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.

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Раніше глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проєкту в сесійній залі підкреслював, що передовсім таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.

Законом запроваджено знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції: