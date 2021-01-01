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Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России, - политзаключенный Шумков

Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России, - политзаключенный Шумков

Украинец Александр Шумков, осужденный в России за членство в "Правом секторе", рассказал, что его похитили на встрече с информатором и вывезли в РФ.

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", как его похитили и вывезли на территорию России, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шумкова, он, будучи военным, расследовал связанное с наркотрафиком дело и попал в "оперативную подставу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно

"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", – рассказал он.

Шумков также подчеркнул, что одной из причин, по которой его смогли похитить, было предательство украинского экс-военного.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.

Автор: 

похищение (1688) россия (96018) политзаключенные (1624) Шумков Александр (33)


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Топ комментарии
+6
18 Судей международного криминального Суда в Гааге 14 декабря 2020 года приняли историческое решение : РАБссия оккупант Крыма и части Донбасса...,это значит что Путлер и его гопники будут осуждены согласно Международному Праву...
Мавзолейные поплачьте в тряпочку...
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01.01.2021 21:42
+5
"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", - рассказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3240180

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 18 жовтня 2017 р . адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
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01.01.2021 21:20
+5
То есть фсбэшники ходят через украинскую границу как у себя дома
Вопрос - кто должен уйти в отставку?
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01.01.2021 22:04
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"При встрече с информатором, который должен был предоставить нужную информацию, под Киевом мне обманным путем ввели психотропное вещество, я отключился, в таком состоянии ко мне применили физическую силу, и окончательно я пришел в себя уже на территории РФ", - рассказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3240180

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 18 жовтня 2017 р . адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури , їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
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01.01.2021 21:20 Ответить
Кацапи теж саме казали.
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01.01.2021 21:55 Ответить
и кто в это поверит??- ну сбу уже ))
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01.01.2021 22:43 Ответить
Так где они дрлжны были встретиться-"аод Киевом",чи "непожалеко линии фронта"?И шокер це не психотропне вещество. Ну, как то так.
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02.01.2021 01:15 Ответить
Дати йому героя. Все рівно, зневілювали це звання.виплатити компенсації, взяти на спеціальних як для особливо визначних людей!
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01.01.2021 21:29 Ответить
5! кацапав сразу на этой теме ! Видать в точку !!!
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01.01.2021 21:31 Ответить
А що в точку то! Що це одоробло зробило окрім того як поїхало з конфіскованою наркотою в кацапщину для збуту? Герой??
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01.01.2021 22:02 Ответить
васю порахуй, шостий
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01.01.2021 22:06 Ответить
за наркотрафиком серьезные ребята стоят и серьезное бабло крутится, туда лезть бессмысленно, если это правда, то он ничего не добьется так
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01.01.2021 21:31 Ответить
ну кто поверит в такую хню??- ясное дело , мутная тема и них ему пока не светит..
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01.01.2021 22:44 Ответить
Ти апріорі віриш цьому дяді ? З якого дива ? Бо так це нам подають журналюшки ?
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02.01.2021 00:40 Ответить
6ть!
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01.01.2021 21:33 Ответить
**** ***!!!! Я півтора року. Півтора року чистого часу перебував на 0. І мене *** не викрадають, мені не підсипають невідомі речовини. А дебіл наркоман, який палець о палець не вдарив, поїхав в Росію тому що він так вирішив і всі повинні тапер слухати його бред!!
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01.01.2021 21:33 Ответить
Під питанням лише військ. дізнання. Хто в темі, хіба цей орган не скасовано значно раніше 2014?
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01.01.2021 22:30 Ответить
По словам Шумкова, он, будучи военным, расследовал связанное с наркотрафиком дело и попал в "оперативную подставу". Источник: https://censor.net/ru/n3240180

