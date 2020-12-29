В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников

В Кабмине озвучили свою позицию по абитуриентам с оккупированных территорий.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что такая возможность стала еще легче, чем была раньше.

"Во-первых, мы увеличили количество учебных заведений, спасибо и Министерству образования за партнерство, и профильному парламентскому комитету. Если я не ошибаюсь, более 90 учебных заведений принимают на обучение без ВНО нашу молодежь с временно оккупированных территорий. Плюс в бюджете-2021 мы получили дополнительное финансирование на возможность подготовки будущих студентов к обучению. Потому что надо им помочь с украинским языком и т.д.", - сказал Резников.

Он добавил, что сейчас в Украине работает два центра — "Донбасс Украина" и "Крым Украина" (образовательные центры по работе с абитуриентами. - Ред.). "Мы сейчас консультируемся по возможности сделать одно юридическое лицо, здесь нет различия, потому что они занимаются одним и тем же. Тем более, что в этом году уже не было разделения для вступления — вузы одинаковы для "Донбасс Украина" и "Крым Украина". Политика министерства - не делить. Потому и Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — оккупированные территории Украины, и там, и там наши граждане, которые являются заложниками. Они одинаково нуждаются в нашей защите и нашей помощи", - подчеркнул министр.