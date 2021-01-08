Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена 20 января в Вашингтоне.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

"Для всех, кто спрашивал: Я не пойду на инаугурацию (Байдена - ред.) 20 января", - написал Трамп.

По словам журналистки NPR Тамары Кит, представитель вице-президента США Майка Пенса заявил, что сам Пенс пока не принял решения о своем присутствии вместе с супругой на инаугурации Байдена.