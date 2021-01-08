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Трамп не піде на інавгурацію Байдена

Трамп не піде на інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації новообраного глави держави Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

"Для всіх, хто запитував: Я не піду на інавгурацію (Байдена - ред.) 20 січня", - написав Трамп.

Трамп не піде на інавгурацію Байдена 01

За словами журналістки NPR Тамари Кіт, представник віцепрезидента США Майка Пенса заявив, що сам Пенс поки не прийняв рішення про свою присутність разом з дружиною на інавгурації Байдена.

Автор: 

Байден Джо (2893) інавгурація (232) США (23410) Трамп Дональд (6129) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+58
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена - Цензор.НЕТ 13
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08.01.2021 19:39 Відповісти
+50
А Байден не пойдёт в федеральную тюрьму к Трампу. И тут они будут квиты.
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08.01.2021 19:37 Відповісти
+39
з тюрми не відпустять?
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08.01.2021 19:36 Відповісти
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Трамп поломается-поломается и придёт как побитая собака.
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08.01.2021 22:24 Відповісти
Мдя! Не все там так просто, как кажется с первого взгляда. Если вскроется. Но лучше чтоб не вскрылось. Амерская демократия "трещит по всем швам" Много неожиданностей может быть в 2021. А ведь как хочется покоя
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08.01.2021 23:48 Відповісти
Все будет ОК. Там правовая система работает как часики
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09.01.2021 01:27 Відповісти
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена.

Все вірно, бо як можна буде піти з буцегарні???
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09.01.2021 00:11 Відповісти
Ну і козел. Я то то думав що прийде по мужскі по жме руку, виставить бутилочку водачькі, скаже що погорячівся малєк і поставить всі вікна у Капітолії.
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09.01.2021 05:24 Відповісти
б.обама зробив помилку, що був "на" тримпі...
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09.01.2021 06:33 Відповісти
Обиделся, что его не избрали президентом. Пусть поедет в Москву, поплачется в жилетку.
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09.01.2021 06:39 Відповісти
правильно.
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09.01.2021 08:05 Відповісти
Говорят, что на обиженных воду возят, в Крыму будет сильно востребован.
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09.01.2021 08:15 Відповісти
Яка в ... інаугурація? Сам Бідон її скасував. Тиждень назад трибуни розібрали.
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10.01.2021 18:31 Відповісти
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