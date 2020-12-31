У річках Закарпаття очікується підвищення рівня води, - ДСНС
Протягом поточних і найближчої доби на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"31 грудня - 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - цитує видання повідомлення ДСНС.
Рятувальники наголосили, що в нижній течії р. Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар31.12.2020 09:26 Відповісти Посилання
+2 Центроболт
показати весь коментар31.12.2020 09:18 Відповісти Посилання
+2 5 копійок
показати весь коментар31.12.2020 09:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то потом поздно будет .
Предлагаю законопатить и изолировать сам модуль, там же есть перегородки между модулями станции, которые закрываются?
- надо быть одиноким идиотом у которого нет никаких дел по организации встречи Нового года!
не ковры и палацы на улице не повыбивать...
не в магазин у жены напроситься (что бы не заметно похмелиться)...
не ёлку купить...
не ёлку на подставку закрепить...
... ...
а зелезть на цензор нет
и про куйню отут трындеть... .
.