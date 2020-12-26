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Новини
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На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС

На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС

У селі Хлипновка Черкаської області загинули чоловіки, 1969 і 1993 років народження, які вирушили на замерзлу річку рибалити.

25 грудня близько 11:00 у селі Хлипнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич потонули 2 рибалки. Про це поінформував Цензор.НЕТ регіональний підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор,НЕТ.

"Чоловіки, 1969 та 1993 років народження, разом із 14-річною дівчиною були на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли.

Отримавши повідомлення про подію, до місця трагедії оперативно прибули рятувальники та дістали з води тіло одного загиблого.

Також читайте: Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради".

смерть (6757) риболовля (54) ДСНС (5122) ріка (194) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+25
У нас взимку постійне видовище, коли їдеш мостом через Самару (це річка-притік Дніпра, а не кацапське місто ) - відлига, плюсова температура, крига навіть візуально дуже варівка... Але все одно всюди сидять дарвіністи з вудками та рибалять.
А ми дивуємося безмасочникам...
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26.12.2020 03:44
+23
Хлопці, не ходіть на "лід". Його немає... Побережіть своїх рідних
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26.12.2020 01:37
+12
за спасение девочки,конечно,спасибо....
но шагать на лёд при таких температурах ненормально..
На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1232
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26.12.2020 01:32
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Царство Небесне вони здобули!
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26.12.2020 01:28 Відповісти
Я тоже думаю, что они свою глупость искупили сполна.
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26.12.2020 08:33 Відповісти
за спасение девочки,конечно,спасибо....
но шагать на лёд при таких температурах ненормально..
На Черкасщине двое рыбаков провалились под лед: они спасли 14-летнюю девочку, которая тоже тонула, а сами погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1232
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26.12.2020 01:32 Відповісти
Хлопці, не ходіть на "лід". Його немає... Побережіть своїх рідних
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26.12.2020 01:37 Відповісти
У нас взимку постійне видовище, коли їдеш мостом через Самару (це річка-притік Дніпра, а не кацапське місто ) - відлига, плюсова температура, крига навіть візуально дуже варівка... Але все одно всюди сидять дарвіністи з вудками та рибалять.
А ми дивуємося безмасочникам...
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26.12.2020 03:44 Відповісти
Дони думають, що ловлять на вудку рибу, а їх в цей час ловить на вудку старина Дарвін...
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26.12.2020 10:48 Відповісти
Сейчас в Горищних Плавнях, у них тут пруд посреди города, та же самая картина) Детвору нагнали со льда, а дарвинистам с удочками что либо говорить бесполезно...
P.S. Планшет не мой, перелогиниваться не стал) Павел Стрембовский.
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26.12.2020 14:00 Відповісти
там льда всего то сантимета 3-4 .. еще и ребенка за собой потянули..естественный отбор
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26.12.2020 01:49 Відповісти
та от куда лед ни снега ни мороза не было
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26.12.2020 07:47 Відповісти
Есть лёд, сам удивился. Некоторые уникалы видно пробовали его пробить бутовым камнем, с соседней стройки, то у них ничего не вышло)))
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26.12.2020 14:16 Відповісти
у нас нет ни снегов ни морозов как всегда
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28.12.2020 10:43 Відповісти
Хоть бы спасательные жилеты с собой брали.
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26.12.2020 02:00 Відповісти
и гидрокостюмы
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26.12.2020 02:27 Відповісти
Они скорее всего умерли от переохлаждения
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26.12.2020 06:04 Відповісти
Не скорее всего,-а ТОЧНО от переохлаждения. Мне рассказывал знакомый,который попал в такую ситуацию и которого спасли в последний момент. Когда к нему подплыли спасатели,то он от переохлаждения уже засыпал и ему уже все было безразлично. Это,скорее всего,происходит от того,что организм начинает гнать кровь к конечностям которые замерзают,из за чего мозгу начинает не хватать кислорода,и он начинает засыпать,что происходит,похоже,и при обильном обеде,когда кровь хлынет к ЖКТ для усвоения пищи,и мозгу начинает не хватать кислород. Я так думаю.
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26.12.2020 06:17 Відповісти
Если нажраться от пузо и упасть под лёд, то это гарантированный пц. А если ещё и сксом перед этим заняться? Кровь забудет дорогу к голове ваще
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26.12.2020 07:09 Відповісти
Знаешь анекдот,про опытного рыбака,который определял дни когда идти на рыбалку,по стороне наклона путина?
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26.12.2020 07:22 Відповісти
?????
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26.12.2020 09:44 Відповісти
Просыпается рыбак утром, смотрит - путин налево лежит - иду, направо - не иду.
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26.12.2020 09:52 Відповісти
- Слышал, у Мойши инсульт?
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло...
- А ***?
- Успел направо перебросить...
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26.12.2020 10:11 Відповісти
(подражая Виталию Кличко) - он что с путиным спит?
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26.12.2020 10:51 Відповісти
Ну, если не пережил оскопление, то да
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26.12.2020 11:40 Відповісти
Вспомните кличку хутина и все станет на свои места)))
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26.12.2020 14:05 Відповісти
Дошло.

На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8560 +++++++++

Только ***** с большой буквы - всё таки президент.
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26.12.2020 14:41 Відповісти
Немного не так.Если на правом боку,то надо ловить на червя,если на левом -то на кашу. Молодой рыбак его спрашивает -А если он по стойке смирно? На что дед ему говорит,- А какой дурак в таком случае идет на рыбалку?!
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26.12.2020 14:58 Відповісти
На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3715 Шото вы меня совсем запутали. А Путин где?
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26.12.2020 15:37 Відповісти
В гульфике!
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26.12.2020 15:49 Відповісти
Может быть. Может быть. Потому что спрашивала у гинеколога. там его точно нет.
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26.12.2020 16:00 Відповісти
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26.12.2020 16:03 Відповісти
думаю как таковой дороги нет ваще бо нема к чему
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26.12.2020 12:18 Відповісти
Главнейший закон при ловле со льда -это иметь при себе "спасалки" и обязательно длинную, крепкую веревку с грузом на конце,чтобы ее можно было бросить попавшему в беду человеку.
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26.12.2020 06:21 Відповісти
найголовніший закон під час підльодного лову це те що рано чи пізно провалишся і втопнеш.
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26.12.2020 06:41 Відповісти
Лучше вообще не выходить на лед до 10 см. на озере На реке,я бы вообще не вышел бы при толщине льда менее 30 см.
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26.12.2020 07:03 Відповісти
если их там трое всего было, то веревки с грузами не помогут((
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26.12.2020 10:40 Відповісти
Люди, которые отправляясь на зимнюю рыбалку или ловлю из лодки берут с собой только удочки и водку, наверняка автомобильные ремни безопасности накидывают только перед постом ГАИ и уверены, что тормоза придумали трусы ...
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26.12.2020 11:54 Відповісти
какой такой летэто что озеро байкал в вк видел --премию дарвина обоим
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26.12.2020 07:47 Відповісти
річці Гнилий Тікич
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26.12.2020 07:49 Відповісти
Бо нічого пхатись на тонкий лід
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26.12.2020 07:56 Відповісти
Никогда не понимал от чего эти рыбаки ловят кайф. Ну ладно еще летом с гадочки или лодки посидеть. Но блин зимой на льду..... какого хрена они там делают? Побухать и в гараже можно.
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26.12.2020 11:25 Відповісти
Царство Небесне...
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26.12.2020 12:24 Відповісти
 
 