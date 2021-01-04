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Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце"

Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в

Народные депутаты Украины Сергей Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василий Петевка, Роберт Горват, Валерий Лунченко направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю запрос с требованием разобраться в действиях новоназначенного коммерческого директора акционерного общества (АО) "Укзализныця" Ираклия Эзугбая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Согласно информации, указанной народными депутатами, Эзугбая может иметь конфликт интересов, поскольку является одним из бенефициаров компании, предоставляющей транспортные услуги в Украине – "Дженерел Контейнер Сервисес", тем самым чиновник может нарушать Закон Украины "О предотвращении коррупции". Об этом Эзугбая не сообщил общественности при назначении его на должность.

Кроме того, нардепы отметили, что решения, принятые Эзугбая, негативно повлияли как на конъюнктуру рынка железнодорожных перевозок, так и на доступ бизнеса к товарным составам и услугами "Укрзализныци". Также демпинг цен, введенный Эзугбая, может уже в 2021 году привести к техническому дефолту государственного монополиста, а к 2024 году стать причиной полного дефолта и остановки железной дороги в Украине.

В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци". Такое решение было принято Эзугбая, что он подтвердил в прессе, а также ранее заявил, что перевозчик намерен значительно влиять на рынок и нарушать конкурентную среду.

Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 01
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 02
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 03
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 04
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 05
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 06
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в Укрзализныце 07

Демпинг цен на рынке перевозок привел к нескольким эффектам – снижению доходов "Укрзализныци", снижению финансирования ремонта подвижного состава перевозчика, а также к более широкому доступу и расширению хозяйственной деятельности "Дженерел Контейнер Сервисес", компании, одним их основателей которой является Эзугбая.

Нардепы указали, что деятельность Эзугбая нарушает также Закон Украины "О железнодорожном транспорте Украины", и просят правительство проверить указанные факты, а также отчитаться о предпринятых мерах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в "Укрзализныце" готовят документ, который может "обвалить" рынок железнодорожных перевозок в Украине за счет значительного снижения цен на грузовые перевозки в Украине, ограничивая при этом равный доступ бизнеса к транспорту и оставляя выгодные условия только для крупных грузоотправителей.

Автор: 

Укрзализныця (2759) Шахов Сергей (112) Эзугбая Ираклий (5)


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Топ комментарии
+7
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 9065
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04.01.2021 20:12
+6
наркоман и психбольной со справкой - и просто дебил
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04.01.2021 20:34
+2
В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци".

И за это, его прессовать? Уроды ***...
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04.01.2021 20:06
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В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци".

