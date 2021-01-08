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Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена 20 января в Вашингтоне.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

"Для всех, кто спрашивал: Я не пойду на инаугурацию (Байдена - ред.) 20 января", - написал Трамп.

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена 01

По словам журналистки NPR Тамары Кит, представитель вице-президента США Майка Пенса заявил, что сам Пенс пока не принял решения о своем присутствии вместе с супругой на инаугурации Байдена.

Байден Джо (2795) инаугурация (467) США (27149) Трамп Дональд (5672) Пенс Майк (107)


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Топ комментарии
+58
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена - Цензор.НЕТ 13
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08.01.2021 19:39 Ответить
+50
А Байден не пойдёт в федеральную тюрьму к Трампу. И тут они будут квиты.
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08.01.2021 19:37 Ответить
+39
з тюрми не відпустять?
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08.01.2021 19:36 Ответить
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Трамп поломается-поломается и придёт как побитая собака.
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08.01.2021 22:24 Ответить
Мдя! Не все там так просто, как кажется с первого взгляда. Если вскроется. Но лучше чтоб не вскрылось. Амерская демократия "трещит по всем швам" Много неожиданностей может быть в 2021. А ведь как хочется покоя
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08.01.2021 23:48 Ответить
Все будет ОК. Там правовая система работает как часики
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09.01.2021 01:27 Ответить
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена.

Все вірно, бо як можна буде піти з буцегарні???
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09.01.2021 00:11 Ответить
Ну і козел. Я то то думав що прийде по мужскі по жме руку, виставить бутилочку водачькі, скаже що погорячівся малєк і поставить всі вікна у Капітолії.
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09.01.2021 05:24 Ответить
б.обама зробив помилку, що був "на" тримпі...
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09.01.2021 06:33 Ответить
Обиделся, что его не избрали президентом. Пусть поедет в Москву, поплачется в жилетку.
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09.01.2021 06:39 Ответить
правильно.
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09.01.2021 08:05 Ответить
Говорят, что на обиженных воду возят, в Крыму будет сильно востребован.
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09.01.2021 08:15 Ответить
Яка в ... інаугурація? Сам Бідон її скасував. Тиждень назад трибуни розібрали.
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10.01.2021 18:31 Ответить
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