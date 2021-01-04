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Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко

Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко

Объем импорта электроэнергии в Украину из Беларуси с начала года составил 150 МВт-ч.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго" по состоянию на понедельник.

Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона на 1 января, межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина (для импорта из Беларуси) были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" ("Донбассэнерго") и ООО "Днипросталь-энерго" ("Интерпайп" Виктора Пинчука) –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов. По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", получив доступ к сечениям на месячном аукционе.

Напомним, в декабре 2020 г. НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 г. по поручению президента Владимира Зеленского. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.

Автор: 

Беларусь (7917) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+81
Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко - Цензор.НЕТ 7023
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04.01.2021 14:42
+73
У меня нет приличных слов чтобы прокомментировать данную новость. Слова "жесть" и "днище" слишком мягкие.
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04.01.2021 14:43
+66
страны Балтии прекратили закупать энергию у Лукашеко из за этой АЭС и в качестве санкций против диктатора, а Украина показала себя дешевой проституткой..
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04.01.2021 14:46
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Страница 4 из 4
Поздоровляю 73%, ви знов зробили всіх разом.
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04.01.2021 15:33 Ответить
Україна має свої чотири атомні електростанції які труять свій народ підіймає ціну на електроенергію для того народу і імпортує електроенергію у бульбашії котра має одну атомну станцію і туне працюючу в угоду ахметову ,коломогйському і іншій погані.ГАНЬБА ШУТАМ БАРИГАМ.
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04.01.2021 15:36 Ответить
Падлюки співпрацюють з ворогом.
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04.01.2021 15:37 Ответить
Що ж вони паскудники творят на догоду Ахметки , відключають п'ять енерго блоків АЕС ,які виробляють дешеву електроенергію і переходять на дорогу теплову і дуже дорогу зелену яку також олігарх частково контролює і тепер країна яка повною мірою забезпечує себе електроенергією перетворили в імпортера ,вже заради іншого олігарха Бені закуповували спочатку в росії ,а зараз в бацки по дешевшій ціні .Ми знаєм на кого працює Шмигаль, а все заплотить за ці ігри олігархів народ, до того і за безплатну електроенергію в лднр.
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04.01.2021 15:37 Ответить
А для оплати "зеленого тарифу" будуть піднімати тарифи населенню.
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04.01.2021 15:44 Ответить
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1346090152477732865 3 мин

"Экономическое чудо от Зеленского" - загнать успешный до 2020 года "Энергоатом" в долги и начать экспорт беларусской электроэнергии ...
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04.01.2021 15:48 Ответить
Давно говорил, что у Беларуси из соседей союзник только Польша, все остальные враги, так что нечему удивляться
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04.01.2021 15:51 Ответить
Можем и Польше продавать электроэнергию.
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04.01.2021 15:53 Ответить
Самі будете зі свічкою сидіти з квітами в дупі? І молитись на дояра з калашом.
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04.01.2021 15:55 Ответить
На Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе. От білорусі тут щось не видно за то у нас є такі курви як ахметов коломойша та їхній прихвостень герус з клоунами які дозволяють це робити.
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04.01.2021 15:52 Ответить
Экономика развивается, значит не хватает энергии.
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04.01.2021 15:55 Ответить
Это да, экономика сейчас на взлёте.
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04.01.2021 16:27 Ответить
Уничтожают энергетическую независимость Украины. Убивают атомную энергетику.
Интересно, долго еще будут наблюдать украинцы как их обнуляют?
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04.01.2021 15:55 Ответить
Здобутки ВАЗеленського.

Зовнішня політика- знищена.
Антипутінська коаліція- знищена.
Економіка- знищена.
Армія- знищується.
Енергетична незалежність- знищується.
І т.д, і т.п.
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04.01.2021 16:06 Ответить
То дрібниці,головне-"Лишьби не Порошенко" і в енергокризі винні вітряки та сояшники !!)))
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04.01.2021 16:14 Ответить
Бідосик обіцяв, що йде на один термін. В 5 років він укладеться: зруйнує промисловіть та знищить державу Україна.

