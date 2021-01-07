Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно
Молодой человек принес в центр комплектования поддельную справку о том, что якобы учится на первом курсе вуза. Подделку распознали, и он пошел под суд.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".
Призывника признали годным к прохождению службы. Но в назначенный день он не пришел в Ратнивский центр комплектования. А вскоре предоставил справку о том, что якобы является студентом первого курса дневной формы обучения Запорожской государственной инженерной академии.
Подделку удалось распознать, и уклонист отправился под суд.
Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы и освободили от отбывания наказания и испытательным сроком в 1 год.
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Ну а нежелающим уклоняться - не должно воспрепятствовать строем ходить.
Лучше чтобы официально был откуп - если ты не хочешь служить, но жить без травли и преследования, плати в бюджет бабло, а при военном положении отчисляй 30 процентов зарплаты как алименты, на эти деньги государство может нанять профессиональных подгототовленных наемников каких много в батальйоне Джахара Дудаева к примеру.