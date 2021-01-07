Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием. ВИДЕО

Во время массовой акции сторонников Дональда Трампа под Капитолием они направили свой гнев на журналистов, в результате чего несколько камер были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист NBC Шомари Стоун.

Он отметил: "Толпа сторонников Трампа крушит медиа у Капитолия США. Они кричат, что Трамп часто говорит: "СМИ является врагом народа". Они уничтожают технику и выгоняют репортеров. За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного"