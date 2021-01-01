Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России, - политзаключенный Шумков
Украинец Александр Шумков, осужденный в России за членство в "Правом секторе", рассказал, что его похитили на встрече с информатором и вывезли в РФ.
Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", как его похитили и вывезли на территорию России, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шумкова, он, будучи военным, расследовал связанное с наркотрафиком дело и попал в "оперативную подставу".
"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", – рассказал он.
Шумков также подчеркнул, что одной из причин, по которой его смогли похитить, было предательство украинского экс-военного.
Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 18 жовтня 2017 р . адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
А с каких пор у нас военные расследуют дела с наркотрафиками? СБУ и полиция скромно курят у сторонке...
"Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 КК України за фактом дезертирства військовослужбовця військової служби за контрактом військової частини А1604 солдата Шумкова О.С.», - йдеться у повідомленні. «Установлено, що вказаний військовослужбовець 23.08.2017 перетнув державний кордон України в напрямку Російської Федерації через пункт пропуску «Бачівськ» Сумського прикордонного загону та до теперішнього часу ухиляється від проходження військової служби, на територію України не повертається», - повідомляє офіційний сайт відомства. З'ясовано, що у 2015-2017 рр. вказаним органом досудового розслідування відносно Шумкова О.С. розслідувалося кримінальне провадження за ч. 3 ст. 407 КК України (не з'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць (з 18.01.2015 по 01.07.2015)) та за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України ((придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї) - пістолету системи Марголіна 1961 року випуску та бойових припасів до нього у кількості 2 штук, без передбаченого законом дозволу, а також незаконного зберігання психотропних та наркотичних речовин, без мети збуту, а саме канабісу масою 0.174 грн. та амфетаміну масою 0.2694 гр). 28.07.2015 вироком Комсомольського районного суду міста Херсона вказаного військовослужбовця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 407 КК України та у зв'язку з визнанням вини та дійовим каяттям, призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням в дохід держави 10% від суми грошового забезпечення. 29.06.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України закінчено та обвинувальний акт скеровано до Херсонського міського суду Херсонської області для розгляду по суті. Наразі розгляд обвинувального акту триває. Окрім цього встановлено, що Шумкова О.С. упродовж 2017 року тричі визнано винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень. Двічі - за самовільне залишення військової частини, відсутність на службі протягом 1 доби, один раз - за недбале ставлення до військової служби, пов'язане із систематичним ухиленням від служби. © Copyrights pik.ua - Подробнее: https://pik.ua/news/url/u-vijskovij-prokuraturi-kazhut-scho-shumkovdezertir
Мавзолейные поплачьте в тряпочку...
Вопрос - кто должен уйти в отставку?
Куда смотрела СБУ ,пограничники и тогдашний президент ? .....