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Пенсии получают 660 тыс. граждан Украины с оккупированных территорий, - Минсоцполитики

Пенсии получают 660 тыс. граждан Украины с оккупированных территорий, - Минсоцполитики

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная считает, что жители оккупированных территорий, которые заработали пенсию в Украине, должны ее получать.

Украина регулярно выплачивает пенсии 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий. Об этом заявила министр социальной политики Украины Мария Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получать. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух пунктах пропуска – в Счастье и Золотом [Луганской области] – будут открыты центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже человек сегодня не входит в число этих 660 тыс. пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит, он сможет прийти и оформить ее", – сказала Лазебная.

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Министр добавила, что, если человеку, который работал и сейчас живет на неподконтрольных территориях, недавно исполнилось 60 лет, оформить пенсию он может только в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории Украины.

"Это все остается в силе, оно действует. Главное, чтобы не были закрыты пункты пропуска", – заявила глава Минсоцполитики.

По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составлял 3,4 тыс. грн.

Автор: 

Крым (26418) пенсия (2161) Донбасс (26956) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+30
Кормильцы ***,,,
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01.01.2021 21:39
+29
Яке майно? Вже 10 років сидять охороняють. Вата там живе. За кошт українців.
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01.01.2021 21:43
+28
Платять пенсії ваті яка зве ***** прийди і платить податки окупанту.
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01.01.2021 21:39
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Це величезне навантаження на пенсійний фонд.
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01.01.2021 22:13 Ответить
Тепер порахуйте скільки це разом за місяць
660 тис. х 3,4 тис. = 2, 244 млрд. грн. в місяць!!! Це, наприклад в 2,2 рази більше ніж виділялося на НАБУ за рік!!!
Чи, наприклад, у 2,21 рази більше, ніж витрачається на СБУ всієї України (за місяць у 2020)
Нехай, хто бажає, переїджає на неокуповану частину України і отримує тут свою пенсію з доплатами переселенцям. В усякому разі ці гроші будуть витрачатися в Україні.
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01.01.2021 22:16 Ответить
Тепер порівняємо з розходами на Міністерство охорони здоров"я. В 2020 бюджет МОЗ - 98 183 290 500 грн. чи в місяць 8,182 млрд. грн.
Отримуємо те, що бюджет Міністерства охорони здоров"я усього у 3,646 рази більше ніж те, що платить Україна пенсіонерам з окупованих територій.
І частина тих пенсіонерів уже взяла громадянство агресора чи ЛДНРів.
От такі розрахунки, щоб не бути голослівним.
А міністерці що? Вона ж не своїми особисто грішми розпоряджається
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01.01.2021 22:31 Ответить
Стесняюсь спросить этих "зеленых стратегов" - НАКУЯ мля !! Там Наших людей уже НЕТ !!!

Хватит кормить пособников оккупантов !!! хм.. и кста отрезать нужно им ВСЕ - и свет, воду, газ..
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01.01.2021 22:18 Ответить
И вообще куда смотрит украинский МИД. Раз люди приезжают за пенсией, значит им не хватает на продуты. Это геноцид украинских граждан на территории так званных ОРДЛО
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01.01.2021 22:27 Ответить
Нехай ці укр. громадяни переїджать на неокуповану частину України. Ну, є уже десь 1,5 млн., буде іще 660 тис. Вони ж самі повертаться на територію, де над ними здійснюють "геноцид"
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01.01.2021 22:36 Ответить
Геноциды разные бывают.
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01.01.2021 23:27 Ответить
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01.01.2021 23:31 Ответить
как Украина может заниматься геноцидом на территории которою контролирует не Украина??? В Крыму хоть Украина не занимается геноцидом, там исправно пенсии платит?

