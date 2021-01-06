Про "українського Шерлока" зняли серіал, прем'єра відбудеться 6 січня
Прем'єра пілотної серії вітчизняного ретро-детективу "Найкращий сищик" про "українського Шерлока Холмса" відбудеться 6 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Media Business Reports.
"Ретро-детектив "Найкращий сищик" - кіноверсія пригод Івана Підопригори, які письменник Владислав Івченко описав в однойменному бестселері", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, "Найкращий сищик" перенесе телеглядачів на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива початку ХХ століття, Івана Підопригору, котрого канал вже охрестив українським Шерлоком. Кинувши роботу в київському охоронному відділенні, герой купує хутір на Полтавщині, аби зажити спокійним життям і займатися господарством. Але тяга до слідства і необхідність встановити справедливість у злочинній губернії змушують його знову взятися за розслідування. Детектив знято в стилі ретро: тут і розкішні вбрання, і старовинні авто, і вишукана атмосфера минулого.
Головна роль у проєкті дісталася Мiті Рибалевському, а його напарника, "українського Ватсона", грає Назар Задніпровський - обидва є акторами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Саундтреком трейлера проєкту стала пісня Аліни Паш, а музику до серіалу створили "Брати Гадюкіни". Режисер пілоту - Олександр Кирієнко, оператор - Слава Пілунський.
Фінансову підтримку для зйомки пілотної серії надав Український культурний фонд.
Серіал покаже 6 січня о 21:30 канал ICTV.
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уже можно смотреть
и трейлер пойдет
Есть сериал вроде « профессионалы» про полицию , шото типа Жандармов из Сан Тропе .
Смотрится легко и весело и хорошо учить словацкий язык по сериалам
А при этом Холмс еще и не имел источников дохода. Недаром он взял компаньона. Рядовые врачи тогда тоже были очень обеспеченными людьми.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) : СИ́ЩИК, а, чол., рідко. Таємний агент розшукної поліції.
Все помнят справедливого следователя Жеглова и положительных персонажей сериала 'менты'.
Реальность куда более неприглядная. Все кто сталкивался с мусорами в России, Беларуси, Украины хорошо знают что это вооруженные бандиты шпана и садисты. Минимум - крышевание наркотиков, проституции. Максимум - пытки, слоники, ласточки и другие истязательства жертв, попавших в лапы выродков в погонах.
Главная цель мусоров в постсовке - не борьба с преступностью, а удержание в страхе и ужасе безоружного населения. Но об этом сериалы не снимают.
О врадиевских сыщиках сериал не хотят снять?
Искать, поиск, сыск- русские производные, русского слова сыщик. В украинском пошук, розшук, следовательно «сищик» чистое заимствование. Это безусловно распространённое явление во многих языках мира... Но учитывая и без того удручающую «суржикоязыкость» украинцев с подобными заимствованиями стоит бороться. Почему не Найкращій детектив?... або слідчий?
Треба впровадити в українську мову щось відповідне. Щоб не сищик і не слідчий бо це з кацапської.
Слідчий- украинское слово. Від- слідкувати, слідство... не треба нічого зайвого впроваджувати! Потрібно з розумом підходити до вже існуючого. І тримати компетентних людей на відповідних посадах.
Свистить, шипить, сцить?...
Гарно володіють рідною мовою, а не пародійно як в дешевих серіалах.
Дуже шкода що ******* доба України пройшла під окупацієй Московії (1654 - 1991)
Ще з ******** українських детективів сподобались "Експрес до Галіції" та "Готель "Велика Пруссія". І з фантастики - стімпанк "Цепелін до Киева" (є продовження "Край" і "Архіпелаг", але ще не прочла)