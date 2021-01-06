Трамп пообещал "адскую битву" за Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время митинга своих сторонников.

С призывами бороться за "честные" итоги выборов президента он выступил в городе Далтон, штат Джорджия.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз - а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они воруют у тебя победу и фальсифицируют результаты - это недопустимо", - заявил Трамп.

Действующий глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября "с большим отрывом", подчеркнув неприемлемость "фальсификации выборов".

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