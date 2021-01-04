Завтра в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Завтра открывается регистрация на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), тестирования по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года .

"С 5 января по 19 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО", - говорится в сообщении.

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, напечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Отмечается, что в этом году можно выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

В Украинском центре оценивания качества образования обращают внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

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