Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием. ВИДЕО

Во время массовой акции сторонников Дональда Трампа под Капитолием они направили свой гнев на журналистов, в результате чего несколько камер были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист NBC Шомари Стоун.

Он отметил: "Толпа сторонников Трампа крушит медиа у Капитолия США. Они кричат, что Трамп часто говорит: "СМИ является врагом народа". Они уничтожают технику и выгоняют репортеров. За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного"

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, "the media is the enemy of the people." They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2