В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников
В Кабмине озвучили свою позицию по абитуриентам с оккупированных территорий.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что такая возможность стала еще легче, чем была раньше.
"Во-первых, мы увеличили количество учебных заведений, спасибо и Министерству образования за партнерство, и профильному парламентскому комитету. Если я не ошибаюсь, более 90 учебных заведений принимают на обучение без ВНО нашу молодежь с временно оккупированных территорий. Плюс в бюджете-2021 мы получили дополнительное финансирование на возможность подготовки будущих студентов к обучению. Потому что надо им помочь с украинским языком и т.д.", - сказал Резников.
Он добавил, что сейчас в Украине работает два центра — "Донбасс Украина" и "Крым Украина" (образовательные центры по работе с абитуриентами. - Ред.). "Мы сейчас консультируемся по возможности сделать одно юридическое лицо, здесь нет различия, потому что они занимаются одним и тем же. Тем более, что в этом году уже не было разделения для вступления — вузы одинаковы для "Донбасс Украина" и "Крым Украина". Политика министерства - не делить. Потому и Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — оккупированные территории Украины, и там, и там наши граждане, которые являются заложниками. Они одинаково нуждаются в нашей защите и нашей помощи", - подчеркнул министр.
И да. Это НЕ просто "случай вандализма". Это- ИДЕОЛОГИЯ. Это- отношение к Украине, украинскому народу и всему украинскому! И эти случаи НЕ единичны! Допустим, логично было бы поддерживать льготами проукраински настроенных детей из дыры. Но как их "отфильтровать" от тех, кто ненавидит Украину и не изменится НИКОГДА? Сделать это невозможно. А поощрять тех, кто нас ненавидит, за наши бабки да ещё в ущерб тем, кто Украину любит и просто нашим детям, которые 11 лет тянут лямку нашего идиотского образования с его неимоверными нагрузками, которых нет НИГДЕ В МИРЕ- ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МАРАЗМА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!
И да. Есть ШАНС, а есть НАГРАДА/БЛАГОДАРНОСТЬ. Шанс- это дать им возможность учиться в наших ВУЗах. Пусть даже с применением коэффициента при поступлении (учитывая уровень "образования" в дыре). А поступать ВНЕ конкурса и получать стипендии, позволяющие ПРОЖИТЬ, должны дети, лишившиеся отцов- тех, кто погибли за Украину! Вот это и есть НАГРАДА, БЛАГОДАРНОСТЬ и ДОЛГ- наш и нашего государства!
Тем не менее то, что дети наших героев должны иметь самые лучшие условия для получения образование - не обсуждается вообще. Это правильно и аксиома.
ти розумієш значення слова "окупація"? що вирішують мешканці окупованих територій? нічого, рішення за них приймає росія. країна-окупант.
а він кудись пішов?
визначтесь з термінологією.
й почніть з "гітлерівських фашистів".
при всьому вашому зневажливому тону щодо росії, я не бачу щоб ви суттєво відрізнялись від росіян.
ні, я не в курсі, що фашистська Німеччина розпочала другу світову, натомість я, як і весь світ (окрім росії та інших совкодрочерів), в курсі, що другу світову розпочали нацистська Німеччина й срср.
і так, я в курсі, що частина Донецької, Луганської областей та АР Крим є окупованими й саме тому вони не можуть "вернуться", а можуть бути тільки звільненні.
від вашого прикладу про ставлення до ******** Німеччини аж смердить совком, окрім того він не є коректним й ось чому:
- Німеччина на державному рівні засудила злочини нацистського режиму;
- Німеччина на державному рівні заборонила діяльність та пропаганду націонал-соціалістичних партій та ідей;
- Німеччина на державному рівні вибачилась перед країнами, яким було завдано втрат та виплачує компенсації жертвам нацистського режиму.
що з вищеназваного зробили українські колаборанти з окупованих територій?
А по поводу немцев - есть такая любимая у нас марка - босс, которая шила форму для нацистов, сам hugo boss был ярым сторонником нацистов , на его фабрике использовали труд женщин, угнанных на принудительные работы из Польши , которые жили в лагере . И что? И ничего. Простили и покупаете, и носите надписью вперёд. А тут озлобились на подростков , которые ничего ещё не сделали.
В свою очередь, я обещаю что они не будут стоять на блок постах.
Чим більше в них перешкод здобути український диплом, тим більше перспектив щасливого майбутнього України!
Боевики группировки "ЛНР" в преддверии Нового года провели "учения" среди подростков на одном из оккупированных полигонов в Луганской области, где обучали детей обращению с оружием.Соответствующее видео оккупанты показали 29 декабря на YouTube-канале "народной милиции" группировки.
(видео)
https://youtu.be/LnN7HDmZc7w