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Новини Президент Трамп
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Трамп пообіцяв "пекельну битву" за Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час мітингу своїх прихильників.

Із закликами боротися за "чесні" підсумки виборів президента він виступив у місті Далтон, штат Джорджія.

"Можна програти й сказати: ну, добре, я програв. Спробую іншим разом — а, може, і не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони крадуть у тебе перемогу та фальсифікують результати — це неприпустимо", - заявив Трамп.

Чинний голова Білого дому стверджує, що переміг 3 листопада "з великим відривом", підкресливши неприйнятність "фальсифікації виборів".

Також читайте: Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп

Автор: 

США (23348) Трамп Дональд (6075)


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Топ коментарі
+55
Готує народ до заворушень. Мабуть ху#ло вимагає гражданскай вайни.
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06.01.2021 01:57 Відповісти
+51
Трамп мутит столкновения в Вашингтоне на завтра, бойню.. он таки хочет чтобы его выгнали силой из Белого Дома, на людях... публично)
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06.01.2021 01:56 Відповісти
+43
Вот же ж ******* рыжий. Понравилось свои хотелки удовлетворять, пользуясь положением.
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06.01.2021 01:59 Відповісти
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Очкует рыжий что тюрьма станет домом.Республеканцы так хотят удержится у власти что решили довести страну глубокого политического кризиса.
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06.01.2021 11:30 Відповісти
А як сам до влади прийшов?
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06.01.2021 11:39 Відповісти
..очень не хочет дед-обед в тюрьму
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06.01.2021 11:46 Відповісти
блекмазі "антіфи" проти блідноліцих...ККК запрошує бажаючих на відкриття "Блакитного вогника"...

Трамп пообіцяв "пекельну битву" за Білий дім - Цензор.НЕТ 5642
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06.01.2021 12:02 Відповісти
Ну все... ему писец после 21.01.21...
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06.01.2021 12:43 Відповісти
ничтожество - трамп, затрахал не только америку. затрахал весь мир своей клоунской тупостью... инавгурвции Байдена ждут все нормальніе люди планеты.
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06.01.2021 12:55 Відповісти
Кого-то он мне напоминает....
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06.01.2021 13:07 Відповісти
Рыжий дискредитирует саму философию Майдана. Если ему удастся поднять людей (надеюсь, что не удастся), то Майдан будет частично ассоциироваться с Рыжим - у нас вряд-ли, но на Зпаде наверняка.
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06.01.2021 13:19 Відповісти
Его надо в смирительную рубашку и в психушку...
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06.01.2021 13:57 Відповісти
Буває.
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06.01.2021 14:31 Відповісти
Невже все так погано у донні??? Так чиплятися - всже обличча втратитв, як говорять азіати. Мабуть таки великі трабли чекають... подивимось. А, може, в хх-ла навчився гопнікувати
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06.01.2021 15:18 Відповісти
Трамп ведь в одиночку ничего не сделает. Если кто-то пойдет за ним по пути противостояния, а не примирения, значит, эти люди того же мнения. Это противостояние уже называют классовым. Поэтому если нет там почвы для противостояния, не взойдет посеянная вражда. а если есть - взойдет, и дело не в фамилиях.
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06.01.2021 17:13 Відповісти
Скунс всё воняет.Хилари тоже победила по количеству избирателей,но споткнулась на выборщиках читающих ФСБук.Однако мудрая женщина не впала в истерику
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06.01.2021 17:58 Відповісти
как то всё это не по ихнему выглядит.
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06.01.2021 18:17 Відповісти
кажется он превращается в х..йло
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06.01.2021 20:34 Відповісти
Вы знаете, что в этот раз ЗА Трампа проголосовало на несколько миллионов избирателей больше, чем на прошлых выборах?
Вы знаете, что Трамп создал условия и из Китая в США вернулось более 30 000 компаний?
Вы знаете, что при Трампе, до Ковид, была самая минимальная безработица за последние полвека?
Вы знаете, что он поддерживал отечественного производителя в торговой войне против демпинга китайских товаров?
Вы не помните, откуда пошёл по миру Ковид?

