РУС
1 002 23

В реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды, - ГСЧС

Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

В течение текущих и ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – цитирует издание сообщение ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что в нижнем течении р.Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Топ комментарии
+4
Знов будуть верещати допоможіть, бо ми вирубали ліс.
31.12.2020 09:26 Ответить
+2
В этом случае нужно срочно поднять цены на воду и водоотвод .
А то потом поздно будет .
31.12.2020 09:18 Ответить
+2
Лапоть, як ти сюди потрапив?
31.12.2020 09:24 Ответить
Лапоть, як ти сюди потрапив?
31.12.2020 09:24 Ответить
это новость о повышении уровня воды в Закарпатье надо на всех новостных каналах Крыма крутить.. пусть экраны облизывают
31.12.2020 10:21 Ответить
Сколько за 19-2020 год оманский ЗеМародер леса вывез?
31.12.2020 09:17 Ответить
Вырубка лесов и вывоз их в Европу ето одно из условий ассоциации с ЕС и сотрудничества с МВФ
31.12.2020 09:31 Ответить
Кацапська брехня.
31.12.2020 09:52 Ответить
В этом случае нужно срочно поднять цены на воду и водоотвод .
А то потом поздно будет .
31.12.2020 09:18 Ответить
поздно...уже подняли )))) с 1-го...как знали твари, что вода попрет лишняя !
31.12.2020 10:33 Ответить
Знов будуть верещати допоможіть, бо ми вирубали ліс.
31.12.2020 09:26 Ответить
А дощі цілодобово там також йдуть через те, що ліс вирубали?
31.12.2020 09:28 Ответить
Коли зменшується кількість лісу, то змінюється і клімат. Не тільки в Карпатах, а і по всій Україні.
31.12.2020 09:32 Ответить
Я їм вже сто разів писав, приводив докази, що подібне відбувалось і до усяких вирубок 50, 100, 300 років назад. Вони мені вже і про Швейцарію писали і про Європу і усюди облом. Ну бажає він у це вірити... тому ніякі доводи для них значення не має.
31.12.2020 09:55 Ответить
Нічого страшного: на середньовічних мапах на південь від Львова показані два величезних озера. Одне побіля Коломиї, а друге - на місці Борислава. Я би хотів подивитися на ці озера, якщо відновиться природній баланс води.
31.12.2020 09:40 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3239811/chernye_lesoruby_na_lvovschine_izbili_jurnalista_privyazali_ego_remnem_k_bamperu_zila_i_ugrojali_ubit
31.12.2020 09:28 Ответить
Главное деревья не переставайте вырубать и в Европу вывозить
31.12.2020 09:29 Ответить
https://crime-ua.com/node/28134 Международная космическая станция продолжает терять воздух через дырявый российский модуль
Предлагаю законопатить и изолировать сам модуль, там же есть перегородки между модулями станции, которые закрываются?
31.12.2020 09:31 Ответить
Сруб прохудился: надоть ветошью законопатить.
31.12.2020 09:36 Ответить
раз скотч не может )))
31.12.2020 10:34 Ответить
Не ну сидеть в Цензоре и писать коменты 31 ДЕКАБРЯ !!!???

- надо быть одиноким идиотом у которого нет никаких дел по организации встречи Нового года!

не ковры и палацы на улице не повыбивать...
не в магазин у жены напроситься (что бы не заметно похмелиться)...
не ёлку купить...
не ёлку на подставку закрепить...
... ...
а зелезть на цензор нет
и про куйню отут трындеть... .


.
31.12.2020 09:38 Ответить
Ви, може, не в курсі, бо на Цензорі не сиділи. Вчора був рейд по ялинкових базарах. Сьогодні хрін купиш новорічну ялинку.
31.12.2020 09:42 Ответить
- я ще 26-го сосьону зрубав коли з дачі їхав...
31.12.2020 09:46 Ответить
https://youtu.be/HLY1X49eIQg https://youtu.be/HLY1X49eIQg желаю всем нажраться и напиться...
31.12.2020 09:44 Ответить
Бензопилами виложити протипаводкові дамби, а міністрів екології, с/г, і голову лісового комітету вкинути в паводковий потік, якщо випливуть значить вони не відьмаки.
31.12.2020 09:51 Ответить
 
 