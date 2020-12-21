Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.
Звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій.
Крім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.
Законопроєкт встановлює знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% для операцій з постачання послуг з показу вистав, кінопрем'єр, музичних творів, виставкових проєктів. Аналогічна ставка ПДВ вводиться для публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із вадами зору та слуху.
"Такі заходи підтримки зроблять доступнішими продукцію та послуги компаній, що працюють у креативній індустрії, культурі й туризмі, та допоможуть їм мінімізувати негативний вплив від запровадження карантинних заходів через поширення коронавірусу. Також це сприятиме збереженню робочих місць у згаданих сегментах діяльності", - говориться в повідомленні.
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Виктор Уколов
На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! Или -
Ноги человеку, видите, для того и даны, чтоб бить ими землю, потому они и растут не из головы. (Голохвастов)
https://bykvu.com/ru/mysli/mechtaiut-ly-amerykanskye-prezydenty-o-mykky-mausakh/