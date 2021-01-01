НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года.
Такое решение было принято на заседании регулятора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, тариф "Киевоблгаза" возрастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаз" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.
Как объяснили в НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.
Также, как сообщалось, с 1 января возрастет стоимость газа как ресурса, цена на него пересматривается ежемесячно. По состоянию на 28 декабря 2020 года цены на газ для населения опубликовали 55 компаний. По сравнению с декабрем стоимость голубого топлива возросла на 1-4 грн у разных поставщиков: газ будет стоить от 6,99 до 10,8 грн за кубометр.
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Что бы лох прочуствовал, нужно на 800.
Какой же негодяй получается этот Петя, а-я-я-й...
И на газ, и на свет..во все дыры лохам.