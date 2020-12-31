В реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды, - ГСЧС

В течение текущих и ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – цитирует издание сообщение ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что в нижнем течении р.Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ. ВИДЕО