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Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно

Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно

Молодой человек принес в центр комплектования поддельную справку о том, что якобы учится на первом курсе вуза. Подделку распознали, и он пошел под суд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

Призывника признали годным к прохождению службы. Но в назначенный день он не пришел в Ратнивский центр комплектования. А вскоре предоставил справку о том, что якобы является студентом первого курса дневной формы обучения Запорожской государственной инженерной академии.

Подделку удалось распознать, и уклонист отправился под суд.

Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы и освободили от отбывания наказания и испытательным сроком в 1 год.

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Автор: 

призыв (744) суд (25138) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+49
Я знаю чотирекратного уклоніста !!!)))
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07.01.2021 11:30 Ответить
+40
Зеле тогда десятка светит)
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07.01.2021 11:30 Ответить
+35
І я знаю одного такого, гонщика чотирижди уклоніста

Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно - Цензор.НЕТ 4581
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07.01.2021 11:31 Ответить
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А може цей хлопчик готується стати головнокомандувачем? Може ще не настав його час?
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07.01.2021 12:18 Ответить
Вперёд, а атаку!
Пастор сдал Крым!
Порох сдал Дебальцево!
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07.01.2021 12:18 Ответить
Уклонистов еще надо в очко опускать публично и метку на лбу ставить.
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07.01.2021 12:23 Ответить
Какие-то мечты у тебя очень русские.
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07.01.2021 12:29 Ответить
Для таких как ты мацкалов лишний хрен у нас всегда найдется - твое мокшанское дело очко загинать и раком стоять
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07.01.2021 14:55 Ответить
а ну воевать ать-два
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07.01.2021 12:48 Ответить
А ну пшло нахй, чмо ты ************, - ать-два!
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07.01.2021 14:54 Ответить
Уклонисты - это паразиты и отщепенцы. Пользоваться благами общества в котором живут - хотят а защищать это общество от макак макшанских - не хотят. Вот вам яркий пример - наш президент осел. Пользоваться свободой предпринимательства хочет - а защищать Ленку и это общество. которое его кормит - не хочет. Депортировать таких нужно на родину, в Магадан.
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07.01.2021 12:26 Ответить
в биробиджан
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07.01.2021 17:56 Ответить
А коли головного уклоніста посадять?
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07.01.2021 13:27 Ответить
Верховного.
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07.01.2021 13:47 Ответить
А, ну може й так...
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07.01.2021 14:44 Ответить
У осла 10 лет условно?
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07.01.2021 14:49 Ответить
Уклонистов еще надо в очко опускать публично и метку о этой процедуре на лбу ставить.
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07.01.2021 14:56 Ответить
жиди в Ураїнській армії не служать
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07.01.2021 15:44 Ответить
Коль Верховный - уклонист, всем желающим уклоняться надлежит быть уклонистами.
Ну а нежелающим уклоняться - не должно воспрепятствовать строем ходить.
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07.01.2021 19:53 Ответить
Лично я считаю (мое субьективное мнение) что от армии нужно официально откупаться, если человек не хочет служить, то в 90 процентов случаев его никак не заставишь это сделать.... он будет косить до последнего, скрываться, жить по чужим адресам, если прижмут совсем, то даже в дурку ляжет но в армию не пойдет...... Любой уклонист - это затравленный зверь!!!!
Лучше чтобы официально был откуп - если ты не хочешь служить, но жить без травли и преследования, плати в бюджет бабло, а при военном положении отчисляй 30 процентов зарплаты как алименты, на эти деньги государство может нанять профессиональных подгототовленных наемников каких много в батальйоне Джахара Дудаева к примеру.
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07.01.2021 23:32 Ответить
Ні, так не піде. Якщо людина не хоче виконувати свій обов"язок перед державою та суспільством, то, на мій погляд, вона могла би вийти із українського громадянства (назавжди, а не тільки на час прохоження військової служби). От і все. Негромадяни, то як іноземці. Приклад балтійські країни.
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28.03.2021 15:10 Ответить
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