А с каких пор у нас военные расследуют дела с наркотрафиками? СБУ и полиция скромно курят у сторонке...
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01.01.2021 21:33 Ответить
Це одоробло як той ********* Гриб! Ті ж самі яйця але в профіль. Політичні в'язні. Вибачаюсь за орфографію але слів не хватає
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01.01.2021 21:57 Ответить
Шо ******* ? В тебе є Великий Гугол !
"Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 КК України за фактом дезертирства військовослужбовця військової служби за контрактом військової частини А1604 солдата Шумкова О.С.», - йдеться у повідомленні. «Установлено, що вказаний військовослужбовець 23.08.2017 перетнув державний кордон України в напрямку Російської Федерації через пункт пропуску «Бачівськ» Сумського прикордонного загону та до теперішнього часу ухиляється від проходження військової служби, на територію України не повертається», - повідомляє офіційний сайт відомства. З'ясовано, що у 2015-2017 рр. вказаним органом досудового розслідування відносно Шумкова О.С. розслідувалося кримінальне провадження за ч. 3 ст. 407 КК України (не з'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць (з 18.01.2015 по 01.07.2015)) та за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України ((придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї) - пістолету системи Марголіна 1961 року випуску та бойових припасів до нього у кількості 2 штук, без передбаченого законом дозволу, а також незаконного зберігання психотропних та наркотичних речовин, без мети збуту, а саме канабісу масою 0.174 грн. та амфетаміну масою 0.2694 гр). 28.07.2015 вироком Комсомольського районного суду міста Херсона вказаного військовослужбовця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 407 КК України та у зв'язку з визнанням вини та дійовим каяттям, призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням в дохід держави 10% від суми грошового забезпечення. 29.06.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України закінчено та обвинувальний акт скеровано до Херсонського міського суду Херсонської області для розгляду по суті. Наразі розгляд обвинувального акту триває. Окрім цього встановлено, що Шумкова О.С. упродовж 2017 року тричі визнано винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень. Двічі - за самовільне залишення військової частини, відсутність на службі протягом 1 доби, один раз - за недбале ставлення до військової служби, пов'язане із систематичним ухиленням від служби. © Copyrights pik.ua - Подробнее: https://pik.ua/news/url/u-vijskovij-prokuraturi-kazhut-scho-shumkovdezertir
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02.01.2021 00:52 Ответить
Т.е. это он сам был объектом уголовного дела в Украине? Дезертир и наркоман. Поворот однако. Какой же он политзаключенный, как хотят его представить некоторые?!
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02.01.2021 08:50 Ответить
Більше того,справу про його СЗЧ закрили пару тижнів тому.Очевидно,за вказівкою згори. Отак підслідний,якого з якогось дива занесло з Херсонщини на Сумщину,виявився героєм,борцем з наркотрафіком.
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02.01.2021 09:10 Ответить
Хз, мутная история
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02.01.2021 10:07 Ответить
ну верно- не было таких движей тгода))
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01.01.2021 22:45 Ответить
18 Судей международного криминального Суда в Гааге 14 декабря 2020 года приняли историческое решение : РАБссия оккупант Крыма и части Донбасса...,это значит что Путлер и его гопники будут осуждены согласно Международному Праву...
Мавзолейные поплачьте в тряпочку...
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01.01.2021 21:42 Ответить
А в Казахстане снизили цены на антиковидные (антивирусные) препараты...
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01.01.2021 21:49 Ответить
Звертаюсь до Бутусова. Юрій! Називайте речі своїми іменами. Оце одоробло наркотично залежне ніяк не вписується в статус політичного в'язня!!!
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01.01.2021 21:53 Ответить
То есть фсбэшники ходят через украинскую границу как у себя дома
Вопрос - кто должен уйти в отставку?
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01.01.2021 22:04 Ответить
Не ходят а их еще и назначают на ключевые государственые должностья.Вон какой бум учинили относительно венгерских паспортов,а самый больой бум учинили именно те у кого двойное а то и тройное гражданство уже имеется и находятся у руля Украины.
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01.01.2021 22:10 Ответить
Про три класи пише людина, яка коми нормально розставити у двох рядках тексту не може!
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01.01.2021 23:49 Ответить
І не ваша ненька, а наша - українськомовних українців, а не таких кацапів, як ти!
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01.01.2021 23:50 Ответить
Замахала кацапня на форумі(((
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01.01.2021 22:41 Ответить
мутная тема и тип,,
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01.01.2021 22:46 Ответить
А собственно КАК его вывезли в бессознательном состоянии через границу в 2017 году ?
Куда смотрела СБУ ,пограничники и тогдашний президент ? .....
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01.01.2021 23:50 Ответить
Ага.Порошенко в бінокль дивився,як ефесбешники вивозять доблєсного борця з наркотрафіком.Вєнєдіктова ще одну справу може відкрити.
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02.01.2021 00:30 Ответить
 
 