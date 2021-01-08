Трамп не піде на інавгурацію Байдена
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації новообраного глави держави Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.
"Для всіх, хто запитував: Я не піду на інавгурацію (Байдена - ред.) 20 січня", - написав Трамп.
За словами журналістки NPR Тамари Кіт, представник віцепрезидента США Майка Пенса заявив, що сам Пенс поки не прийняв рішення про свою присутність разом з дружиною на інавгурації Байдена.
Топ коментарі
+58 Den Tar
показати весь коментар08.01.2021 19:39 Відповісти Посилання
+50 Старый зольдат
показати весь коментар08.01.2021 19:37 Відповісти Посилання
+39 SANDY
показати весь коментар08.01.2021 19:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все вірно, бо як можна буде піти з буцегарні???