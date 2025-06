Прихильники Трампа ламають техніку журналістів перед Капітолієм. ВIДЕО

Під час масової акції прихильників Дональда Трампа під Капітолієм вони направили свій гнів на журналістів, у результаті чого кілька камер були знищені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав журналіст NBC Шомарі Стоун.

Він зазначив: "Натовп прихильників Трампа трощить медіа біля Капітолію США. Вони кричать, що Трамп часто каже: "ЗМІ є ворогом народу". Вони знищують техніку і виганяють репортерів. За свою 20-річну кар'єру я ніколи не бачив нічого подібного".

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, "the media is the enemy of the people." They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2