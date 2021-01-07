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Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием. ВИДЕО

Во время массовой акции сторонников Дональда Трампа под Капитолием они направили свой гнев на журналистов, в результате чего несколько камер были уничтожены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист NBC Шомари Стоун.

Он отметил: "Толпа сторонников Трампа крушит медиа у Капитолия США. Они кричат, что Трамп часто говорит: "СМИ является врагом народа". Они уничтожают технику и выгоняют репортеров. За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного"

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, "the media is the enemy of the people." They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2

— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

Автор: 

журналистика (3315) Конгресс США (1242) США (27106) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+45
Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием - Цензор.НЕТ 6814
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07.01.2021 00:47 Ответить
+34
касапська метода... "впереди женщиньі и дети", але без журиків.
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07.01.2021 00:44 Ответить
+34
Быдло оно и в африке быдло. Как стоял наш Майдан! Видно, где ЛЮДИ отстаивают правду. А это мариинка мерзопакостная. По почерку сразу видно ху из ху.
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07.01.2021 00:53 Ответить
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https://censor.net/ru/user/140860 Це нічого не говорить.
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07.01.2021 11:33 Ответить
Це говорить, що Трамп далекий від розуміння ідеології республіканської партії!

Як і його посіпака Джуліані, який недавно спалився на педофільському скандалі!
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07.01.2021 11:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 Демократи підтримували вилупків з прапорами Членіна.Це ідеологія демократичної партії?
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07.01.2021 12:47 Ответить
А комендантська година усе ближча...
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07.01.2021 00:50 Ответить
Только что по NBC сообщили, что девушка, которую ранили во время штурма Белого дома, умерла...
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07.01.2021 00:51 Ответить
А разве штурмовали Белый дом? Или для вас, касапни, в американской системе государственных институций всё очень запутанно?
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07.01.2021 00:53 Ответить
Параноик... Тебе уже везде "косопня" мерещится.
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07.01.2021 01:21 Ответить
Капитолий и Белый дом - это совсем разные вещи. Первый - здание парламента, второй - резиденция президента. Ты уверен, что по NBC говорили именно о Белом доме? Или для тебя это не столь важно? Ну, похоже, ты хоть Стивена Кинга читал, что уже хорошо.
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07.01.2021 01:36 Ответить
А, снизошел, значит, до "косопни"? Да, действительно, Капитолий. ОК, I stand corrected. So, the girl got shot on the Capitol Hill, not outside the White House. Happy now? Does it change anything? She's dead now, and I simply stated the fact.
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07.01.2021 01:49 Ответить
Факти повинні бути подані правильно. Хто, коли і чому стріляв в неї - гадаю все це буде розслідувань належним чином, бо це є Америка, що шукає причини своїх помилок і робить з них висновки, тому і існує вже 250 років за тої ж виборчої системи і незмінного державного устрою. Але також буде розслідувань й те, чому ця дівчина опинилася біля Капітолія, чому вирішила його штурмувати. І ось тут можуть відкритися цікаві факти.
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07.01.2021 02:01 Ответить
Боже мій, не може бути... Ми вже почали українською спілкуватися? А що це у лісі таке бридке і волохате здохло? Невже путін??? Ти все ж таки визначся - "косопня" я чи ні. Ось коли нарешті прийде чітке усвідомлення, тоді і поспілкуємося.
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07.01.2021 02:06 Ответить
Ми українською і не припиняли спілкуватися. Одне лиш питання - а що то таке є "путін"? Незнайоме слово. Але доводилося чути його від кацапні або прихильників пєтушарія чи зажиддя. Ти яких будеш?
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07.01.2021 02:12 Ответить
девушка негра? в штатах это важно.
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07.01.2021 00:55 Ответить
А той мартышке было непонятно, шо будет, если она совершит федерально наказуемое преступление?
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07.01.2021 00:56 Ответить
Так свободная ж страна... Выражала протест... Федеральное преступление? Ну да. А что - в других странах протестующие не совершают преступлений, когда врываются в правительственные здания? Преступлениями они остаются до тех пор, пока они не приходят к власти. А потом их начинают оправдывать, а тех, кто их совершал объявляют героями.
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07.01.2021 01:27 Ответить
А какое дело мне,Гражданину США, до других стран? Эта экзальтированная бешеная мартышка пыталась прорвать кордон вооруженных копов, которые ее предупредили об открытии огня на поражение. Где проблема?
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07.01.2021 01:31 Ответить
Запрети мне. Но сначала почитай свою Конституцию...в смысле Конституцию Украины.
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07.01.2021 01:59 Ответить
Да мне как-то пофиг, гражданин другого государства. Иди еще *********** кому-то... А про Конституцию Украины тоже забудь. Теперь ее для тебя не существует. Ты же гражданин, страшно подумать, самой Омериги...
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07.01.2021 02:01 Ответить
Так шо, запрещать не станешь?
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07.01.2021 02:05 Ответить
Та кому ты нужен, гражданин государства Омериги Живи там в своей матрасной идиллии. Good luck, как говорится.
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07.01.2021 02:09 Ответить
Угу, ты за мною бежал километр, шоб сказать как я тебе безразличен
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07.01.2021 02:12 Ответить
Ну все - пошел откровенный маразм с твоей стороны. Гуляй, Вася (ой, сорри, Бэйзил). Здесь не кормят. Иди пасись на звездно-полосатых лужайках.
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07.01.2021 02:15 Ответить
...и продолжаешь за мной бежать, пытаясь укусить за пятку,как шавка за автобусом
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07.01.2021 02:18 Ответить
Какой настойчивый кретин бегает за Вами и лает!
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07.01.2021 08:16 Ответить
Если власть узурпирована и протестующие её деузурпируют, то никаких оправданий потом никому не требуется. В данном случае протестующие попытались власть у народа узурпировать, а за это можно и укольчик демократический.
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07.01.2021 02:45 Ответить
Забавно... Здесь уже не нравятся сообщения, которые передает NBC? Это ж американское СМИ
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07.01.2021 01:17 Ответить
Посол кацапні у США вже несе до Капітолію печево?
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07.01.2021 00:52 Ответить
нет, отбил Вовану телеграмму, чтоб тот сушил сухари

