В реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды, - ГСЧС
В течение текущих и ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – цитирует издание сообщение ГСЧС.
Спасатели подчеркнули, что в нижнем течении р.Боржава возможен начальный выход воды на заводь.
