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Ухильника засудили до 2,5 року обмеження волі умовно

Ухильника засудили до 2,5 року обмеження волі умовно

Молодик приніс у центр комплектування підроблену довідку про те, що нібито навчається на першому курсі вишу. Підробку розпізнали, і він пішов під суд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "АрміяInform".

Призовника визнали придатним до проходження служби. Але в призначений день він не прийшов у Ратнівський центр комплектування. А незабаром надав довідку про те, що нібито є студентом першого курсу денної форми навчання Запорізької державної інженерної академії.

Підробку вдалося розпізнати, і ухильник відправився під суд.

Його засудили до 2,5 року обмеження волі та звільнили від відбування покарання і іспитовим терміном в 1 рік.

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Автор: 

призов (433) суд (11736) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+49
Я знаю чотирекратного уклоніста !!!)))
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07.01.2021 11:30 Відповісти
+40
Зеле тогда десятка светит)
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07.01.2021 11:30 Відповісти
+35
І я знаю одного такого, гонщика чотирижди уклоніста

Уклониста приговорили к 2,5 годам ограничения свободы условно - Цензор.НЕТ 4581
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07.01.2021 11:31 Відповісти
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А може цей хлопчик готується стати головнокомандувачем? Може ще не настав його час?
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07.01.2021 12:18 Відповісти
Вперёд, а атаку!
Пастор сдал Крым!
Порох сдал Дебальцево!
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07.01.2021 12:18 Відповісти
Уклонистов еще надо в очко опускать публично и метку на лбу ставить.
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07.01.2021 12:23 Відповісти
Какие-то мечты у тебя очень русские.
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07.01.2021 12:29 Відповісти
Для таких как ты мацкалов лишний хрен у нас всегда найдется - твое мокшанское дело очко загинать и раком стоять
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07.01.2021 14:55 Відповісти
а ну воевать ать-два
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07.01.2021 12:48 Відповісти
А ну пшло нахй, чмо ты ************, - ать-два!
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07.01.2021 14:54 Відповісти
Уклонисты - это паразиты и отщепенцы. Пользоваться благами общества в котором живут - хотят а защищать это общество от макак макшанских - не хотят. Вот вам яркий пример - наш президент осел. Пользоваться свободой предпринимательства хочет - а защищать Ленку и это общество. которое его кормит - не хочет. Депортировать таких нужно на родину, в Магадан.
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07.01.2021 12:26 Відповісти
в биробиджан
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07.01.2021 17:56 Відповісти
А коли головного уклоніста посадять?
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07.01.2021 13:27 Відповісти
Верховного.
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07.01.2021 13:47 Відповісти
А, ну може й так...
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07.01.2021 14:44 Відповісти
У осла 10 лет условно?
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07.01.2021 14:49 Відповісти
Уклонистов еще надо в очко опускать публично и метку о этой процедуре на лбу ставить.
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07.01.2021 14:56 Відповісти
жиди в Ураїнській армії не служать
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07.01.2021 15:44 Відповісти
Коль Верховный - уклонист, всем желающим уклоняться надлежит быть уклонистами.
Ну а нежелающим уклоняться - не должно воспрепятствовать строем ходить.
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07.01.2021 19:53 Відповісти
Лично я считаю (мое субьективное мнение) что от армии нужно официально откупаться, если человек не хочет служить, то в 90 процентов случаев его никак не заставишь это сделать.... он будет косить до последнего, скрываться, жить по чужим адресам, если прижмут совсем, то даже в дурку ляжет но в армию не пойдет...... Любой уклонист - это затравленный зверь!!!!
Лучше чтобы официально был откуп - если ты не хочешь служить, но жить без травли и преследования, плати в бюджет бабло, а при военном положении отчисляй 30 процентов зарплаты как алименты, на эти деньги государство может нанять профессиональных подгототовленных наемников каких много в батальйоне Джахара Дудаева к примеру.
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07.01.2021 23:32 Відповісти
Ні, так не піде. Якщо людина не хоче виконувати свій обов"язок перед державою та суспільством, то, на мій погляд, вона могла би вийти із українського громадянства (назавжди, а не тільки на час прохоження військової служби). От і все. Негромадяни, то як іноземці. Приклад балтійські країни.
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28.03.2021 15:10 Відповісти
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