бо Байден прийде, порядок наведе
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07.01.2021 01:15 Ответить
ну, Бабчєнкє про славу луччє знать

https://twitter.com/StarshinaZapasa

https://twitter.com/StarshinaZapasa Старшина Запаса @StarshinaZapasa

https://twitter.com/StarshinaZapasa https://twitter.com/StarshinaZapasa



Фотки, конечно, совершенно фантастические. А у чувака вообще сбылась его персональная американская мечта - 15 минут славы на весь мир.

Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием - Цензор.НЕТ 4520
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07.01.2021 00:52 Ответить
и 15 лет тюрьмы за мятеж
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07.01.2021 01:16 Ответить
в КГГА так вообще мы спали вповалку
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07.01.2021 01:16 Ответить
в кгга презика, пытающегося узурпировать власть, не поддерживали, как эти)
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07.01.2021 02:53 Ответить
Полиция оттесняет протестующих от Белого дома. Их количество уменьшилось с нескольких тысяч до нескольких сотен.
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07.01.2021 00:52 Ответить
Трамп накрутил быдло против цивилизации - вот и результат
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07.01.2021 00:53 Ответить
быдло уже рождается накрученным. Нужен только вошдь
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07.01.2021 11:38 Ответить
Это - неправильные пчёлы, они собирают не нектар, а говно.
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07.01.2021 00:53 Ответить
Быдло оно и в африке быдло. Как стоял наш Майдан! Видно, где ЛЮДИ отстаивают правду. А это мариинка мерзопакостная. По почерку сразу видно ху из ху.
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07.01.2021 00:53 Ответить
Это тоже самое.
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07.01.2021 00:55 Ответить
На Майдані стояли письменники, художники, режисери, ІТ-шники, рок-музиканти, купа професорів вузів, вчені, а тут якісь люмпени і реднеки!
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07.01.2021 00:56 Ответить
Откуда тебе знать, кто там протестует?
Сказочники долбаные!
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07.01.2021 00:58 Ответить
Провідні представники американської інтелігенції - ПРОТИ Трампа... Френсіс Фукуяма, Брюс Спрінгстін, Біл Гейтс, Боб Ділан, Джеймі Хайнеман, Меріл Стріп, Джордж Клуні, Ілон Маск, Чак Паланік, Стівен Спілберг, Френсіс Форд Коппола, Марта Стюарт, Джейн Фонда...

