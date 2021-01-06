Трамп пообіцяв "пекельну битву" за Білий дім
Президент США Дональд Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час мітингу своїх прихильників.
Із закликами боротися за "чесні" підсумки виборів президента він виступив у місті Далтон, штат Джорджія.
"Можна програти й сказати: ну, добре, я програв. Спробую іншим разом — а, може, і не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони крадуть у тебе перемогу та фальсифікують результати — це неприпустимо", - заявив Трамп.
Чинний голова Білого дому стверджує, що переміг 3 листопада "з великим відривом", підкресливши неприйнятність "фальсифікації виборів".
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Вы знаете, что Трамп создал условия и из Китая в США вернулось более 30 000 компаний?
Вы знаете, что при Трампе, до Ковид, была самая минимальная безработица за последние полвека?
Вы знаете, что он поддерживал отечественного производителя в торговой войне против демпинга китайских товаров?
Вы не помните, откуда пошёл по миру Ковид?
Вы не помните, что именно решения Трампа заблокировали строительство Северного потока-2?
Вы слышали о нескольких кацапских кибератаках, на правительственные сервера при трампе?
Вы знаете. что при Трампе Москва утратила своих главных союзников на Ближнем Востоке - Ирак, Сирию и Египет? Да, не Трамп начинал этот процесс, но он его закончил.
А теперь подумайте, КАК, почему и КТО стоит за идеей голосовать по почте? И почему Байден победил именно за счёт голосов отправленных по почте...
Трамп вывел войска из Сирии, оставив ополченцев на сьедение *****. Трамп с ноября выводит большую часть войск из Афганистана. Оно капитулирует по всем направлениям. Это служка *****.
А вопрос в Сирии решила другая страна, член НАТО - Турция.
А кто обстреливал войска Ассада Томагавками?
Великобритания ТРИЖДЫ уходила из Афганистана, а СССР не просто ушёл, а позорно бежал в феврале, хотя разрешали остаться и выходить в мае, когда перевалы станут более легкодоступными.
По Сирии Турция решила наплевать на США и НАТО, Эрдоган сорвался с цепи зашел в Сирию в личных интересах. Турки атаковали даже базу США, которую те неуспели покинуть...
Военный аэропорт Асада обстреливали США, это было было еще до того как Трамп начал перетосовку лиц в пентагоне. Назначив "правильных" военачальников, сразу после это последовал вывод войск США из Сирии, а местное население которое США поддерживало столько лет, их кинули... Это Трамп, это позор
Газопровод построить кацапам разрешил, вот только газа из него почти не покупает, да и цену сбил по максимуму. Я не говорю, что Эрдоган действует в интересах Украины, просто его действия являются пока нужным нам вектором силы.