Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко
Объем импорта электроэнергии в Украину из Беларуси с начала года составил 150 МВт-ч.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на понедельник.
Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона на 1 января, межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина (для импорта из Беларуси) были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" ("Донбассэнерго") и ООО "Днипросталь-энерго" ("Интерпайп" Виктора Пинчука) –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.
Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов. По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", получив доступ к сечениям на месячном аукционе.
Напомним, в декабре 2020 г. НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 г. по поручению президента Владимира Зеленского. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.
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"Экономическое чудо от Зеленского" - загнать успешный до 2020 года "Энергоатом" в долги и начать экспорт беларусской электроэнергии ...
Интересно, долго еще будут наблюдать украинцы как их обнуляют?
Зовнішня політика- знищена.
Антипутінська коаліція- знищена.
Економіка- знищена.
Армія- знищується.
Енергетична незалежність- знищується.
І т.д, і т.п.
Хоть паржом, казало бидло, голосуючи за клоуна.
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Главным бенефициаром импорта беларусской электроэнергии в Украину является Виктор Пинчук. Взамен Пинчук предложил Зеленскому услуги лоббистской группы Дага Шоена (Doug ******) для налаживания контактов с представителями демократической партии в США.
ойского!и при этом поднять цены для людей
Как это работает: АЭС обладает инерционностью, её генерацию нельзя быстро разгонять и тормозить. Обычно АЭС обеспечивают долю электроэнергии соответствующую минимальному спаду потребления за день. Он приходится на светлое время суток. Ровно на тот же период - приходится и пик генерации большинства Зелёных источников (солнце, ветер). Возникает проблема: ты бы и хотел увеличить долю энергии от АЭС, но у тебя есть ограниченная ниша в которой ты можешь это делать. Занял её всю - и дальше увеличивать нельзя. А зелёные источники могут подавать энергию только туда, сужая нишу АЭС.
Если заметили - в статье сказано что энергия покупалась первые и последние 4 часа суток (на пике потребления). Разогнать свои АЭС с минимального спада, так быстро - нельзя. В это время АЭС Украины просто не смогли бы выдать свою энергию.
Тут интересно, а как её на пике потребления смогла выдать Беларусь? Либо её новейший (буквально в прошлом году запустили) реактор, гораздо быстрее разгоняется и тормозится. Либо она действует в единой энергосистеме с РФ. А Россия, как известно, большая - 11 часовых поясов. Так что с одного края - пик потребления, с другого - спад, и излишки энергии со спада, переливаются туда где пик, а минимально возможный уровень поднимается. Ну или же в Белоруссии много энергозатратных производств, так что спад там может приходиться и на ночь (и тогда Украина вдвойне спасает её энергосистему, забирая излишки)
Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
6,3 мільйони це не 42 млн.!!! Тому шанси обрати нарешті українця а не представника корумпованих етнічних меншин у нас є. 80% населення етнічні українці які зараз нарешті починають усвідомлювати що таке правління корумпованих етнічних меншин і до яких катастроф це призводить.
довіри клоунам - нуль
Ну а беларуская АЭС будет питать Киев, взамен Чернобыльской, с других далеко подавать ток.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1346149765004865541 32 мин
ФБР создает антикоррупционное отделение для работы по Восточной Европе.Нужно быть "Зеленским", чтобы верить обещаниям Пинчука. Чем закончилась афера Пинчука в Канаде - все мы знаем.У Пинчука в США куча своих проблем (спасибо Коломойскому). К Байдену у него хода нет. Чем закончились его игры в Канаде мы уже видели.
Так что "наш зеленый друг" второй раз полез на грабли. Жаль только "Энергоатом" и Украину.
"Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой."
работают российские диверсанты а государство Украина не реагируют уже ибо захвачено врагом как УНР 1918-1933.