А тепер назвіть хоч парочку інтелектуалів, які за Трампа???
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07.01.2021 01:10 Ответить
марта стюарт що відсиділа пару років за неуплату податків вважається провідною інтелігенцією ? цікава думка. а чому не вупі голдберг, яка інтелігентно закликала 70 млн виборців Республіканської Партії "suck it up !" на токшоу на CNN. цим вона показала свій багатообіцяючий інтелект.
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07.01.2021 05:33 Ответить
назвіть хоч парочку інтелектуалів, які за Трампа...
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07.01.2021 11:08 Ответить
Обкуренный Голивуд ето авторитеты или попса на коксе а может продажные журналисты нет толпа тупарей офисного планктона ето авторитеты
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07.01.2021 06:59 Ответить
Чому кацапи такі тупі, що навіть розділові знаки розставити не можуть? Що у тебе за утворення?))
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07.01.2021 11:06 Ответить
На Майдані стояли письменники, художники, режисери, ІТ-шники, рок-музиканти, купа професорів вузів, вчені,---- и прокладывали путь на верхушку пищевой цепочки, тем кого мы наблюдали 5 лет. И свершилось, кто был не что, стал всем, и теперь взирая с высока, плюёт на головы,тех которые стояли...
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07.01.2021 01:38 Ответить
тоже самое было бы непобедимо, а тут уже концерт по заявкам окончен
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07.01.2021 02:48 Ответить
На Майдані стояли письменники, художники, режисери, ІТ-шники, рок-музиканти, купа професорів вузів, вчені, а тут якісь люмпени і реднеки!
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07.01.2021 00:56 Ответить
люмпени да, а реднеки все ж таки люди роботящі, грабувати б не стали
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07.01.2021 01:18 Ответить
реднеки разные есть, алкаши в трейлерах в том числе
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07.01.2021 02:49 Ответить
реднекі - це трудягі по-нашому.
Алкаші та трейлери - це трохи інше
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08.01.2021 19:56 Ответить
Походу может статься что у амо-люмпенов отберут стрелялки и заставят работать (вместо китайцев с кайлом в руке).
Дэбил сделал свое дело - и может идти гулять (в Ростов) смело!
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07.01.2021 00:56 Ответить
Ви вже спамите за правду.Може не було на погромах в США блмщиків і антіфа з портретами Членіна? Чим ви кращі за усіляких покидьків тоді?
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07.01.2021 00:57 Ответить
То були =протести=. "Мирні".
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07.01.2021 01:35 Ответить
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin


https://twitter.com/5AccVoloshin

https://twitter.com/5AccVoloshin Офіс Моніка Zelinsky @5AccVoloshin

https://twitter.com/5AccVoloshin https://twitter.com/5AccVoloshin



100% рос.блогеры под Кремлём. Одно придыхание ФСБ, и 10 тыс поклонников Трампа-Путина исчезают.
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07.01.2021 01:00 Ответить
Бидло скрізь однакове. Воно ж на цю камеру навіть за рік не зможе заробити, але розіб'є за секунду. Який вошть - таке і стадо. Трампакс конкретно їх підставив. Будуть на адвокатів працювати, а потім рукавиці шити.
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07.01.2021 01:01 Ответить
Та ты шо живёшь в задрыщенске и знаеш все о тех кто протестует
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07.01.2021 07:04 Ответить
никто больше нигде не протестует, концерт по наркозаявкам окончен)
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07.01.2021 09:13 Ответить
А что вы хотели? Американская вата (люмпены), спонсируемые питорассией.
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07.01.2021 01:03 Ответить
если после этого чубатого антимайдауна еще и вылезут мордовские лапти то кацапню ждут очень тяжелые времена. время дедыубегального 41 года монголоидам покажется сладкой сказкой. давить русню тогда будет госдеп очень сильно и больно.
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07.01.2021 01:25 Ответить
Сейчас другое время. Сейчас не давят а используют. При этом эффективность достижения цели гораздо выше, затраты гораздо ниже. Так что никто рашку давить не будет к сожалению, я имею ввиду полностью. По рукам бить будут конечно, чтобы шла куда говорят, не отклоняясь от курса
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07.01.2021 11:32 Ответить
Бомжи какие то, еще и по ящикам полазили
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07.01.2021 01:13 Ответить
брехливости американских политических СМИ и раша-тудей позавидует, особенно этим отличается СиЭнЭн,