Вы не помните, что именно решения Трампа заблокировали строительство Северного потока-2?
Вы слышали о нескольких кацапских кибератаках, на правительственные сервера при трампе?
Вы знаете. что при Трампе Москва утратила своих главных союзников на Ближнем Востоке - Ирак, Сирию и Египет? Да, не Трамп начинал этот процесс, но он его закончил.

А теперь подумайте, КАК, почему и КТО стоит за идеей голосовать по почте? И почему Байден победил именно за счёт голосов отправленных по почте...
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06.01.2021 20:53 Відповісти
Заходжу в Walmart - половина полиць порожні (там де господарчі товари). Китайські товари не доходять, а американці таке вже не виробляють. Трамп з цим боровся - допомагав американським виробникам. Тепер, схоже все повернеться "взад". Уряд друкуватиме гроші, інвестори вкладатимуть їх в пустопорожні віртуальні амазони з гуглами, а Китай витіснить американських виробників з реальних індустрій. І ось два мільйони виборців Трампа на вулицях Ню-Йорку сьогодні ! Жодне з мас-медіа крім Fox News & NewsMax про це не докладають. Приховують суспільно-важливу інформацію. Здавалося б, минуле каже українцям "не довіряй більшовикам". Але вірять як сліпі, не аналізують.
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06.01.2021 21:08 Відповісти
На жаль це розуміє дуже мала кількість українців
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06.01.2021 21:13 Відповісти
да да а напомните кто наложил вето на оборонный бюджет США предполагающий помощь Украине на $250 млн ?

Трамп вывел войска из Сирии, оставив ополченцев на сьедение *****. Трамп с ноября выводит большую часть войск из Афганистана. Оно капитулирует по всем направлениям. Это служка *****.
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06.01.2021 21:13 Відповісти
Потому что нечего давать деньги тем, кто разворовал фонд Ковид, на херовый ремонт дорог.

А вопрос в Сирии решила другая страна, член НАТО - Турция.
А кто обстреливал войска Ассада Томагавками?

Великобритания ТРИЖДЫ уходила из Афганистана, а СССР не просто ушёл, а позорно бежал в феврале, хотя разрешали остаться и выходить в мае, когда перевалы станут более легкодоступными.
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06.01.2021 21:16 Відповісти
Вот Байден зекоманде даст санкции, а украинцам деньги.

По Сирии Турция решила наплевать на США и НАТО, Эрдоган сорвался с цепи зашел в Сирию в личных интересах. Турки атаковали даже базу США, которую те неуспели покинуть...

Военный аэропорт Асада обстреливали США, это было было еще до того как Трамп начал перетосовку лиц в пентагоне. Назначив "правильных" военачальников, сразу после это последовал вывод войск США из Сирии, а местное население которое США поддерживало столько лет, их кинули... Это Трамп, это позор
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06.01.2021 21:55 Відповісти
Эрдоган не плевал на интересы НАТО, а просто усиливал своё влияние в Кавказском регионе и на части Ближнего Востока, вытесняя с позиций Москву.
Газопровод построить кацапам разрешил, вот только газа из него почти не покупает, да и цену сбил по максимуму. Я не говорю, что Эрдоган действует в интересах Украины, просто его действия являются пока нужным нам вектором силы.
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06.01.2021 23:28 Відповісти
Мы знаем, что Курвиметр - всегда был прокацапский.
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06.01.2021 21:58 Відповісти
Йолоп ти! И https://censor.net/ru/user/448230 тоже прокацапский?
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06.01.2021 23:20 Відповісти
,,Мудрий нарід,,опять,судя по лайкам,отдаёт предпочтение полуживому Байдену,как и в выборе себе президентами Вальцмана,Зеленского,Януковича.....,а потом гірко плаче за тяжку долю.Команда Байдена это все те беспорядки и грабеж которые произошли после достойного конца криминального чёрного и толи ещё будет
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06.01.2021 20:59 Відповісти
Тьі о чем, кому интересен Толя Чёрньій?
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24.04.2021 14:45 Відповісти
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