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Надзвичайну ситуацію оголошено в Лондоні через COVID-19
Мер британської столиці Лондона Садик Кан оголосив надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.
За його словами, в місті за останній тиждень, до 6 січня, кількість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зросла на 42% - з 640 до 908 осіб.
Загалом у лікарнях Лондона нині перебуває 7034 пацієнти з COVID-19, що на 35% більше, ніж під час піку першої хвилі коронавірусу в квітні минулого року.
Більш того, "швидкі" отримують до 8000 викликів щодня порівняно з 5500 протягом звичайного насиченого дня.
Топ коментарі
+26 Владимир Иванец
показати весь коментар08.01.2021 17:16 Відповісти Посилання
+8 Владимир Иванец
показати весь коментар08.01.2021 17:28 Відповісти Посилання
+6 SANDY
показати весь коментар08.01.2021 17:25 Відповісти Посилання
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Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
ВОЗ рекомендує ковідобаранам замість другої маски носити памперси
Злий сарказм. Медик, лише 1.01.21. дев'ять хворих на ковід.
Мені не зрозуміло, як адекватна людина може звернутися до такого довбня по допомогу?
За праздники, снизили в 2 раза!
Даже жесткий лохдаун на такое не способен.
Мордують людей цілий рік, все закривають, нічого не дозволяють, без масок - мало не розстріл. А толку нема.
Але ніхто не визнає, що =боротьба= не ефективна. Всі ж "експерти" і "успішні менеджери".
Люди уже питають, чи дихати ще дозволяється.
У нас теж щодня пишуть про нові =рекорди=.
Тепер цікаво буде, коли при комендантській годині к-ть випадків таки зростатиме.
В чому вони на цей раз звинуватять людей ?