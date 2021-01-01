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Новости Тарифы ЖКХ
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НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа

НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года.

Такое решение было принято на заседании регулятора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, тариф "Киевоблгаза" возрастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаз" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

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Как объяснили в НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.

Также, как сообщалось, с 1 января возрастет стоимость газа как ресурса, цена на него пересматривается ежемесячно. По состоянию на 28 декабря 2020 года цены на газ для населения опубликовали 55 компаний. По сравнению с декабрем стоимость голубого топлива возросла на 1-4 грн у разных поставщиков: газ будет стоить от 6,99 до 10,8 грн за кубометр.

Автор: 

тарифы (1887) НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+65
НКРЭКУ повысил на 80% тарифы на распределение газа - Цензор.НЕТ 8409
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01.01.2021 19:17
+46
З Новим Роком ,зебіли тупорилі ,тримайте подарунок від віслючка Оманського !!)))
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01.01.2021 19:18
+37
НКРЭКУ повысил на 80% тарифы на распределение газа - Цензор.НЕТ 236
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01.01.2021 19:20
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Страница 4 из 4
Почему только на 80%?
Что бы лох прочуствовал, нужно на 800.
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02.01.2021 09:14 Ответить
Да Лоху без разницы, его баба, Ленка, даже собственной крыши над головой не имеет, только мечтает обзавестись..
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02.01.2021 09:25 Ответить
Черновцы - было 1.44 грн/куб, стало 2.76 грн/куб - конец эпохи бедности!!!
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02.01.2021 12:44 Ответить
То есть Петя получается *********** у населения денюжку за газ, но теперь Вова всё это *******.
Какой же негодяй получается этот Петя, а-я-я-й...
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02.01.2021 13:11 Ответить
НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа - Цензор.НЕТ 3681
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02.01.2021 14:02 Ответить
И наркоман с подарками своим эрудированным избирателям не задержался.
И на газ, и на свет..во все дыры лохам.
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02.01.2021 14:08 Ответить
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