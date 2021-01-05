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Новости Вмешательство в выборы в США
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Верховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко

Верховный Суд поставил точку в истории

Верховный Суд Украины отказал экс-нардепу Розенблату, который пытался засудить экс-депутата Лещенко и главу НАБУ Сытника за публикацию "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный суд поставил точку в вымышленной истории вмешательства Украины в выборах президента США 2016 года", - написал он.

"Это дело по иску экс-нардепа Борислава Розенблата ко мне и директору НАБУ Артему Сытнику о якобы вмешательстве в выборы Президента США в 2016 году. Вмешательство состояло в опубликовании "черной бухгалтерии" Партии Регионов", - пояснил Лещенко.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Директор НАБУ передавал материалы следствия одному из кандидатов в президенты США", - Розенблат опубликовал запись разговора Сытника о сотрудничестве с штабом Хиллари Клинтон. АУДИО

По его словам, ранее решение в пользу Розенблата принял Окружной административный суд Киева. Опираясь на это решение ОАСК, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил юристу Трампа Рудольфу Джулиани, что украинский суд якобы признал факты вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

"Разносить вирус этой лжи по Украине помогала машина пропаганды Коломойского и Медведчука, включительно с говорящими головами вроде Дубинского и Бужанского", - отметил Лещенко.

Теперь, по его слова, в этой истории "поставлена точка".

"А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки", - подытожил Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Верховный Суд поставил точку в истории вмешательства Украины в выборы в США, - Лещенко 01
Верховный Суд поставил точку в истории вмешательства Украины в выборы в США, - Лещенко 02

Автор: 

Деркач Андрей (135) Лещенко Сергей (697) Луценко Юрий (7719) Трамп Дональд (5611) Розенблат Борислав (186) Джулиани Руди (121)


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Топ комментарии
+5
А Сірожа не хоче нічо розказати, як тут в Києві його зелені колєги зливали Рудольфу Джуліані компромат на Байдена? А заодно про плівки Деркача, про "100% мого генпрокурора", про справи проти сина Байдена...
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05.01.2021 12:06
+5
Серожа, ти злодій і корупціонер.
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05.01.2021 12:06
+4
Сирожа - скользкий гавнюк, который топил Порошенко и лизал Бубе зад, чтобы его взяли зеленые в парламент, его не взяли. Потом Сероже дали, как и Мустафе, жирную, ни за что не отвечающую должность, чтобы он не открывал рот на зеленых. Но рот Серожа видать не может не открывать. Но вы в своем комментарии путаете Серожу и Вову. Причем Серожа к Деркачу и генпрокурору?
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05.01.2021 12:56
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А Сірожа не хоче нічо розказати, як тут в Києві його зелені колєги зливали Рудольфу Джуліані компромат на Байдена? А заодно про плівки Деркача, про "100% мого генпрокурора", про справи проти сина Байдена...
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05.01.2021 12:06 Ответить
«Компромат на Байдена» злив сам Байден джуніор в своєму інтерв'ю американській пресі.
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05.01.2021 12:07 Ответить
Сірожа такий же "глашатай" , як і б. ЮляВерховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1857
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05.01.2021 12:08 Ответить
Сирожа - скользкий гавнюк, который топил Порошенко и лизал Бубе зад, чтобы его взяли зеленые в парламент, его не взяли. Потом Сероже дали, как и Мустафе, жирную, ни за что не отвечающую должность, чтобы он не открывал рот на зеленых. Но рот Серожа видать не может не открывать. Но вы в своем комментарии путаете Серожу и Вову. Причем Серожа к Деркачу и генпрокурору?
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05.01.2021 12:56 Ответить
Ну Сірожа ж досі вважає себе членом команди Вови... Що ж він Вові не порадив тримати язика за зубами перед виборами у США, якщо опитування ще півроку тому показували суттєву перевагу Байдена?
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05.01.2021 12:58 Ответить
"Крапку" поставить нове керівництво США... а не український "самий справедливий суд в світі"...
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05.01.2021 19:02 Ответить
Серожа, ти злодій і корупціонер.
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05.01.2021 12:06 Ответить
Никто никогда в их выборы не вмешивался. Это известный американский психоз.
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05.01.2021 12:18 Ответить
Размечтался Серлещ.

Кончайте эти сопли!!! Нас ждет вторая серия.
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05.01.2021 12:29 Ответить
Як за все це відповість розенблат? Він має бути покараний за наклеп?
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05.01.2021 12:39 Ответить
розенблат за взятку в особо крупном размере ничего не получил??? зато провел спецоперацию про отвлечение на чорную кассу рыгоаналов... видимо провел успешно...вышел сухим из дерьма в котором плавал... только вонь осталась....
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05.01.2021 12:48 Ответить
А коли,до речі,цей розен##ять буде сидіти в тюрязі? Чи що, вже фсьо?
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05.01.2021 12:50 Ответить
А американский Суд положил на то, что поставил ВС Украины. Дед Байден разберётся, так что потихоньку пакуйте чемоданчики и присматривайте особняки на Ростове.
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05.01.2021 15:59 Ответить
de LeOnid Tkachenko ee50b845
АЙ ЯЯЯ. КОНЕЧНО СЕРОЖА ВИНАВАТ. БО НЕ МОЖЕТ ЖЕ БыТЬ ВИНАВАТЫМ КУМ ЕДИНСТВЕННОГО ПАТРИОТА ВСЕЯ УКРАИНЫ И ЗАОДНО НАЙ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ПРОКУРВОР ВСЕЯ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝
05.01.2021 18:21
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05.01.2021 18:44 Ответить
И ШО ИНТЕРЕСНО, НИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ НЕНАЗВАНО. ПО ФАКТУ НИКТО НЕОСКОРБЛЁН, НО КОГО НУЖНО ДОСТАЛО. БО ВСЕ ПОНИМАЮТ. 😆😅🤣😂😝
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05.01.2021 18:46 Ответить
сирожа з самого початку гнав "пургу" та вшав локшину. З його версії, амбарну книгу йому передав Трепак в ксерокопіях, а Трепаку вони надійшли по почті від невідомої особи. Після цього Сірожа "випадково" купив квартиру в фірми, яка підконтрольна банку Фурсіна, однокласника Льовочкіна. Амбарну книгу вів Льовочкін як перший пом ВітІ Ростовського. Потім Сірожа придумав займи від знайомих та роботодавців. А Льовочкін хотів відмазатись від знайомств з Манафортом та від Януковича. Це вже за проходимство проти Пороха сірожа получив пост в набраді залізниці, редагував "написи на парканах біля вбиралень" А зараз притягують суддівського вовка, то він хотів посварити Україну з Америкою. Особливо смішний в цій історії Луценко (Юрась )
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28.04.2021 22:40 Ответить
 
 