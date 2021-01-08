Надзвичайну ситуацію оголошено в Лондоні через COVID-19

Мер британської столиці Лондона Садик Кан оголосив надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.

За його словами, в місті за останній тиждень, до 6 січня, кількість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зросла на 42% - з 640 до 908 осіб.

Загалом у лікарнях Лондона нині перебуває 7034 пацієнти з COVID-19, що на 35% більше, ніж під час піку першої хвилі коронавірусу в квітні минулого року.

Більш того, "швидкі" отримують до 8000 викликів щодня порівняно з 5500 протягом звичайного насиченого дня.

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