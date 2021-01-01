Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России, - политзаключенный Шумков

Украинец Александр Шумков, осужденный в России за членство в "Правом секторе", рассказал, что его похитили на встрече с информатором и вывезли в РФ.

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", как его похитили и вывезли на территорию России, передает Цензор.НЕТ.



По словам Шумкова, он, будучи военным, расследовал связанное с наркотрафиком дело и попал в "оперативную подставу".

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"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", – рассказал он.



Шумков также подчеркнул, что одной из причин, по которой его смогли похитить, было предательство украинского экс-военного.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.