Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка

Обсяг імпорту електроенергії в Україні з Білорусі від початку року становить 150 МВт-год.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго" станом на понеділок.

Згідно з оприлюдненими на сайті "Укренерго" результатами добового аукціону на 1 січня, міждержавні перетини в напрямку Білорусь-Україна (для імпорту з Білорусі) були викуплені компаніями ТОВ "ДЕ Трейдинг" ("Донбасенерго") і ТОВ "Дніпросталь-енерго" ("Інтерпайп" Віктора Пінчука) -1200 МВт (по 50 МВт кожну годину) і 540 МВт (по 60 МВт у перші чотири і останні 5 годин доби) відповідно.

Очікуються оновлені дані за результатами інших добових аукціонів. За даними видання ExPro, у січні 2021 року імпорт із Білорусі також планують компанії "ЕРУ Трейдинг" та "Енерджі Трейд Груп", отримавши доступ до перетинів на місячному аукціоні.

Нагадаємо, в грудні 2020 р. НКРЕКП зняло всі обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які були запроваджені навесні 2020 р. дорученням президента Володимира Зеленського. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 року по березень 2020-го. Загалом було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становлять від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлі струму в Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушено пішли в простій.