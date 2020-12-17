Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%
Парламент знизив ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт №3656.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За документ проголосували 255 парламентаріїв.
Автори законопроєкту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень у структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).
Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.
Раніше глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проєкту в сесійній залі підкреслював, що передовсім таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.
Законом запроваджено знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції:
- велика рогата худоба, жива;
- свині, живі;
- пшениця;
- жито;
- ячмiнь;
- овес;
- кукурудза;
- соєвi боби;
- насiння льону;
- насiння ріпаку, насiння соняшнику;
- насiння та плоди iнших олiйних культур;
- цукрові буряки.
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А мне-то какая разница. При покупке с потребителя все равно 20% сдерут...