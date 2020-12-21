УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини
1 952 23
Зеленський (22411) культура (427) податки (3727) туризм (1554)

Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій

Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.

Звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій.

Крім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Законопроєкт встановлює знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% для операцій з постачання послуг з показу вистав, кінопрем'єр, музичних творів, виставкових проєктів. Аналогічна ставка ПДВ вводиться для публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із вадами зору та слуху.

"Такі заходи підтримки зроблять доступнішими продукцію та послуги компаній, що працюють у креативній індустрії, культурі й туризмі, та допоможуть їм мінімізувати негативний вплив від запровадження карантинних заходів через поширення коронавірусу. Також це сприятиме збереженню робочих місць у згаданих сегментах діяльності", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 6523
показати весь коментар
21.12.2020 18:44
+7
бедосик и ослаблять феерично обделались в "интервью" NYT

Виктор Уколов

На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
показати весь коментар
21.12.2020 18:53
+5
Креативное наркозависимое ЧМО
показати весь коментар
21.12.2020 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Креативна тварина
показати весь коментар
21.12.2020 18:43 Відповісти
Ну в нього це не відняти

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 4052
показати весь коментар
21.12.2020 18:56 Відповісти
Креативное наркозависимое ЧМО
показати весь коментар
21.12.2020 18:43 Відповісти
95 квартал не забыл?
показати весь коментар
21.12.2020 18:44 Відповісти
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 6523
показати весь коментар
21.12.2020 18:44 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2020 18:49 Відповісти
Алло! Это прачечная? *********! Это министерство культуры ( "Студия 95 квартал")
показати весь коментар
21.12.2020 18:46 Відповісти
Да, у Квартала культура так и прет. Вот и "окультурили" всю страну до уровня плинтуса
показати весь коментар
21.12.2020 18:56 Відповісти
ага......

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
21.12.2020 18:48 Відповісти
ну все, победа! теперь у поляковой будут новые шлепки и 15-я шуба в холодильнике)
показати весь коментар
21.12.2020 18:49 Відповісти
а шо такое? новогодний чёс под угрозой? своим помогать надоть ? ))) канешна...
показати весь коментар
21.12.2020 18:50 Відповісти
Дивно, що жодна з попередніх влад цього не зробила. Чи не дивно?
показати весь коментар
21.12.2020 18:50 Відповісти
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 1169
показати весь коментар
21.12.2020 18:51 Відповісти
Ну правильно. Культура это 95-й квартал.
показати весь коментар
21.12.2020 18:51 Відповісти
бедосик и ослаблять феерично обделались в "интервью" NYT

Виктор Уколов

На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
показати весь коментар
21.12.2020 18:53 Відповісти
Умніца сина!

Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 1775
показати весь коментар
21.12.2020 18:54 Відповісти
КВНщики бившими не бувають, у них тільки й думки як би скриативить та с***дить.
показати весь коментар
21.12.2020 18:59 Відповісти
Не могу вьехать, зачем шут рвет задницу, и таким образом сам себя сознательно обсерает, за аморального совка шкарлета, у которого рыло в пуху, и какую ценность он представляет для Украины, злесь мы видим на лицо плебейское, местечковое пррисхождение шута.
показати весь коментар
21.12.2020 19:08 Відповісти
Культура? Докатилась Украина с зелеными от "Водограя"! Ивасюка до членограя зе-шута...
Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 775
показати весь коментар
21.12.2020 19:18 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но шо такое сфера креативных индустрий ?
Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое! Или -

Ноги человеку, видите, для того и даны, чтоб бить ими землю, потому они и растут не из головы. (Голохвастов)
показати весь коментар
21.12.2020 19:56 Відповісти
Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій - Цензор.НЕТ 9411
показати весь коментар
21.12.2020 20:12 Відповісти
Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3652
показати весь коментар
21.12.2020 20:18 Відповісти
До Владимира не было ничего. Лишь тьма. Только дух святой носился над водной гладью. И пришёл Владимир. И молвил Слово. И стал Свет. И стала твердь. И децентрализация. И реформа СБУ. И дороги на тверди, по коим обильно потянулись в землю обетованную тучные стада инвесторов. И возвели они Голивуд. И "Диснейленд" с Микки-Маусом. И увидел Владимир, что это - хорошо! А на седьмой день он отдыхал - открывал для детишек городок Святого Николая. И каток. И ёлку. И жили все долго и счастливо. Пока не умерли.

https://bykvu.com/ru/mysli/mechtaiut-ly-amerykanskye-prezydenty-o-mykky-mausakh/
показати весь коментар
22.12.2020 00:33 Відповісти
 
 