И за это, его прессовать? Уроды ***...
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04.01.2021 20:06 Ответить
якщо якийсь "придворний" олігарх домовиться на знижку від держкомпанії,то в офшор можна ще кілька млрд вивести з України)
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04.01.2021 20:11 Ответить
У железной дороги нет скидок для кого-то, у неё для всех фиксированная цена. Речь идет о том, что на аренду платформ-контейнеровозов установлена одна из самых низких цен, что, с учетом интересов гендира, в общем-то очень похоже на использование служебного положения для привилегий своему бизнесу. С другой стороны, железка на рынке контейнерных перевозок конкурирует с автоперевозчиками, которые уже отобрали существенную часть рынка, и будут отбирать и дальше, если железка не будет снижать цены на перевозки и ускорять доставку. Так что объективно, без всех дополнительных обстоятельств, этот гендир прав - это логичный и правильный шаг, снижать цену на контейнеровозы. Тут скорее явно видно, кто является конечным бенефициар депутатов-жалобщиков. Потому что руду и уголь теперь получается возить дороже, чем контейнеры, и всякие Пинчуки и Ахментовы тут ну вот ни разу не палятся.
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04.01.2021 22:03 Ответить
Так про знижку я дав маху) це звичайна корупція.
Я вже багато років пишу одне й те саме,держава не повинна займатися бізнесом,будь яким, особливо це стосується України!
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04.01.2021 22:10 Ответить
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04.01.2021 20:41 Ответить
Так занижение цен для избранных. Вон Бене и Ахметке сейчас достается все гораздо дешевле, чем всем.
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04.01.2021 21:46 Ответить
Как раз наоборот. Что Беня, что Ахметка заинтересованы в снижении в основном на полувагоны и рудовозы, а они как раз не подешевели.
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04.01.2021 22:05 Ответить
А рельсы нормальные -- хотя бы Львов -- Киев, можно на не кривые поменять? -- спать в вагоне не возможно -- сплошная тряска, невесомость и кидалово!
Буду очень благодарен... *)
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04.01.2021 20:07 Ответить
Та ладно, може це вагон такий? Я коли їздив найкрутішим 92 поїздом, то все норм, дуже плавно...
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04.01.2021 20:34 Ответить
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 9065
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04.01.2021 20:12 Ответить
Пустая черепная коробка с глазами ?
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04.01.2021 20:26 Ответить
наркоман и психбольной со справкой - и просто дебил
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04.01.2021 20:34 Ответить
Но позвольте, а как он у Авакова в очистке служил...?
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05.01.2021 00:33 Ответить
якщо перевозки в дуже великому обсязі, повинні бути оптові знижки та спеціальні тарифи, бо великі замовники стабілізують роботу підприємств
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04.01.2021 20:17 Ответить
а электроэнергия ??? оптом продают дешевле, а народу 100квт было 90 коп ,а свыше 1,68 грн.
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04.01.2021 20:22 Ответить
постачання електрики населенню, це скоріше не бізнес, а соціальна поміч, тому постачання населенню повинно відбуватися за зниженими цінами спеціальними постачальниками, чого ніяк не хочуть зрозуміти на заході, та деякі "лібертаріанці" від енергетики. Поки в нас розбалансована система оплати праці та пенсійного забезпечення, що досталася у спадок від совку, ніякой мови про ринкові тарифи для населення і бути не може, а ті, хто цим займається є злочинці.
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04.01.2021 20:33 Ответить
та й не така вже і велика частка того населення у споживанні електроенергії в країні, як прийняти до уваги, що максимальна потужність споживача при тому обмежена 5кВт. Вас дурять та маніпулюють вашою свідомістю, коли кажуть про якісь збитки, що несе постачання електрики населенню за соціальними тарифами, це брехня зловмисна від енергетичних шахраїв
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04.01.2021 21:04 Ответить
смлюший,кто он такой,этот узугбай?
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04.01.2021 20:57 Ответить
напевно , порядна людина , з огляду на те , які паскуди на нього *********** .
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05.01.2021 04:15 Ответить
Согласно информации, указанной народными депутатами, Эзугбая может иметь конфликт интересов,..... тем самым чиновник может нарушать Закон Украины "О предотвращении коррупции". Источник: https://censor.net/ru/n3240381
Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6507
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04.01.2021 21:04 Ответить
Там не Кабмин надо просить, а генпрокурора и СБУ. А НАБУ и ГБР уже должны оттуда не вылазить. Все грузины одинаковы, не обольщайтесь. Продавать гвоздики, дыни, арбузы, ********* - вот самое оно. Ну еще на свадьбах произносить тосты, а приглашая этот сброд украинская нация расписывается в своей несостоятельности. Может, хватит экспериментов над здравым смыслом, а ?
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04.01.2021 22:23 Ответить
а серьожа?лещенко? шо робыть?
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04.01.2021 22:48 Ответить
Своевременно получает немалую зарплату, планирует получить второе (третье?) гражданство и свалить подальше и пораньше. И не один Лещенко.
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04.01.2021 22:49 Ответить
Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6051
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05.01.2021 00:34 Ответить
короче , як кажуть депутати, чим дешевше, тим гірше. там такі блювотні прізвища, в тому списку депутатів, що 99 % той Зугбай їм на яйця наступив. це прекрасно,наступити надепутатські яйця. Чоботом кованим .
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04.01.2021 23:08 Ответить
Не знаю пана Іраклія Езугбая , але мені відомі ті депутати , і , з огляду на їхні рефлексії , пан Езугбай все робить вірно , бажаю йому успіху .
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05.01.2021 04:13 Ответить
 
 