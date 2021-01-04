Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце"

Народные депутаты Украины Сергей Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василий Петевка, Роберт Горват, Валерий Лунченко направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю запрос с требованием разобраться в действиях новоназначенного коммерческого директора акционерного общества (АО) "Укзализныця" Ираклия Эзугбая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Согласно информации, указанной народными депутатами, Эзугбая может иметь конфликт интересов, поскольку является одним из бенефициаров компании, предоставляющей транспортные услуги в Украине – "Дженерел Контейнер Сервисес", тем самым чиновник может нарушать Закон Украины "О предотвращении коррупции". Об этом Эзугбая не сообщил общественности при назначении его на должность.

Кроме того, нардепы отметили, что решения, принятые Эзугбая, негативно повлияли как на конъюнктуру рынка железнодорожных перевозок, так и на доступ бизнеса к товарным составам и услугами "Укрзализныци". Также демпинг цен, введенный Эзугбая, может уже в 2021 году привести к техническому дефолту государственного монополиста, а к 2024 году стать причиной полного дефолта и остановки железной дороги в Украине.

В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци". Такое решение было принято Эзугбая, что он подтвердил в прессе, а также ранее заявил, что перевозчик намерен значительно влиять на рынок и нарушать конкурентную среду.















Демпинг цен на рынке перевозок привел к нескольким эффектам – снижению доходов "Укрзализныци", снижению финансирования ремонта подвижного состава перевозчика, а также к более широкому доступу и расширению хозяйственной деятельности "Дженерел Контейнер Сервисес", компании, одним их основателей которой является Эзугбая.

Нардепы указали, что деятельность Эзугбая нарушает также Закон Украины "О железнодорожном транспорте Украины", и просят правительство проверить указанные факты, а также отчитаться о предпринятых мерах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в "Укрзализныце" готовят документ, который может "обвалить" рынок железнодорожных перевозок в Украине за счет значительного снижения цен на грузовые перевозки в Украине, ограничивая при этом равный доступ бизнеса к транспорту и оставляя выгодные условия только для крупных грузоотправителей.