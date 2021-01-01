Пенсии получают 660 тыс. граждан Украины с оккупированных территорий, - Минсоцполитики

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная считает, что жители оккупированных территорий, которые заработали пенсию в Украине, должны ее получать.

Украина регулярно выплачивает пенсии 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий. Об этом заявила министр социальной политики Украины Мария Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получать. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух пунктах пропуска – в Счастье и Золотом [Луганской области] – будут открыты центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже человек сегодня не входит в число этих 660 тыс. пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит, он сможет прийти и оформить ее", – сказала Лазебная.

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Министр добавила, что, если человеку, который работал и сейчас живет на неподконтрольных территориях, недавно исполнилось 60 лет, оформить пенсию он может только в отделениях Пенсионного фонда на подконтрольной правительству территории Украины.



"Это все остается в силе, оно действует. Главное, чтобы не были закрыты пункты пропуска", – заявила глава Минсоцполитики.



По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составлял 3,4 тыс. грн.