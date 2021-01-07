Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно

Молодой человек принес в центр комплектования поддельную справку о том, что якобы учится на первом курсе вуза. Подделку распознали, и он пошел под суд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

Призывника признали годным к прохождению службы. Но в назначенный день он не пришел в Ратнивский центр комплектования. А вскоре предоставил справку о том, что якобы является студентом первого курса дневной формы обучения Запорожской государственной инженерной академии.

Подделку удалось распознать, и уклонист отправился под суд.

Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы и освободили от отбывания наказания и испытательным сроком в 1 год.

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