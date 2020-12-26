На Черкащині двоє рибалок провалилися під лід: вони врятували 14-річну дівчинку, яка теж тонула, а самі загинули, - ДСНС

У селі Хлипновка Черкаської області загинули чоловіки, 1969 і 1993 років народження, які вирушили на замерзлу річку рибалити.

25 грудня близько 11:00 у селі Хлипнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич потонули 2 рибалки. Про це поінформував Цензор.НЕТ регіональний підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор,НЕТ.

"Чоловіки, 1969 та 1993 років народження, разом із 14-річною дівчиною були на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли.

Отримавши повідомлення про подію, до місця трагедії оперативно прибули рятувальники та дістали з води тіло одного загиблого.

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Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради".