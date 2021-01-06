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Об "украинском Шерлоке" сняли сериал, премьера состоится 6 января

Премьера пилотной серии отечественного ретро-детектива "Лучший сыщик" об "украинском Шерлоке Холмсе" состоится 6 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Media Business Reports.

"Ретро-детектив" Лучший сыщик "- киноверсия приключений Ивана Подопригоры, которые писатель Владислав Ивченко описал в одноименном бестселлере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Лучший сыщик" перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем следователе, детективе начала ХХ века Иване Пидопригоре, которого уже окрестили "украинским Шерлоком". Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор на Полтавщине, чтобы зажить спокойной жизнью и заниматься хозяйством. Но тяга к следствию и необходимость установить справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование. Детектив снят в стиле ретро: здесь и роскошные наряды, и старинные авто, и изысканная атмосфера прошлого.

Главную роль в проекте получил Дмитрий Рыбалевский, а его напарника, "украинского Ватсона", играет Назар Заднепровский - оба являются актерами Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Саундтреком трейлера проекту стала песня Алины Паш, а музыку к сериалу написали "Братья Гадюкины". Режиссер пилота - Александр Кириенко, оператор - Ярослав Пилунский.

Финансовую поддержку для съемок пилотной серии предоставил Украинский культурный фонд.

Сериал покажет 6 января в 21:30 канал ICTV.

Автор: 

кино (1536) фильмы (402) детектив (52)


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Топ комментарии
+27
Нарешті дочекалися своїх фільмів. Добре.
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06.01.2021 00:26
+11
научатся снимать!!
уже можно смотреть
и трейлер пойдет
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06.01.2021 00:26
+7
Така музика батярська,мова українська,актор харизматичний у вишитій сорочці і тут,бамц,»Найкращий сищик».Хлопці,ну де ви таке слово «сищик»-викопали?Сищик,що робе?Сище?
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06.01.2021 00:47
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Нарешті дочекалися своїх фільмів. Добре.
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06.01.2021 00:26 Ответить
научатся снимать!!
уже можно смотреть
и трейлер пойдет
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06.01.2021 00:26 Ответить
В Словакии много сериалов идёт - все веселые . На 5 млн граждан очень много сериалов, а актеров не хватает - потому везде играют одни и те же.

Есть сериал вроде « профессионалы» про полицию , шото типа Жандармов из Сан Тропе .
Смотрится легко и весело и хорошо учить словацкий язык по сериалам
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06.01.2021 00:33 Ответить
Люблю фильмы про Шерлока Холмса в любом исполнении. Вот и украинский вариант подоспел. Очень интересно, что получилось.
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06.01.2021 07:15 Ответить
Не зовсім Шерлок.Швидше,такий собі хутірський "Ераст Фандорін" (якщо за книгами судити).
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06.01.2021 07:35 Ответить
В те времена наши следователи тоже хорошо жили, могли целый хутор купить, куда там бедному Шерлоку Холмсу, жившему в съёмной квартире миссис Хатсон
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06.01.2021 00:36 Ответить
Вы себе представляете, почем было снять целый дом в Лондоне, с прислугой в год? Уж не меньше, чем купить хуторок в Шотландии.
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06.01.2021 00:41 Ответить
это все jokes, серьезно не относитесь, а то у нас ночь в Украине, не будем же с вами разбирать, кто там какие финансовые состояния имел, если серьезно, то тогда люди из богатых семей могли получить только образование и финансы естественно могли быть от родителей
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06.01.2021 00:49 Ответить
Та зрозумило...то я так, задля драматiзациi момэнта.
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06.01.2021 00:52 Ответить
дякую, за розуміння, також за слушне зауваження очень много thanks
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06.01.2021 01:13 Ответить
люди із освітою завжди жили краще ніж люди без освіти. А гарні спеціалісти, тим паче.
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06.01.2021 09:13 Ответить
Крім 100 років совдепії. Там шахтарі жили
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06.01.2021 10:26 Ответить
при Совдепії жила партноменклатура, а решта - виживала.
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06.01.2021 10:54 Ответить
Дом в центре Лондона, с обслуживанием и питанием. Сейчас это под силу только рашистским олигархам.
А при этом Холмс еще и не имел источников дохода. Недаром он взял компаньона. Рядовые врачи тогда тоже были очень обеспеченными людьми.
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06.01.2021 11:56 Ответить
Така музика батярська,мова українська,актор харизматичний у вишитій сорочці і тут,бамц,»Найкращий сищик».Хлопці,ну де ви таке слово «сищик»-викопали?Сищик,що робе?Сище?
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06.01.2021 00:47 Ответить
Мабуть запозичене з російскою. http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) : СИ́ЩИК, а, чол., рідко. Таємний агент розшукної поліції.
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06.01.2021 01:12 Ответить
Таємний агент розшукної поліції, отож - шукач.
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06.01.2021 01:36 Ответить
нишпорка.
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07.01.2021 02:16 Ответить
Посищає людей без алібі
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06.01.2021 01:24 Ответить
Слишком примитивно.
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06.01.2021 00:50 Ответить
всі знають, що найкращий сищик - аваков! ліпєцкий барига і в фільмі підісрав
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06.01.2021 01:21 Ответить
Интересно, а деньги откуда? Зеленский вроде уменьшил расходы на украинское кино. Зато с ковидного фонда брал.
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06.01.2021 07:10 Ответить
А чому ти у мене питаєш про це?...
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07.01.2021 02:35 Ответить
Ні дня без липецького баригі. Це ти наш милий бубочка?
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06.01.2021 10:28 Ответить
а як, до речі, правильно - сищик чи нишпорка ?
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06.01.2021 01:33 Ответить
Шукач
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06.01.2021 01:37 Ответить
Гугли - переводчик переводит как " сищик"
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06.01.2021 07:12 Ответить
А "шукач" переводит как "искатель"
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06.01.2021 07:35 Ответить
Нишпорка
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06.01.2021 11:24 Ответить
давай торрент
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06.01.2021 01:44 Ответить
Пока люди подыхают они фильмы снимают. Жрите зебобики.
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06.01.2021 02:42 Ответить
Ти вже здох, чи тільки збираєшся?
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06.01.2021 10:29 Ответить
О зебіл намалювався.
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06.01.2021 10:32 Ответить
Та ні, я українобот. Просто мені дебіли не подобаються любих мастей, особливо якщо вони рядяться під українських патріотів і самі собі ставлять лайки.
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06.01.2021 10:34 Ответить
Ти за кого голосував?
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06.01.2021 10:37 Ответить
За Порошенка останній раз. Не за безграмотного клоуна ж.
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06.01.2021 12:01 Ответить
І в першому турі теж?
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06.01.2021 12:47 Ответить
Ти, часом, не з Федеральної Стирки Белья? там теж дуже допитливі. Так, і в першому турі теж. Не за Йулю чи Смєшка ж.
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06.01.2021 13:26 Ответить
Що подобається коли свиня керує державою?
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06.01.2021 13:44 Ответить
"Трошки гумору": украинская нация - самая веселая в мире: даже Президент у нее - комик.
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06.01.2021 07:07 Ответить
Тільки чомусь сміються з нас, а не ми. Ми всі президенти -клоуни. Правильно сказав глав-клоун
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06.01.2021 12:02 Ответить
100500 серіал про вбивства та гарних сищиків. Хоч і вітчизняного виробництва.
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06.01.2021 07:45 Ответить
На постсовке цель таких сериалов - создать положительный лже-образ милиции/полиции.

