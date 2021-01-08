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Новости Коронавирус и карантин
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Чрезвычайная ситуация объявлена в Лондоне из-за COVID-19

Чрезвычайная ситуация объявлена в Лондоне из-за COVID-19

Мэр британской столицы Лондона Садик Кан объявил чрезвычайную ситуацию в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

По его словам, в городе за последнюю неделю, до 6 января, количество пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, выросло на 42% - с 640 до 908 человек.

Всего в больницах Лондона сейчас находятся 7034 пациентов с COVID-19, что на 35% больше, чем во время пика первой волны коронавируса в апреле прошлого года.

Более того, скорые получают до 8000 вызовов ежедневно по сравнению с 5500 в течение обычного насыщенного дня.

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карантин (16729) Лондон (364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+26
Тю... Можем дать им в аренду Степанова на недельку. Проверено, этот черт любую эпидемию на раз-два останавливает. И недорого.
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08.01.2021 17:16 Ответить
+8
Это по валютным делам. Фінчарівниця. Но, в принципе, можно и ее. С условием, что они ее не вернут. И зелю пусть возьмут. Будет в клубах шутить. Он и на рояле может.
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08.01.2021 17:28 Ответить
+6
на росісі все життя на відро ходять - але вірус, все рівно, поширюється
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08.01.2021 17:25 Ответить
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Тю... Можем дать им в аренду Степанова на недельку. Проверено, этот черт любую эпидемию на раз-два останавливает. И недорого.
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08.01.2021 17:16 Ответить
А то можна відрядити зірку твітера, чарівницю.
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08.01.2021 17:26 Ответить
Это по валютным делам. Фінчарівниця. Но, в принципе, можно и ее. С условием, что они ее не вернут. И зелю пусть возьмут. Будет в клубах шутить. Он и на рояле может.
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08.01.2021 17:28 Ответить
насчет недорого - я бы так не сказал.... бюджет на вакцины 1 лярд а вакцина все еще в процессе выбора поставщика... а потом ни вакцин ни степашки-медбрата...
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08.01.2021 17:37 Ответить
Какие вакцины? Чувак весь ковидный фонд на дороги отдал и эпидемию остановил! Гениальный менеджер!
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08.01.2021 17:41 Ответить
Надо бы его как-то за ногу к батарее привязать, чи шо...
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08.01.2021 17:45 Ответить
и ведро юпитера 5 в подарок, стёпа уже укололся и доволен
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08.01.2021 17:44 Ответить
Насчет недорого это для нас, а британцы могут и не потянуть 😁
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08.01.2021 17:54 Ответить
Научил бы их, как статистику поправить.
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08.01.2021 18:14 Ответить
Нехай переймають досвід у наших майстрів спорту
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08.01.2021 17:17 Ответить
все можна але колготки нільзя
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08.01.2021 17:18 Ответить
Колготки - это зло. Женщины одевают колготкки а это сексизм но наоборот. Поэтому колготки под запретом будут в Новом Дивном Мире.
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08.01.2021 17:23 Ответить
правильно: пусть лучше чулки носят...
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08.01.2021 17:34 Ответить
Та..колготки. В Британии прокладки женские нельзя было купить, когда ввели запрет на продажу предметов НЕ первой необходимости. Здесь тоже маразматиков хватает
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08.01.2021 22:15 Ответить
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09.01.2021 02:11 Ответить
Нівєрю! Ви всьо врьоті!
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09.01.2021 02:31 Ответить
Ля...
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08.01.2021 17:22 Ответить
Вот и вам и вся эффективность локдаунов и тряпок в рот и нос. Все ж в Лондоне носят и сидят в масках дома в самоизоляции! А вирус наступает а почему?
Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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08.01.2021 17:22 Ответить
Зачем емкости? Всем носить широкополые шляпы и никаких емкостей....
