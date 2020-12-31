У річках Закарпаття очікується підвищення рівня води, - ДСНС

Протягом поточних і найближчої доби на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"31 грудня - 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - цитує видання повідомлення ДСНС.

Рятувальники наголосили, що в нижній течії р. Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.

