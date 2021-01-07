Прихильники Трампа ламають техніку журналістів перед Капітолієм. ВIДЕО
Під час масової акції прихильників Дональда Трампа під Капітолієм вони направили свій гнів на журналістів, у результаті чого кілька камер були знищені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав журналіст NBC Шомарі Стоун.
Він зазначив: "Натовп прихильників Трампа трощить медіа біля Капітолію США. Вони кричать, що Трамп часто каже: "ЗМІ є ворогом народу". Вони знищують техніку і виганяють репортерів. За свою 20-річну кар'єру я ніколи не бачив нічого подібного".
BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, "the media is the enemy of the people." They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021
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Як і його посіпака Джуліані, який недавно спалився на педофільському скандалі!
бо Байден прийде, порядок наведе
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https://twitter.com/StarshinaZapasa Старшина Запаса @StarshinaZapasa
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Фотки, конечно, совершенно фантастические. А у чувака вообще сбылась его персональная американская мечта - 15 минут славы на весь мир.
Сказочники долбаные!
А тепер назвіть хоч парочку інтелектуалів, які за Трампа???
Алкаші та трейлери - це трохи інше
Дэбил сделал свое дело - и может идти гулять (в Ростов) смело!
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https://twitter.com/5AccVoloshin Офіс Моніка Zelinsky @5AccVoloshin
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100% рос.блогеры под Кремлём. Одно придыхание ФСБ, и 10 тыс поклонников Трампа-Путина исчезают.
хорошо хотя бы когда включаешь канал значешь в чью пользу будут брехать
№2. Избить и разогнать независимых журналистов чтобы скрыть правду
Все по единому сценарию из кремля.
В Вашингтоне камеры и журналистов бьет титушня.
Но есть "уникумы", которые уже умудрились сравнить погромы в Вашингтоне с Майданом.
Они слили Трампа в унитаз и звучно закрыли крышку.
))))
Цікаво на що вони сподіваються тепер