Хоть паржом, казало бидло, голосуючи за клоуна.
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04.01.2021 16:11 Ответить
Русня ещё в Турции и Венгрии АЭС строит. Достроит, можно будет и оттуда покупать
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04.01.2021 16:12 Ответить
Пинчука работа. Взамен - помощь в диалоге с Байденом. Не идти же клоуну к Байдену со словами: "Я - зеленский. Помните, я против Вас открыл уголовное дело?". Это не совсем то, что нужно. Вот клоун и прогнулся. В который раз. А платить - "пересычному", Он за все платит, но проявляет особое упрямство и ни в какую не желает учиться. Все учится, учится, учится. Только затем, чтобы заплатить больше.
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04.01.2021 16:12 Ответить
Нет слов комментировать, передаю слово НЕД СТАРК, КСЕНИЯ и ............. они вам объяснят. Виновато зеленое жабэня.
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04.01.2021 16:16 Ответить
Гнать нужно Писюниста... чем быстрее тем лучше.
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04.01.2021 16:23 Ответить
Майдан и импичмент одновременно !
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04.01.2021 19:38 Ответить
ЭТО ВСЁ ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ !
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04.01.2021 16:24 Ответить
Це як треба неповажати власний народ діючою владою, щоб зупиняти енергоблоки власних АЕС, щоб імпортувати електроенергію з сусідніх "дружніх" країн. Цензурних слів бракує!
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04.01.2021 16:27 Ответить
Це просто пиз##ць...
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04.01.2021 16:42 Ответить
А что наш лох и кретин, сидящий в президентском кресле молчит об этом !! Он Же обещал ввести санкции против Беларуси , за противозаконные выборы в Беларуси!! или он не помнит , что сказал вчера?? Не понятно кто управляет Украиной?? Зеленский или припиз....денный косоглазый Герус??
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04.01.2021 16:48 Ответить
Хто може щось сказать цензурне .?????
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04.01.2021 16:49 Ответить
В это время Южноукраинская АЭС несет нагрузку 2650 МВт, при проектной 3000 МВт. Работаем на Белорусскую область РФ. Слава ЗЕ!
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04.01.2021 16:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1346095469546643457 51 мин

Главным бенефициаром импорта беларусской электроэнергии в Украину является Виктор Пинчук. Взамен Пинчук предложил Зеленскому услуги лоббистской группы Дага Шоена (Doug ******) для налаживания контактов с представителями демократической партии в США.
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04.01.2021 16:58 Ответить
Спасибо братьям россиянам и белоруссам!😁
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04.01.2021 17:10 Ответить
это уже торговля на крови или еще нет?
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04.01.2021 17:11 Ответить
"Торговля на крови" не прекращалась ни на минуту...
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04.01.2021 17:16 Ответить
колаборанты у власти
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04.01.2021 17:28 Ответить
судя по всему украинцам пихуй что прокремлевская власть, которую они выбрали, в открытую поддерживает диктаторско-фашисткий режим
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04.01.2021 17:28 Ответить
Зеленский ты падстилка Калом
ойского!и при этом поднять цены для людей
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04.01.2021 17:39 Ответить
Я счастлив,з.******** добились счастья для себя и своих зе-детей.
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04.01.2021 17:41 Ответить
Якби ж то тільки зебануті постраждали. Нормальні теж. Зебануті обіцяли якщо піде щось не так - змести. Чекаємо змітунів
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04.01.2021 18:17 Ответить
зедебилы думают, что украинские АЭС останавливают из-за страшного Зеленого тарифа, а тут такое...
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04.01.2021 17:44 Ответить
АЭС останавливают из-за страшного Зеленого тарифа

Как это работает: АЭС обладает инерционностью, её генерацию нельзя быстро разгонять и тормозить. Обычно АЭС обеспечивают долю электроэнергии соответствующую минимальному спаду потребления за день. Он приходится на светлое время суток. Ровно на тот же период - приходится и пик генерации большинства Зелёных источников (солнце, ветер). Возникает проблема: ты бы и хотел увеличить долю энергии от АЭС, но у тебя есть ограниченная ниша в которой ты можешь это делать. Занял её всю - и дальше увеличивать нельзя. А зелёные источники могут подавать энергию только туда, сужая нишу АЭС.

Если заметили - в статье сказано что энергия покупалась первые и последние 4 часа суток (на пике потребления). Разогнать свои АЭС с минимального спада, так быстро - нельзя. В это время АЭС Украины просто не смогли бы выдать свою энергию.

