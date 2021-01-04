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Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці"

Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в

Народні депутати України Сергій Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко направили прем'єр-міністру України Денису Шмигалю запит із вимогою розібратися в діях новопризначеного комерційного директора акціонерного товариства (АТ) "Укзалізниця" Іраклія Езугбая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Згідно з інформацією, яку навели народні депутати, Езугбая може мати конфлікт інтересів, оскільки є одним з бенефіціарів компанії, що надає транспортні послуги в Україні - "Дженерал Контейнер Сервісес", тим самим чиновник може порушувати Закон України "Про запобігання корупції". Про це Езугбая не повідомив громадськості до призначення його на посаду.

Крім того, нардепи зазначили, що рішення, які прийняті Езугбая, негативно вплинули як на кон'юнктуру ринку залізничних перевезень, так й на доступ бізнесу до товарних складів і послуг "Укрзалізниці". Також демпінг цін, що введений Езугбая , може вже в 2021 році призвести до технічного дефолту державного монополіста, а до 2024 року стати причиною повного дефолту та зупинки залізниці в Україні.

У документі зазначено, що ряд експертів і ЗМІ вказують на безпричинне заниження цін на вантажоперевезення з боку "Укрзалізниці". Таке рішення було прийнято Езугбая, що він підтвердив в пресі, а також раніше заявив, що перевізник має намір значно впливати на ринок і порушувати конкурентне середовище.

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Демпінг цін на ринку перевезень призвів до декількох ефектів - зниження доходів "Укрзалізниці", зниження фінансування ремонту рухомого складу перевізника, а також до більш широкому доступу і розширення господарської діяльності "Дженерал Контейнер Сервісес", компанії, одним їх засновників якої є Езугбая.

Нардепи вказали, що діяльність Езугбая порушує також Закон України "Про залізничний транспорт України", і просять уряд розглянути зазначені факти, а також відзвітувати про вжиті заходи.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в "Укрзалізниці" готують документ, який може "обвалити" ринок залізничних перевезень в Україні за рахунок значного зниження цін на вантажні перевезення в Україні, обмежуючи при цьому рівний доступ бізнесу до транспорту і залишаючи вигідні умови лише для великих вантажовідправників.

Автор: 

Укрзалізниця (6895) Шахов Сергій (116) Езугбая Іраклі (5)


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Топ коментарі
+7
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 9065
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04.01.2021 20:12
+6
наркоман и психбольной со справкой - и просто дебил
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04.01.2021 20:34
+2
В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци".

И за это, его прессовать? Уроды ***...
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04.01.2021 20:06
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В документе указано, что ряд экспертов и СМИ указывают на беспричинное занижение цен на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци".

