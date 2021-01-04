Нардепи просять Кабмін розібратися з реформами Езугбая в "Укрзалізниці"

Народні депутати України Сергій Шахов, Владислав Поляк, Борис Приходько, Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко направили прем'єр-міністру України Денису Шмигалю запит із вимогою розібратися в діях новопризначеного комерційного директора акціонерного товариства (АТ) "Укзалізниця" Іраклія Езугбая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Згідно з інформацією, яку навели народні депутати, Езугбая може мати конфлікт інтересів, оскільки є одним з бенефіціарів компанії, що надає транспортні послуги в Україні - "Дженерал Контейнер Сервісес", тим самим чиновник може порушувати Закон України "Про запобігання корупції". Про це Езугбая не повідомив громадськості до призначення його на посаду.

Крім того, нардепи зазначили, що рішення, які прийняті Езугбая, негативно вплинули як на кон'юнктуру ринку залізничних перевезень, так й на доступ бізнесу до товарних складів і послуг "Укрзалізниці". Також демпінг цін, що введений Езугбая , може вже в 2021 році призвести до технічного дефолту державного монополіста, а до 2024 року стати причиною повного дефолту та зупинки залізниці в Україні.

У документі зазначено, що ряд експертів і ЗМІ вказують на безпричинне заниження цін на вантажоперевезення з боку "Укрзалізниці". Таке рішення було прийнято Езугбая, що він підтвердив в пресі, а також раніше заявив, що перевізник має намір значно впливати на ринок і порушувати конкурентне середовище.

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Демпінг цін на ринку перевезень призвів до декількох ефектів - зниження доходів "Укрзалізниці", зниження фінансування ремонту рухомого складу перевізника, а також до більш широкому доступу і розширення господарської діяльності "Дженерал Контейнер Сервісес", компанії, одним їх засновників якої є Езугбая.

Нардепи вказали, що діяльність Езугбая порушує також Закон України "Про залізничний транспорт України", і просять уряд розглянути зазначені факти, а також відзвітувати про вжиті заходи.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в "Укрзалізниці" готують документ, який може "обвалити" ринок залізничних перевезень в Україні за рахунок значного зниження цін на вантажні перевезення в Україні, обмежуючи при цьому рівний доступ бізнесу до транспорту і залишаючи вигідні умови лише для великих вантажовідправників.