У річках Закарпаття очікується підвищення рівня води, - ДСНС

У річках Закарпаття очікується підвищення рівня води, - ДСНС
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

Протягом поточних і найближчої доби на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"31 грудня - 1 січня на річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - цитує видання повідомлення ДСНС.

Рятувальники наголосили, що в нижній течії р. Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.

паводок (233) ДСНС (5254) ріка (195) Закарпатська область (2147)
Топ коментарі
+4
Знов будуть верещати допоможіть, бо ми вирубали ліс.
31.12.2020 09:26 Відповісти
+2
В этом случае нужно срочно поднять цены на воду и водоотвод .
А то потом поздно будет .
31.12.2020 09:18 Відповісти
+2
Лапоть, як ти сюди потрапив?
31.12.2020 09:24 Відповісти
Лапоть, як ти сюди потрапив?
31.12.2020 09:24 Відповісти
это новость о повышении уровня воды в Закарпатье надо на всех новостных каналах Крыма крутить.. пусть экраны облизывают
31.12.2020 10:21 Відповісти
Сколько за 19-2020 год оманский ЗеМародер леса вывез?
31.12.2020 09:17 Відповісти
Вырубка лесов и вывоз их в Европу ето одно из условий ассоциации с ЕС и сотрудничества с МВФ
31.12.2020 09:31 Відповісти
Кацапська брехня.
31.12.2020 09:52 Відповісти
В этом случае нужно срочно поднять цены на воду и водоотвод .
А то потом поздно будет .
31.12.2020 09:18 Відповісти
поздно...уже подняли )))) с 1-го...как знали твари, что вода попрет лишняя !
31.12.2020 10:33 Відповісти
Знов будуть верещати допоможіть, бо ми вирубали ліс.
31.12.2020 09:26 Відповісти
А дощі цілодобово там також йдуть через те, що ліс вирубали?
31.12.2020 09:28 Відповісти
Коли зменшується кількість лісу, то змінюється і клімат. Не тільки в Карпатах, а і по всій Україні.
31.12.2020 09:32 Відповісти
Я їм вже сто разів писав, приводив докази, що подібне відбувалось і до усяких вирубок 50, 100, 300 років назад. Вони мені вже і про Швейцарію писали і про Європу і усюди облом. Ну бажає він у це вірити... тому ніякі доводи для них значення не має.
31.12.2020 09:55 Відповісти
Нічого страшного: на середньовічних мапах на південь від Львова показані два величезних озера. Одне побіля Коломиї, а друге - на місці Борислава. Я би хотів подивитися на ці озера, якщо відновиться природній баланс води.
31.12.2020 09:40 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3239811/chernye_lesoruby_na_lvovschine_izbili_jurnalista_privyazali_ego_remnem_k_bamperu_zila_i_ugrojali_ubit
31.12.2020 09:28 Відповісти
Главное деревья не переставайте вырубать и в Европу вывозить
31.12.2020 09:29 Відповісти
https://crime-ua.com/node/28134 Международная космическая станция продолжает терять воздух через дырявый российский модуль
Предлагаю законопатить и изолировать сам модуль, там же есть перегородки между модулями станции, которые закрываются?
31.12.2020 09:31 Відповісти
Сруб прохудился: надоть ветошью законопатить.
31.12.2020 09:36 Відповісти
раз скотч не может )))
31.12.2020 10:34 Відповісти
Не ну сидеть в Цензоре и писать коменты 31 ДЕКАБРЯ !!!???

- надо быть одиноким идиотом у которого нет никаких дел по организации встречи Нового года!

не ковры и палацы на улице не повыбивать...
не в магазин у жены напроситься (что бы не заметно похмелиться)...
не ёлку купить...
не ёлку на подставку закрепить...
... ...
а зелезть на цензор нет
и про куйню отут трындеть... .


.
31.12.2020 09:38 Відповісти
Ви, може, не в курсі, бо на Цензорі не сиділи. Вчора був рейд по ялинкових базарах. Сьогодні хрін купиш новорічну ялинку.
31.12.2020 09:42 Відповісти
- я ще 26-го сосьону зрубав коли з дачі їхав...
31.12.2020 09:46 Відповісти
https://youtu.be/HLY1X49eIQg https://youtu.be/HLY1X49eIQg желаю всем нажраться и напиться...
31.12.2020 09:44 Відповісти
Бензопилами виложити протипаводкові дамби, а міністрів екології, с/г, і голову лісового комітету вкинути в паводковий потік, якщо випливуть значить вони не відьмаки.
31.12.2020 09:51 Відповісти
 
 