Геноциды разные бывают?
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02.01.2021 00:38 Ответить
Схоже ця проблема вирішиться природним шляхом через кілька десятків років.
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02.01.2021 10:15 Ответить
раніше..до стаж для виходу не пенсію збільшується..а вже 7 років проплат в ПФ нема А лугандонський не зараховується...от і рахуйте
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02.01.2021 11:10 Ответить
В нормальной стране лугандоны получали бы ЙУХ,а не пенсию. сепаратня вранная.
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01.01.2021 22:40 Ответить
Кремлёвская крыса платит лугандонским предателям пенсии рублёвые, гоняет регулярные гумконвои с деликатесами.....Этого мало? А жопы не слипнутся? Нельзя в пожилом возрасте столько жрать. Это вредно. Можно лопнуть....
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01.01.2021 22:57 Ответить
Ця схема спонсорування сепарів іде від Пєці рошенівськго, так він допомагав куму Медведчука Путіну у витратах на Лугандонію і Донбасанію. Ці мільярди ідуть в кишені бандватажків і сепарні, на них утримуються бойовики, які вбивають наших воїнів і мирних жителів..
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01.01.2021 22:58 Ответить
Там не усе так просто. Почали виплачувати тим, хто зареєстрований на неокупованій частині. Почалося мухлювання, прописувалися по 10 чол. в одній кв.і приїджали раз на місяць. Потім їх намагалися перевіряти, чи живуть вони за місцем реєстрації ... Далі сказали, що то незаконно і почалася вакханалія ...
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01.01.2021 23:21 Ответить
Что-то многовато пенсионеров.
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01.01.2021 23:06 Ответить
Та там, якщо помирає пенсіонер, Україна все одно продовжує платити. Так, може через рік виявиться, а може липову довідку привезуть, що начеб-то іще живий пенсіонер ходити не може
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01.01.2021 23:16 Ответить
Буряти ж добавляються.
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02.01.2021 10:16 Ответить
Теперь понятно почему ***** нах. не нужен даунбас а так важно повесить его как камень на шею Украины. Целый регион порезан и разграблен зато миллион пенсионеров и инвалидов трубуют постоянного выделения десятков миллиардов на их содержание.
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01.01.2021 23:49 Ответить
Окуповані території,це вже чорна діра.І вже скоріше за все нічого доброго з цих територій ніколи не буде.
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02.01.2021 00:00 Ответить
Пенсії повинні виплачуватись тільки громадянам України, які проживають на території України. А там у половини вже кацапські паспорти.
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02.01.2021 00:30 Ответить
и как не стыдно " донбасским кормильцам Украины" с рашистскими паспортинами,брать монеты в "украинской- биндеровской хунты"?
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02.01.2021 01:10 Ответить
Так у них фішка така - кинути лоха.
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02.01.2021 10:18 Ответить
Ничего они не заработали (кроме своей зарплаты), у нас СОЛИДАРНАЯ система: работающий СЕГОДНЯ платит пенсу! Раз кацапы их оккупировали---пусть и платят пенсии, у них тоже солидарная система.
И нечего делать вид, что вы не знаете, что лугандон получает ДВЕ пенсии! И тарифы МЫ им дотируем, а своим поднимаем!
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02.01.2021 02:22 Ответить
Хто б що не казав, а я вважаю, що виплати пенсій "пенсам" окупованих территорій, звідки в бюджет України не надходить ні копійки, це злочин і наруга "нашої" влади, над Українцями, які платять налоги в Україні. Вважаю такі дії влади фінансуваням лугандонських ГНИД.
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02.01.2021 10:33 Ответить
Люди заработали пенсию в Украине это факт,но эти люди отказались от своей пенсии проголосовав за ОРДУ.Разве не так?
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02.01.2021 08:19 Ответить
Про яке Ви голосування? Був якийсь всеукраїнський референдум?
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02.01.2021 09:50 Ответить
А я про всю Україну писав? Тут тільки тема про окуповані территорії.А на території ОРДи був референдум по приєднання до рфії ? був ,про відокремлення був? теж був ,то яка пенсія прошу пана?
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03.01.2021 15:08 Ответить
А що, у нас є референдуми, що можуть проводитись на окремо взятій території? Місцевих не питали, коли расєя вводила свої війська. Також місцевих не будуть запитувати, коли расєя піде звідти.
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03.01.2021 16:23 Ответить
а когда откроют пункты по приёму налогов в пенсионный фонд от жителей днр?
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02.01.2021 09:23 Ответить
Це буде, як кажуть, на Миколи або ніколи. Не може наша "супердержава" відбирати копійки у цих "нещасних, гнаних і голодних".
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02.01.2021 09:56 Ответить
Дохріна "кормільцев"...
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02.01.2021 09:49 Ответить
Дыру в пенсионном фонде логично было бы залатать за счёт уменьшения зарплаты ВРУ, КМУ. и ОП.
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02.01.2021 11:42 Ответить
"Министр добавила, что, если человеку, который работал и сейчас живет на неподконтрольных территориях, недавно исполнилось 60 лет, оформить пенсию он может только в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории Украины"
Ты, курица безмозглая, если жителю ОРДЛО исполнилось 60 лет НЕДАВНО, как они могли работать на подконтрольной территории?
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02.01.2021 12:01 Ответить
Вот потому-то у пенсов на подконтрольных территориях Украины не растет пенсия. Мы содержим эту ватносепарскую даунецко-лугандонскую пенсионную мразоту. Мало того, они не платят за газ, воду и электрику, а нам повышают тарифы, что бы компенсировать убытки.
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02.01.2021 12:15 Ответить
Пряме фінансування терористичних організацій та держави агресора.
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02.01.2021 13:26 Ответить
треть пенсионеров в стране, посему такая и пенсия.
остальных ждет еще меньшее пособие, т.к. трудоспособное население и сокращается и имигрирует за границу.
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02.01.2021 14:59 Ответить
Зачем кормить предателей Родины
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02.01.2021 16:20 Ответить
Надо ещё и один миллион крымчан найти которым пенсию надо платить.
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02.01.2021 22:39 Ответить
Ого!! Сколько липовых шахтёров-дармоедов, свалилось на нашу голову !! ...Из полтора миллиона населения ОРДЛО, 660 тыс пенсионеров!! Каждый третий житель из этих предателей в ОРДЛО , липовый пенсионер!!.Вот это перебор, полнейший!! Полностью согласен с мнениями , что если пенсионеру в Лугандоне сегодня исполнилось 60 лет, то пенсию он должен получать В Лугандонии , а не в Украине. Это первое ! И второе: почему выход на пенсию в ОРДЛО в 60 лет , а не 63 года, как всему нашему населению Украины? ААА?? Эта Лабезная , наверное ещё та дура, как и наш президент Зеленский, и законов не знает, раз такое говорит!!
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03.01.2021 13:17 Ответить
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