Верховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко
Верховный Суд Украины отказал экс-нардепу Розенблату, который пытался засудить экс-депутата Лещенко и главу НАБУ Сытника за публикацию "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом сообщил в Фейсбуке бывший депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Верховный суд поставил точку в вымышленной истории вмешательства Украины в выборах президента США 2016 года", - написал он.
"Это дело по иску экс-нардепа Борислава Розенблата ко мне и директору НАБУ Артему Сытнику о якобы вмешательстве в выборы Президента США в 2016 году. Вмешательство состояло в опубликовании "черной бухгалтерии" Партии Регионов", - пояснил Лещенко.
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Директор НАБУ передавал материалы следствия одному из кандидатов в президенты США", - Розенблат опубликовал запись разговора Сытника о сотрудничестве с штабом Хиллари Клинтон. АУДИО
По его словам, ранее решение в пользу Розенблата принял Окружной административный суд Киева. Опираясь на это решение ОАСК, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил юристу Трампа Рудольфу Джулиани, что украинский суд якобы признал факты вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
"Разносить вирус этой лжи по Украине помогала машина пропаганды Коломойского и Медведчука, включительно с говорящими головами вроде Дубинского и Бужанского", - отметил Лещенко.
Теперь, по его слова, в этой истории "поставлена точка".
"А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки", - подытожил Лещенко.
Также на Цензор.НЕТ: Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кончайте эти сопли!!! Нас ждет вторая серия.
АЙ ЯЯЯ. КОНЕЧНО СЕРОЖА ВИНАВАТ. БО НЕ МОЖЕТ ЖЕ БыТЬ ВИНАВАТЫМ КУМ ЕДИНСТВЕННОГО ПАТРИОТА ВСЕЯ УКРАИНЫ И ЗАОДНО НАЙ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ПРОКУРВОР ВСЕЯ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝
05.01.2021 18:21
ОтветитьМне нравится