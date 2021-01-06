Трамп пообіцяв "пекельну битву" за Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час мітингу своїх прихильників.

Із закликами боротися за "чесні" підсумки виборів президента він виступив у місті Далтон, штат Джорджія.

"Можна програти й сказати: ну, добре, я програв. Спробую іншим разом — а, може, і не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони крадуть у тебе перемогу та фальсифікують результати — це неприпустимо", - заявив Трамп.

Чинний голова Білого дому стверджує, що переміг 3 листопада "з великим відривом", підкресливши неприйнятність "фальсифікації виборів".

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