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08.01.2021 17:25 Ответить
на росісі все життя на відро ходять - але вірус, все рівно, поширюється
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08.01.2021 17:25 Ответить
Вы руским верите что ли? Ох-ох.....это просто дно....
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08.01.2021 17:28 Ответить
Срать надо резко,забежал,перданул-вдул и убежл,чтоб вирус не достал,жопу подтереть позже,бумажку сьесть!
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08.01.2021 17:31 Ответить
Все вирішується набагато простіше - потрібно носити маску на іншому місці.
ВОЗ рекомендує ковідобаранам замість другої маски носити памперси
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08.01.2021 17:39 Ответить
да, подтверждаю. Те же наблюдения осуществлялись дамбасскими учеными. И, надо заметить, с тех пор, как они окацапились и стали бегать в дырку на двор, ситуация заметно улучшилась. Есть там, правда, недоработки. Некоторые окацапленные дамбаситы за собой дырки не закапывают, и ветер разносит вирус. Кто поздоровее, те чуют его зловонный запах. А кто не чует, тому, значит, писец пришел. Тут, с писицом, тоже хитро. По мнению дамбаских ученых обычно бывает так: звонок в дверь - кто там? - Писец. А шо хотел? - Да вот, пришел...
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08.01.2021 17:48 Ответить
А все о своем, о наболевшем...
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08.01.2021 17:56 Ответить
Ваши рецепты мне не подходят. Я уже писал Вам об этом, но Вы все время забываете. Очевидно, что ковид для Вас не прошел даром.
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08.01.2021 20:53 Ответить
Ваши рецепты мне не подходят. Я уже писал Вам об этом, но Вы все время забываете.
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09.01.2021 12:55 Ответить
Потешаться над такими убогими, как Вы это, конечно, грех, но я атеист. Вы - отличный пример расстройства нервной деятельности после ковида. Уже десятый месяц, как Вы переболели, а память у Вас - как у рыбки - гуппи.
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09.01.2021 19:10 Ответить
Фигня ваша теория. У нас на работе 16 человек работает. Один туалет на всех. Я единственная заболела 3 недели назад. Также и дома, дочка не заболела.
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08.01.2021 22:17 Ответить
Як Ви себе почуваєте ? Які маєте симптоми ? Чим Вас лікують ?
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09.01.2021 02:13 Ответить
Наука в неоплатном долгу перед Вами за то, что Вы на собственном примере проследили этот путь заражения.
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09.01.2021 13:04 Ответить
Не обращайте внимания. Просто Андрей Дидовик переболел ковидом одним из первых в Украине. И, несмотря на то, что он масок не носил и агитирует не ность их сейчас, он свято убежден в анальном пути заражения этой болезнью. Не особо сложно догадаться почему.
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09.01.2021 13:01 Ответить
широке занепокоєння
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08.01.2021 17:22 Ответить
У нас скорі вже,там нове якесь положення,з 01 01 21 не їздять по Ковідних, та й до не Ковідних не їздять, тільки до тих хто вже вмирає або без свідомості і не ясно, просто спить чи помирає, чи вже помер
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08.01.2021 17:22 Ответить
Продєлкі пукіна
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08.01.2021 17:22 Ответить
Ні. Той в бункері заховався. І він таки виживе.
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08.01.2021 17:44 Ответить
Але ненадовго.
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08.01.2021 18:01 Ответить
Та скоро від старості здохне. Хоч як.
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08.01.2021 18:07 Ответить
не землетрясение канешно, но материальную помощь лондону, в связи с постигшим его бедствием будет выделено. из ковидного фонда )
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08.01.2021 17:30 Ответить
Вот теперь я полностью спокоен - ковиду точно возможно скорее всего звиздец!!
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08.01.2021 17:30 Ответить
Два дня назад пришлось поездить по Киеву. Так часто и в таком количестве скорых с включенными сиренами и мигалками я не встречал за всю свою жизнь. Совпадение? Не думаю.
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08.01.2021 17:32 Ответить
часто их включают что бы не стоять на красный
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08.01.2021 17:35 Ответить
А мотаются от нечего делать? У нас в городе тоже сейчас довольно часто мотаются. Во всяком случае в разы чаще чем обычно. Уж не скажу по какому поводу - не знаю. Но такой момент также заметил.
