Пенсии получают 660 тыс. граждан Украины с оккупированных территорий, - Минсоцполитики
Министр соцполитики Украины Марина Лазебная считает, что жители оккупированных территорий, которые заработали пенсию в Украине, должны ее получать.
Украина регулярно выплачивает пенсии 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий. Об этом заявила министр социальной политики Украины Мария Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получать. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух пунктах пропуска – в Счастье и Золотом [Луганской области] – будут открыты центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже человек сегодня не входит в число этих 660 тыс. пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит, он сможет прийти и оформить ее", – сказала Лазебная.
Министр добавила, что, если человеку, который работал и сейчас живет на неподконтрольных территориях, недавно исполнилось 60 лет, оформить пенсию он может только в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории Украины.
"Это все остается в силе, оно действует. Главное, чтобы не были закрыты пункты пропуска", – заявила глава Минсоцполитики.
По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составлял 3,4 тыс. грн.
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660 тис. х 3,4 тис. = 2, 244 млрд. грн. в місяць!!! Це, наприклад в 2,2 рази більше ніж виділялося на НАБУ за рік!!!
Чи, наприклад, у 2,21 рази більше, ніж витрачається на СБУ всієї України (за місяць у 2020)
Нехай, хто бажає, переїджає на неокуповану частину України і отримує тут свою пенсію з доплатами переселенцям. В усякому разі ці гроші будуть витрачатися в Україні.
Отримуємо те, що бюджет Міністерства охорони здоров"я усього у 3,646 рази більше ніж те, що платить Україна пенсіонерам з окупованих територій.
І частина тих пенсіонерів уже взяла громадянство агресора чи ЛДНРів.
От такі розрахунки, щоб не бути голослівним.
А міністерці що? Вона ж не своїми особисто грішми розпоряджається
Хватит кормить пособников оккупантов !!! хм.. и кста отрезать нужно им ВСЕ - и свет, воду, газ..
Геноциды разные бывают?
И нечего делать вид, что вы не знаете, что лугандон получает ДВЕ пенсии! И тарифы МЫ им дотируем, а своим поднимаем!
Ты, курица безмозглая, если жителю ОРДЛО исполнилось 60 лет НЕДАВНО, как они могли работать на подконтрольной территории?
остальных ждет еще меньшее пособие, т.к. трудоспособное население и сокращается и имигрирует за границу.