Все помнят справедливого следователя Жеглова и положительных персонажей сериала 'менты'.

Реальность куда более неприглядная. Все кто сталкивался с мусорами в России, Беларуси, Украины хорошо знают что это вооруженные бандиты шпана и садисты. Минимум - крышевание наркотиков, проституции. Максимум - пытки, слоники, ласточки и другие истязательства жертв, попавших в лапы выродков в погонах.

Главная цель мусоров в постсовке - не борьба с преступностью, а удержание в страхе и ужасе безоружного населения. Но об этом сериалы не снимают.
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06.01.2021 07:50 Ответить
Что-то вспомнился Врадиевский райотдел и рассказ выжившего: "пытали всю семью, жена сошла с ума".

О врадиевских сыщиках сериал не хотят снять?
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06.01.2021 08:10 Ответить
Нуу... Непогано... Начебто.
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06.01.2021 07:59 Ответить
Аліна Паш- це та сама що в Москві концерти дає?
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06.01.2021 08:08 Ответить
Сыщик на молодого Кобу похож.
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06.01.2021 08:23 Ответить
А це він старовинним Макаровим вимахує на початку сторіччя?
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06.01.2021 09:01 Ответить
Мєнти-підараси! В поганому смислі... Нащо про них ще й кіна знімати?
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06.01.2021 09:02 Ответить
якщо у серіалі не знімалася жодна особа з 95 кварталу, та не його рук діло - то можна й спробувати подивитися.
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06.01.2021 09:03 Ответить
Х приходом Зелі, по телєку одне кацапське лайно, модернізоване під "Україну". Різні там мусарській війни, але замість Пітер - Харків чи Одеса. Зміст, той самий - пропаганда конченого рюського миру, який складається із мусарів, бандитів, шлюх і бруду.
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06.01.2021 09:15 Ответить
Замечательно! Но от руссизмов в украинском тоже не мешало бы избавляться! «Сищик»?? WTF??
Искать, поиск, сыск- русские производные, русского слова сыщик. В украинском пошук, розшук, следовательно «сищик» чистое заимствование. Это безусловно распространённое явление во многих языках мира... Но учитывая и без того удручающую «суржикоязыкость» украинцев с подобными заимствованиями стоит бороться. Почему не Найкращій детектив?... або слідчий?
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06.01.2021 10:46 Ответить
Ну, детектив- це також не українське слово.
Треба впровадити в українську мову щось відповідне. Щоб не сищик і не слідчий бо це з кацапської.
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06.01.2021 12:02 Ответить
Детектив это уже давно интернациональный термин. Я как раз и писал, что заимствования это нормальная лингвистическая практика. Но в силу исторических особенностей, украинский язык слишком сильно пострадал от русизмов.
Слідчий- украинское слово. Від- слідкувати, слідство... не треба нічого зайвого впроваджувати! Потрібно з розумом підходити до вже існуючого. І тримати компетентних людей на відповідних посадах.
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06.01.2021 12:20 Ответить
А гелікоптер, танк та інщі слова ? Слідчий не звучить
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06.01.2021 16:36 Ответить
тоді пошукач, Кращий Пошукач. Бггг)))
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06.01.2021 15:17 Ответить
Сищик - це той, що сищить?
Свистить, шипить, сцить?...
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06.01.2021 12:02 Ответить
Дивлюсь гарний серіал і навіть Віталька там є
Гарно володіють рідною мовою, а не пародійно як в дешевих серіалах.

Дуже шкода що ******* доба України пройшла під окупацієй Московії (1654 - 1991)
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06.01.2021 16:34 Ответить
Не знаю як серіал піде, але перша книжка "Стовп самодержавства" дуже нічогенька.
Ще з ******** українських детективів сподобались "Експрес до Галіції" та "Готель "Велика Пруссія". І з фантастики - стімпанк "Цепелін до Киева" (є продовження "Край" і "Архіпелаг", але ще не прочла)
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06.01.2021 19:31 Ответить
 
 