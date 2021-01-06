Про "українського Шерлока" зняли серіал, прем'єра відбудеться 6 січня

Прем'єра пілотної серії вітчизняного ретро-детективу "Найкращий сищик" про "українського Шерлока Холмса" відбудеться 6 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Media Business Reports.

"Ретро-детектив "Найкращий сищик" - кіноверсія пригод Івана Підопригори, які письменник Владислав Івченко описав в однойменному бестселері", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Найкращий сищик" перенесе телеглядачів на сто років у минуле і розповість про колишнього філера, детектива початку ХХ століття, Івана Підопригору, котрого канал вже охрестив українським Шерлоком. Кинувши роботу в київському охоронному відділенні, герой купує хутір на Полтавщині, аби зажити спокійним життям і займатися господарством. Але тяга до слідства і необхідність встановити справедливість у злочинній губернії змушують його знову взятися за розслідування. Детектив знято в стилі ретро: тут і розкішні вбрання, і старовинні авто, і вишукана атмосфера минулого.

Головна роль у проєкті дісталася Мiті Рибалевському, а його напарника, "українського Ватсона", грає Назар Задніпровський - обидва є акторами Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Саундтреком трейлера проєкту стала пісня Аліни Паш, а музику до серіалу створили "Брати Гадюкіни". Режисер пілоту - Олександр Кирієнко, оператор - Слава Пілунський.

Фінансову підтримку для зйомки пілотної серії надав Український культурний фонд.

Серіал покаже 6 січня о 21:30 канал ICTV.