И за это, его прессовать? Уроды ***...
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04.01.2021 20:06 Відповісти
якщо якийсь "придворний" олігарх домовиться на знижку від держкомпанії,то в офшор можна ще кілька млрд вивести з України)
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04.01.2021 20:11 Відповісти
У железной дороги нет скидок для кого-то, у неё для всех фиксированная цена. Речь идет о том, что на аренду платформ-контейнеровозов установлена одна из самых низких цен, что, с учетом интересов гендира, в общем-то очень похоже на использование служебного положения для привилегий своему бизнесу. С другой стороны, железка на рынке контейнерных перевозок конкурирует с автоперевозчиками, которые уже отобрали существенную часть рынка, и будут отбирать и дальше, если железка не будет снижать цены на перевозки и ускорять доставку. Так что объективно, без всех дополнительных обстоятельств, этот гендир прав - это логичный и правильный шаг, снижать цену на контейнеровозы. Тут скорее явно видно, кто является конечным бенефициар депутатов-жалобщиков. Потому что руду и уголь теперь получается возить дороже, чем контейнеры, и всякие Пинчуки и Ахментовы тут ну вот ни разу не палятся.
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04.01.2021 22:03 Відповісти
Так про знижку я дав маху) це звичайна корупція.
Я вже багато років пишу одне й те саме,держава не повинна займатися бізнесом,будь яким, особливо це стосується України!
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04.01.2021 22:10 Відповісти
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04.01.2021 20:41 Відповісти
Так занижение цен для избранных. Вон Бене и Ахметке сейчас достается все гораздо дешевле, чем всем.
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04.01.2021 21:46 Відповісти
Как раз наоборот. Что Беня, что Ахметка заинтересованы в снижении в основном на полувагоны и рудовозы, а они как раз не подешевели.
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04.01.2021 22:05 Відповісти
А рельсы нормальные -- хотя бы Львов -- Киев, можно на не кривые поменять? -- спать в вагоне не возможно -- сплошная тряска, невесомость и кидалово!
Буду очень благодарен... *)
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04.01.2021 20:07 Відповісти
Та ладно, може це вагон такий? Я коли їздив найкрутішим 92 поїздом, то все норм, дуже плавно...
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04.01.2021 20:34 Відповісти
Нардепы просят Кабмин разобраться с реформами Эзугбая в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 9065
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04.01.2021 20:12 Відповісти
Пустая черепная коробка с глазами ?
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04.01.2021 20:26 Відповісти
наркоман и психбольной со справкой - и просто дебил
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04.01.2021 20:34 Відповісти
Но позвольте, а как он у Авакова в очистке служил...?
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05.01.2021 00:33 Відповісти
якщо перевозки в дуже великому обсязі, повинні бути оптові знижки та спеціальні тарифи, бо великі замовники стабілізують роботу підприємств
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04.01.2021 20:17 Відповісти
а электроэнергия ??? оптом продают дешевле, а народу 100квт было 90 коп ,а свыше 1,68 грн.
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04.01.2021 20:22 Відповісти
постачання електрики населенню, це скоріше не бізнес, а соціальна поміч, тому постачання населенню повинно відбуватися за зниженими цінами спеціальними постачальниками, чого ніяк не хочуть зрозуміти на заході, та деякі "лібертаріанці" від енергетики. Поки в нас розбалансована система оплати праці та пенсійного забезпечення, що досталася у спадок від совку, ніякой мови про ринкові тарифи для населення і бути не може, а ті, хто цим займається є злочинці.
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04.01.2021 20:33 Відповісти
та й не така вже і велика частка того населення у споживанні електроенергії в країні, як прийняти до уваги, що максимальна потужність споживача при тому обмежена 5кВт. Вас дурять та маніпулюють вашою свідомістю, коли кажуть про якісь збитки, що несе постачання електрики населенню за соціальними тарифами, це брехня зловмисна від енергетичних шахраїв
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04.01.2021 21:04 Відповісти
смлюший,кто он такой,этот узугбай?
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04.01.2021 20:57 Відповісти
напевно , порядна людина , з огляду на те , які паскуди на нього *********** .
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05.01.2021 04:15 Відповісти
Согласно информации, указанной народными депутатами, Эзугбая может иметь конфликт интересов,..... тем самым чиновник может нарушать Закон Украины "О предотвращении коррупции". Источник: https://censor.net/ru/n3240381
Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6507
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04.01.2021 21:04 Відповісти
Там не Кабмин надо просить, а генпрокурора и СБУ. А НАБУ и ГБР уже должны оттуда не вылазить. Все грузины одинаковы, не обольщайтесь. Продавать гвоздики, дыни, арбузы, ********* - вот самое оно. Ну еще на свадьбах произносить тосты, а приглашая этот сброд украинская нация расписывается в своей несостоятельности. Может, хватит экспериментов над здравым смыслом, а ?
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04.01.2021 22:23 Відповісти
а серьожа?лещенко? шо робыть?
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04.01.2021 22:48 Відповісти
Своевременно получает немалую зарплату, планирует получить второе (третье?) гражданство и свалить подальше и пораньше. И не один Лещенко.
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04.01.2021 22:49 Відповісти
Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 6051
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05.01.2021 00:34 Відповісти
короче , як кажуть депутати, чим дешевше, тим гірше. там такі блювотні прізвища, в тому списку депутатів, що 99 % той Зугбай їм на яйця наступив. це прекрасно,наступити надепутатські яйця. Чоботом кованим .
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04.01.2021 23:08 Відповісти
Не знаю пана Іраклія Езугбая , але мені відомі ті депутати , і , з огляду на їхні рефлексії , пан Езугбай все робить вірно , бажаю йому успіху .
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05.01.2021 04:13 Відповісти
 
 