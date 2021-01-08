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Чрезвычайная ситуация объявлена в Лондоне из-за COVID-19
Мэр британской столицы Лондона Садик Кан объявил чрезвычайную ситуацию в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
По его словам, в городе за последнюю неделю, до 6 января, количество пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, выросло на 42% - с 640 до 908 человек.
Всего в больницах Лондона сейчас находятся 7034 пациентов с COVID-19, что на 35% больше, чем во время пика первой волны коронавируса в апреле прошлого года.
Более того, скорые получают до 8000 вызовов ежедневно по сравнению с 5500 в течение обычного насыщенного дня.
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+6 SANDY
показать весь комментарий08.01.2021 17:25 Ответить Ссылка
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Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
ВОЗ рекомендує ковідобаранам замість другої маски носити памперси
Злий сарказм. Медик, лише 1.01.21. дев'ять хворих на ковід.
Мені не зрозуміло, як адекватна людина може звернутися до такого довбня по допомогу?
За праздники, снизили в 2 раза!
Даже жесткий лохдаун на такое не способен.
Мордують людей цілий рік, все закривають, нічого не дозволяють, без масок - мало не розстріл. А толку нема.
Але ніхто не визнає, що =боротьба= не ефективна. Всі ж "експерти" і "успішні менеджери".
Люди уже питають, чи дихати ще дозволяється.
У нас теж щодня пишуть про нові =рекорди=.
Тепер цікаво буде, коли при комендантській годині к-ть випадків таки зростатиме.
В чому вони на цей раз звинуватять людей ?