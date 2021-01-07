Ухильника засудили до 2,5 року обмеження волі умовно
Молодик приніс у центр комплектування підроблену довідку про те, що нібито навчається на першому курсі вишу. Підробку розпізнали, і він пішов під суд.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "АрміяInform".
Призовника визнали придатним до проходження служби. Але в призначений день він не прийшов у Ратнівський центр комплектування. А незабаром надав довідку про те, що нібито є студентом першого курсу денної форми навчання Запорізької державної інженерної академії.
Підробку вдалося розпізнати, і ухильник відправився під суд.
Його засудили до 2,5 року обмеження волі та звільнили від відбування покарання і іспитовим терміном в 1 рік.
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Ну а нежелающим уклоняться - не должно воспрепятствовать строем ходить.
Лучше чтобы официально был откуп - если ты не хочешь служить, но жить без травли и преследования, плати в бюджет бабло, а при военном положении отчисляй 30 процентов зарплаты как алименты, на эти деньги государство может нанять профессиональных подгототовленных наемников каких много в батальйоне Джахара Дудаева к примеру.