Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена 20 января в Вашингтоне.
Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.
"Для всех, кто спрашивал: Я не пойду на инаугурацию (Байдена - ред.) 20 января", - написал Трамп.
По словам журналистки NPR Тамары Кит, представитель вице-президента США Майка Пенса заявил, что сам Пенс пока не принял решения о своем присутствии вместе с супругой на инаугурации Байдена.
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+58 Den Tar
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+50 Старый зольдат
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+39 SANDY
показать весь комментарий08.01.2021 19:36 Ответить Ссылка
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Все вірно, бо як можна буде піти з буцегарні???