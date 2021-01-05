Верховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко

Верховный Суд Украины отказал экс-нардепу Розенблату, который пытался засудить экс-депутата Лещенко и главу НАБУ Сытника за публикацию "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный суд поставил точку в вымышленной истории вмешательства Украины в выборах президента США 2016 года", - написал он.

"Это дело по иску экс-нардепа Борислава Розенблата ко мне и директору НАБУ Артему Сытнику о якобы вмешательстве в выборы Президента США в 2016 году. Вмешательство состояло в опубликовании "черной бухгалтерии" Партии Регионов", - пояснил Лещенко.

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По его словам, ранее решение в пользу Розенблата принял Окружной административный суд Киева. Опираясь на это решение ОАСК, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил юристу Трампа Рудольфу Джулиани, что украинский суд якобы признал факты вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

"Разносить вирус этой лжи по Украине помогала машина пропаганды Коломойского и Медведчука, включительно с говорящими головами вроде Дубинского и Бужанского", - отметил Лещенко.

Теперь, по его слова, в этой истории "поставлена точка".

"А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки", - подытожил Лещенко.

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