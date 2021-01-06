Об "украинском Шерлоке" сняли сериал, премьера состоится 6 января
Премьера пилотной серии отечественного ретро-детектива "Лучший сыщик" об "украинском Шерлоке Холмсе" состоится 6 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Media Business Reports.
"Ретро-детектив" Лучший сыщик "- киноверсия приключений Ивана Подопригоры, которые писатель Владислав Ивченко описал в одноименном бестселлере", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "Лучший сыщик" перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем следователе, детективе начала ХХ века Иване Пидопригоре, которого уже окрестили "украинским Шерлоком". Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор на Полтавщине, чтобы зажить спокойной жизнью и заниматься хозяйством. Но тяга к следствию и необходимость установить справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование. Детектив снят в стиле ретро: здесь и роскошные наряды, и старинные авто, и изысканная атмосфера прошлого.
Главную роль в проекте получил Дмитрий Рыбалевский, а его напарника, "украинского Ватсона", играет Назар Заднепровский - оба являются актерами Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Саундтреком трейлера проекту стала песня Алины Паш, а музыку к сериалу написали "Братья Гадюкины". Режиссер пилота - Александр Кириенко, оператор - Ярослав Пилунский.
Финансовую поддержку для съемок пилотной серии предоставил Украинский культурный фонд.
Сериал покажет 6 января в 21:30 канал ICTV.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уже можно смотреть
и трейлер пойдет
Есть сериал вроде « профессионалы» про полицию , шото типа Жандармов из Сан Тропе .
Смотрится легко и весело и хорошо учить словацкий язык по сериалам
А при этом Холмс еще и не имел источников дохода. Недаром он взял компаньона. Рядовые врачи тогда тоже были очень обеспеченными людьми.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) : СИ́ЩИК, а, чол., рідко. Таємний агент розшукної поліції.
Все помнят справедливого следователя Жеглова и положительных персонажей сериала 'менты'.
Реальность куда более неприглядная. Все кто сталкивался с мусорами в России, Беларуси, Украины хорошо знают что это вооруженные бандиты шпана и садисты. Минимум - крышевание наркотиков, проституции. Максимум - пытки, слоники, ласточки и другие истязательства жертв, попавших в лапы выродков в погонах.
Главная цель мусоров в постсовке - не борьба с преступностью, а удержание в страхе и ужасе безоружного населения. Но об этом сериалы не снимают.
О врадиевских сыщиках сериал не хотят снять?
Искать, поиск, сыск- русские производные, русского слова сыщик. В украинском пошук, розшук, следовательно «сищик» чистое заимствование. Это безусловно распространённое явление во многих языках мира... Но учитывая и без того удручающую «суржикоязыкость» украинцев с подобными заимствованиями стоит бороться. Почему не Найкращій детектив?... або слідчий?
Треба впровадити в українську мову щось відповідне. Щоб не сищик і не слідчий бо це з кацапської.
Слідчий- украинское слово. Від- слідкувати, слідство... не треба нічого зайвого впроваджувати! Потрібно з розумом підходити до вже існуючого. І тримати компетентних людей на відповідних посадах.
Свистить, шипить, сцить?...
Гарно володіють рідною мовою, а не пародійно як в дешевих серіалах.
Дуже шкода що ******* доба України пройшла під окупацієй Московії (1654 - 1991)
Ще з ******** українських детективів сподобались "Експрес до Галіції" та "Готель "Велика Пруссія". І з фантастики - стімпанк "Цепелін до Киева" (є продовження "Край" і "Архіпелаг", але ще не прочла)