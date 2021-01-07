Ухильника засудили до 2,5 року обмеження волі умовно

Молодик приніс у центр комплектування підроблену довідку про те, що нібито навчається на першому курсі вишу. Підробку розпізнали, і він пішов під суд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "АрміяInform".

Призовника визнали придатним до проходження служби. Але в призначений день він не прийшов у Ратнівський центр комплектування. А незабаром надав довідку про те, що нібито є студентом першого курсу денної форми навчання Запорізької державної інженерної академії.

Підробку вдалося розпізнати, і ухильник відправився під суд.

Його засудили до 2,5 року обмеження волі та звільнили від відбування покарання і іспитовим терміном в 1 рік.

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