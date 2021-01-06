Трамп пообещал "адскую битву" за Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время митинга своих сторонников.
С призывами бороться за "честные" итоги выборов президента он выступил в городе Далтон, штат Джорджия.
"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз - а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они воруют у тебя победу и фальсифицируют результаты - это недопустимо", - заявил Трамп.
Действующий глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября "с большим отрывом", подчеркнув неприемлемость "фальсификации выборов".
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Вы знаете, что Трамп создал условия и из Китая в США вернулось более 30 000 компаний?
Вы знаете, что при Трампе, до Ковид, была самая минимальная безработица за последние полвека?
Вы знаете, что он поддерживал отечественного производителя в торговой войне против демпинга китайских товаров?
Вы не помните, откуда пошёл по миру Ковид?
Вы не помните, что именно решения Трампа заблокировали строительство Северного потока-2?
Вы слышали о нескольких кацапских кибератаках, на правительственные сервера при трампе?
Вы знаете. что при Трампе Москва утратила своих главных союзников на Ближнем Востоке - Ирак, Сирию и Египет? Да, не Трамп начинал этот процесс, но он его закончил.
А теперь подумайте, КАК, почему и КТО стоит за идеей голосовать по почте? И почему Байден победил именно за счёт голосов отправленных по почте...
Трамп вывел войска из Сирии, оставив ополченцев на сьедение *****. Трамп с ноября выводит большую часть войск из Афганистана. Оно капитулирует по всем направлениям. Это служка *****.
А вопрос в Сирии решила другая страна, член НАТО - Турция.
А кто обстреливал войска Ассада Томагавками?
Великобритания ТРИЖДЫ уходила из Афганистана, а СССР не просто ушёл, а позорно бежал в феврале, хотя разрешали остаться и выходить в мае, когда перевалы станут более легкодоступными.
По Сирии Турция решила наплевать на США и НАТО, Эрдоган сорвался с цепи зашел в Сирию в личных интересах. Турки атаковали даже базу США, которую те неуспели покинуть...
Военный аэропорт Асада обстреливали США, это было было еще до того как Трамп начал перетосовку лиц в пентагоне. Назначив "правильных" военачальников, сразу после это последовал вывод войск США из Сирии, а местное население которое США поддерживало столько лет, их кинули... Это Трамп, это позор
Газопровод построить кацапам разрешил, вот только газа из него почти не покупает, да и цену сбил по максимуму. Я не говорю, что Эрдоган действует в интересах Украины, просто его действия являются пока нужным нам вектором силы.