хорошо хотя бы когда включаешь канал значешь в чью пользу будут брехать
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07.01.2021 01:15 Ответить
Surely, whole world recognized Biden, but you still don't want to believe in that and think that CNN lies... And tell me, how could Democrats organize election fraud if all the power was in the hands of Trump and the Republicans? In Geogria even governor is a Republican, but Trump still talks about fraud there!
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07.01.2021 01:21 Ответить
Да легко. В рашке например верят что Навальный все везде разворовал, и эти поверят
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07.01.2021 11:35 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZSv3jkaF/
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07.01.2021 01:17 Ответить
Признак наступление рашизма:
№2. Избить и разогнать независимых журналистов чтобы скрыть правду
Все по единому сценарию из кремля.
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07.01.2021 01:34 Ответить
да странно конечно, Донецка в Соединённых Штатах нет, а донецкие есть
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07.01.2021 01:38 Ответить
Прилетели "справедливость" восстанавливать. "Гренада, Гренада, Гренада моя". За всё платит Путлер.
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07.01.2021 08:56 Ответить
В Киеве камеры и журналистов била титушня и беркутня.
В Вашингтоне камеры и журналистов бьет титушня.

Но есть "уникумы", которые уже умудрились сравнить погромы в Вашингтоне с Майданом.
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07.01.2021 01:46 Ответить
И после этого они будут говорить, что они пытались восстановить законность ?
Они слили Трампа в унитаз и звучно закрыли крышку.
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07.01.2021 03:27 Ответить
Воины света.
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07.01.2021 03:56 Ответить
русского мира.
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07.01.2021 04:14 Ответить
"молодцы" пропарашники, измазались в дерьме что долго не отмоются
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07.01.2021 07:00 Ответить
И выдали себя с головой! Американцы посчитают всех и каждого,кто зашел в Капитолий.
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07.01.2021 09:19 Ответить
Там повно кацапні з Брайтон Біч і не тільки. Їхній почерк.
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07.01.2021 07:41 Ответить
Попытка неонацистского переворота, организатор всего этого Трамп при поддержке ряда членов своей преступной "команды" ( банды) и части представителей республиканской партии ( покрывшей себя несмываемым позором). Достаточно посмотреть фото отчеты и этот сброд - чисто титушки. И чем Трамп отличается от Лукашенко и Путина ( только тем что на его стороне нет силовиков). Если в итоге Трамп и его ближайшее окружение не понесут жесткое и неотвратимое наказание, то у США не просто ПРОБЛЕМЫ ( которых и так выше крыши после лет правления Трампа , выборов и после выборного периода и которые разгребать США лет 10), а это начало конца США. По факту Путин может праздновать. США уж точно ближайшие годы будет не до мировых проблем и тем более точно не до проблем бывших республик СССР.
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07.01.2021 08:18 Ответить
Конечно будут ломать. Там гвардия состоящая из московских шпионов штурмует Капитолий.
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07.01.2021 08:53 Ответить
Дежавю весни 2014 року.
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07.01.2021 09:43 Ответить
сру.сской весны
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07.01.2021 10:07 Ответить
шото как-то вяло, без огонька
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07.01.2021 10:20 Ответить
кухарки и фанаты ссср поддерживают трампа.
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07.01.2021 10:58 Ответить
Сита Америка хоче видовищ...Хліба має ще вдосталь...
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07.01.2021 11:02 Ответить
Кацапів в Америку понаіхало не одна сотня тисяч, а вони, як ті тифозні воші, приносять людям одні неприємності своім "русским миром". Не здивуюсь, що розслідування покаже , що і біля Капітолія без касабів не обійшлось.
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07.01.2021 12:11 Ответить
Там посередині відео є хлопець з чимось жовтим на руці(мабуть певна позначка), так він ну чисто з Маріїнського парку весною 2014, або з Донецьку з Луганськом тоді ж, висмикнутий і перенесений.десь у Казанського було відео де до нього дойобуються, чого він знімає.
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07.01.2021 13:40 Ответить
Вот тебе и демократия) Дай дураку свободу, он ее у друг отберет потом.
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07.01.2021 16:37 Ответить
що мені подобається в русьнє - що вони не здатні прорахувати наслідки далі 1-2 ходів.
))))
Цікаво на що вони сподіваються тепер
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08.01.2021 19:58 Ответить
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