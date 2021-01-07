Сторонники Трампа ломают технику журналистов перед Капитолием. ВИДЕО
Во время массовой акции сторонников Дональда Трампа под Капитолием они направили свой гнев на журналистов, в результате чего несколько камер были уничтожены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист NBC Шомари Стоун.
Он отметил: "Толпа сторонников Трампа крушит медиа у Капитолия США. Они кричат, что Трамп часто говорит: "СМИ является врагом народа". Они уничтожают технику и выгоняют репортеров. За свою 20-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного"
BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, "the media is the enemy of the people." They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021
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Як і його посіпака Джуліані, який недавно спалився на педофільському скандалі!
бо Байден прийде, порядок наведе
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https://twitter.com/StarshinaZapasa Старшина Запаса @StarshinaZapasa
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Фотки, конечно, совершенно фантастические. А у чувака вообще сбылась его персональная американская мечта - 15 минут славы на весь мир.
Сказочники долбаные!
А тепер назвіть хоч парочку інтелектуалів, які за Трампа???
Алкаші та трейлери - це трохи інше
Дэбил сделал свое дело - и может идти гулять (в Ростов) смело!
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https://twitter.com/5AccVoloshin Офіс Моніка Zelinsky @5AccVoloshin
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100% рос.блогеры под Кремлём. Одно придыхание ФСБ, и 10 тыс поклонников Трампа-Путина исчезают.
хорошо хотя бы когда включаешь канал значешь в чью пользу будут брехать
№2. Избить и разогнать независимых журналистов чтобы скрыть правду
Все по единому сценарию из кремля.
В Вашингтоне камеры и журналистов бьет титушня.
Но есть "уникумы", которые уже умудрились сравнить погромы в Вашингтоне с Майданом.
Они слили Трампа в унитаз и звучно закрыли крышку.
))))
Цікаво на що вони сподіваються тепер