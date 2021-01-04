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Завтра в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Завтра в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Завтра открывается регистрация на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), тестирования по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года .

"С 5 января по 19 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО", - говорится в сообщении.

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, напечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Отмечается, что в этом году можно выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

В Украинском центре оценивания качества образования обращают внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников




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регистрация (291) ВНО (417)


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А смысл проводить ЗНО, если дети лугандоновцев будут поступать без конкурса?
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04.01.2021 16:04 Ответить
Кто тебе эту чушь сказал? Бабки на лавочке? Поступление без конкурса - это то-же самое что распятый мальчик в трусиках - чушь полная.
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04.01.2021 16:23 Ответить
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/verkhovna-rada-vnesla-zminy-do-zakonu-pro-vyshchu-osvitu/ ВЕРХОВНА РАДА ВНЕСЛА ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Законом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69266 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» (проєкт № 3734)
Закон прийнято 3 липня 2020 року.

P.S. Квоти визначають безпосередньо в МОН [читай - Шкарлет].
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Для тих, хто не здатен читати українські правові сайти:
https://svoi.city/read/korotko/89004/kak-postupit-s-ordlo-v-ukrainskij-vuz Абитуриентам с оккупированной территории упростили поступление в украинские вузы

тут " па прастому, на пальцах и на языге".
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04.01.2021 18:05 Ответить
Ну и где тут " поступать без конкурса"? Понятным-же языком написано: можливість вступу за вступними іспитами. То есть сдавать как и все вступительные экзамены.
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04.01.2021 18:21 Ответить
Когда эти дебилы уже заучатся?Шляются по улицам и сидят дома орут до 1-су ночи в танки или плейстейшин.Потерянное поколение дебилов...Какая нахрен дистанционка...
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04.01.2021 19:52 Ответить
 
 