Трамп не піде на інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації новообраного глави держави Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

"Для всіх, хто запитував: Я не піду на інавгурацію (Байдена - ред.) 20 січня", - написав Трамп.

За словами журналістки NPR Тамари Кіт, представник віцепрезидента США Майка Пенса заявив, що сам Пенс поки не прийняв рішення про свою присутність разом з дружиною на інавгурації Байдена.