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08.01.2021 18:00 Ответить
)) это потому, шо в там у них в лондоне ни одного "эпицентра" по борьбе с локдауном не понастроено.
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08.01.2021 17:34 Ответить
Спросить бы автора ковида - над чем он трудится сейчас !? (с)
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08.01.2021 17:37 Ответить
над вакциной
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08.01.2021 17:37 Ответить
так вроде уже есть - осталось только лохов найти ее купить...
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08.01.2021 17:38 Ответить
Наразі вже перехворіли деякі наші сусіди по будинку . В сусідньому будинку навіть померли від ковіду . Так шо ждем . . ))) .
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08.01.2021 17:39 Ответить
Зато у нас-тишь да гладь,локдаун ввели и...отдыхать укатили.
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08.01.2021 17:40 Ответить
Зараз у світі ситуація,поки що віддалено нагадує фантастичні фільми.В яких показані коменданські години і всюди руїни.Поки що руїн немає,а заборони вже є.От як може бути,що один товар продається,а інший ні? Ну це ж не логічно.Є ще повно інших нелогічних заборон.Я так бачу по новинах і діях,що карантин цього року не закінчиться.
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08.01.2021 17:41 Ответить
Хай спробують не тестувати і помираючих лишати вдома. Все буде ОК!
Злий сарказм. Медик, лише 1.01.21. дев'ять хворих на ковід.
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08.01.2021 17:42 Ответить
Який з тебе, тупого троля, може бути медик? Краще помовч, не ганьбись
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08.01.2021 17:45 Ответить
Кращий ніж з тебе- російського інваліда.
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08.01.2021 18:00 Ответить
Звичайно ж що можеш бути й кращим. Адже я не медик за фахом. Хоча навіть при цьому в мене існують великі сумніви..
Мені не зрозуміло, як адекватна людина може звернутися до такого довбня по допомогу?
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08.01.2021 18:15 Ответить
Подібні тобі адек-ватні п'ють сечу і ;лікуються; в бабок- шептух. Плюс- система шизофреніка Іванова.
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08.01.2021 18:20 Ответить
Я не мав жодних сумнівів що ти дійсно схиблений
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08.01.2021 18:44 Ответить
Хороший такий британець,на ім'я Садік Кан.Істинний англо-саксонець. Надзвичайну ситуацію оголошено в Лондоні через COVID-19 - Цензор.НЕТ 664
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08.01.2021 17:44 Ответить
Т.е. наш вариант борьбы им не нравится?
За праздники, снизили в 2 раза!
Даже жесткий лохдаун на такое не способен.
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08.01.2021 17:49 Ответить
последствия вакцинации.
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08.01.2021 17:57 Ответить
Надзвичайну ситуацію оголошено в Лондоні через COVID-19 - Цензор.НЕТ 3007
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08.01.2021 18:05 Ответить
І це результати після місяця щеплень - початок був 8 грудня, вони раніше усіх почали вакцинацію. Ета пабєда. Але вакциновіруючих зомбаків навряд що це приведе до тями.
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08.01.2021 18:27 Ответить
Вы наверное не в курсе, но вакцину нужно сделать дважды с перерывом в один месяц. В этот перерыв вероятность заболеть не меньше, чем у не вакцинированного. Плюс должно пройти время на выработку антител. Так что по-любому минимум месяц от начала вакцинации, чтобы вакцина начала действовать. Сегодня какое число?
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08.01.2021 22:23 Ответить
Главное в этой новости не то, что они ЧС объявили, а то, как зовут мэра Лондона и откуда он там взялся...
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08.01.2021 19:11 Ответить
Новый штамм им подогнали за то что вышли с ес.
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08.01.2021 20:07 Ответить
Дуже "ефективні" заходи. Нічого не скажеш.
Мордують людей цілий рік, все закривають, нічого не дозволяють, без масок - мало не розстріл. А толку нема.
Але ніхто не визнає, що =боротьба= не ефективна. Всі ж "експерти" і "успішні менеджери".
Люди уже питають, чи дихати ще дозволяється.
У нас теж щодня пишуть про нові =рекорди=.
Тепер цікаво буде, коли при комендантській годині к-ть випадків таки зростатиме.
В чому вони на цей раз звинуватять людей ?
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08.01.2021 21:00 Ответить
 
 