Тут интересно, а как её на пике потребления смогла выдать Беларусь? Либо её новейший (буквально в прошлом году запустили) реактор, гораздо быстрее разгоняется и тормозится. Либо она действует в единой энергосистеме с РФ. А Россия, как известно, большая - 11 часовых поясов. Так что с одного края - пик потребления, с другого - спад, и излишки энергии со спада, переливаются туда где пик, а минимально возможный уровень поднимается. Ну или же в Белоруссии много энергозатратных производств, так что спад там может приходиться и на ночь (и тогда Украина вдвойне спасает её энергосистему, забирая излишки)
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04.01.2021 18:58 Ответить
Кожного дня ми отримуємо інформацію стосовно системної роботи жидка Зєлєнського, Шефірів, Коломойського, Пінчука та решти кримінальних корумпованих жидів та кацапів призначених Зєленським з знищення української держави. ІМПІЧМЕНТ. Можна через повішення. (Стаття 111 КК України).
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04.01.2021 17:54 Ответить
Куди діти 73%? вони знову виберуть такого ж тупого, як і вони, або хитрозробленого який уміє гарно обіцяти.
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04.01.2021 18:20 Ответить
Ну, по перше це не 73% з тих хто пришов на другий тур, це зовсім не 73% населення. «За даними КВУ, співставивши звіти партій про витрати з виборчих фондів із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування у багатомандатному окрузі, "Слуга Народу" витратила 118,8 млн. і отримала 6 307 792 голоси.»
Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
6,3 мільйони це не 42 млн.!!! Тому шанси обрати нарешті українця а не представника корумпованих етнічних меншин у нас є. 80% населення етнічні українці які зараз нарешті починають усвідомлювати що таке правління корумпованих етнічних меншин і до яких катастроф це призводить.
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04.01.2021 18:45 Ответить
Теперь понятно, почему подняли тариф на всет и газ. Будут подинмать россию нашими тарифами. Сволота зеленая.
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04.01.2021 17:56 Ответить
може ще і ДНР з ЛНР спонсируємо втихую - хто зна що вони там мутять
довіри клоунам - нуль
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04.01.2021 20:44 Ответить
а куда девается наша электроэнергия?
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04.01.2021 18:06 Ответить
Нищиться. Бо наша - дешева і на ній монополіст ахметка не заробить
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04.01.2021 18:20 Ответить
Свою атомну енергетику знищили, а росіянську підтримують... ЗЕвлада ти стидоба грйобана.
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04.01.2021 18:11 Ответить
Нищиться наша енергетика. Спочатку нас підсадять на дешеву ел енергію з Білорусі і Федерастії, а коли наша енергетика впаде - вжарять цінами вдесятеро вищими. Так було з газом
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04.01.2021 18:24 Ответить
Название статьи должно звучать так -"Зеленский при поддержке зебилов начал импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко"
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04.01.2021 18:31 Ответить
Хорошо хоть не по зелёному тарифу.
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04.01.2021 18:52 Ответить
украинские АЭС останавливают из-за износа, опасности, дефицита топлива, из-за развала промышленности, не нужна столько энергии.
Ну а беларуская АЭС будет питать Киев, взамен Чернобыльской, с других далеко подавать ток.
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04.01.2021 18:56 Ответить
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04.01.2021 19:46 Ответить
И так больше в пять паз товаров (говна всякого) у подпуйловника усатого покупали, чем продавали! Чем хуже, тем лучше?
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04.01.2021 18:56 Ответить
Купить подешевле, продать подороже,и не имеет значения у кого купить
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04.01.2021 19:20 Ответить
Це безумовна перемога зелених урядовців,свої АЄС закрити і все імпортувати)
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04.01.2021 19:38 Ответить
Косоокий Герус так і пояснював, коли Бєня купив вугілля в Федерастії вдвічі дорожче ніж по Роттердам+ для Центренерго, а електрику купив у того ж Центренерго вдвічі дешевше ніж на ринку. .
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04.01.2021 19:51 Ответить
Растуди твою ковіньку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.01.2021 19:46 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1346149765004865541 32 мин
ФБР создает антикоррупционное отделение для работы по Восточной Европе.Нужно быть "Зеленским", чтобы верить обещаниям Пинчука. Чем закончилась афера Пинчука в Канаде - все мы знаем.У Пинчука в США куча своих проблем (спасибо Коломойскому). К Байдену у него хода нет. Чем закончились его игры в Канаде мы уже видели.
Так что "наш зеленый друг" второй раз полез на грабли. Жаль только "Энергоатом" и Украину.
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04.01.2021 20:14 Ответить
"Напомним, в декабре 2020 г. НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси"
"Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой."

работают российские диверсанты а государство Украина не реагируют уже ибо захвачено врагом как УНР 1918-1933.
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04.01.2021 21:09 Ответить
Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка - Цензор.НЕТ 4103
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04.01.2021 22:41 Ответить
Главным бенефициаром импорта беларусской электроэнергии в Украину является Виктор Пинчук. Взамен Пинчук предложил Зеленскому услуги лоббистской группы Дага Шоена (Doug ******) для налаживания контактов с представителями демократической партии в США.
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04.01.2021 23:17 Ответить
Почему-то почти от каждой новости с начала работы недопрезидента в голове возникает одна фраза "е%аный стыд"
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05.01.2021 10:05 Ответить
Мы живем в 6 км.от Запорожской АЭС,до 21 года мы имели льготный тариф,это было ну хоть какой-то компенсацией за страх и загаженную окружающую среду.Но сейчас,после решения "гениальных реформаторов и профессионалов" нас уравняли с жителями карпатских регионов.Надеюсь ( хотя и очень сомневаюсь ) быдло исправит свою ошибку,дав власть ОПГ...
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05.01.2021 11:42 Ответить
кукла бени очень старается угодить своему хозяину
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05.01.2021 13:51 Ответить
Ну если пинчук и коломойский- это Украина, тогда да... Некорректный заголовок новости.
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05.01.2021 16:02 Ответить
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