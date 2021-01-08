Чрезвычайная ситуация объявлена в Лондоне из-за COVID-19

Мэр британской столицы Лондона Садик Кан объявил чрезвычайную ситуацию в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

По его словам, в городе за последнюю неделю, до 6 января, количество пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, выросло на 42% - с 640 до 908 человек.

Всего в больницах Лондона сейчас находятся 7034 пациентов с COVID-19, что на 35% больше, чем во время пика первой волны коронавируса в апреле прошлого года.

Более того, скорые получают до 8000 вызовов ежедневно по сравнению с 5500 в течение обычного насыщенного дня.

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