РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11755 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 939 48

Бессимптомные больные ответственны за более чем 50% новых случаев COVID-19, - исследование

Бессимптомные больные ответственны за более чем 50% новых случаев COVID-19, - исследование

Бессимптомные больные коронавирусом COVID-19 ответственны по меньшей мере за 50% новых случаев передачи вируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования двух сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний в США, опубликованного в JAME Network.

Во время исследований потенциальных распространителей коронавируса разделили на три группы: досимптомные больные, бессимптомные и симптомные. После этого ученые смоделировали, за сколько случаев COVID-19 будет ответственна каждая группа в зависимости от времени, когда они наиболее заразны.

Как оказалось, в большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные люди ответственны за не менее 50% новых заражений. Именно поэтому так необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти, - исследование

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Охренеть! Это что, значит, за вторые 50% случаев ответственны больные с открытой формой? То есть те, кто должен был ЗНАТЬ о том, что он представляет опасность для окружающих? Но "исследователи" представили это "исследование" в вывернутом наизнанку виде - ОТВЕТСТВЕННОСТИ тех, кто мог и НЕ ДОГАДЫВАТЬСЯ о своей потенциальной опасности.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:28 Ответить
+9
у голодного всегда сытый виноват
показать весь комментарий
10.01.2021 13:30 Ответить
+8
"Прєзєдєнт"-маріонетка та СН з рівнем розвидку тримісячних гібонів, навіть після трускавецького інтенсиву набагато небезпечніші в плані розповсюдження коронавірусу ніж безсимптомні хворі.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это понятно!....
показать весь комментарий
10.01.2021 13:23 Ответить
Гниды зелёные , это вы разграбили помощь на бесплатные тесты , барыжите твари на смертях украинцев! Многие неимущие граждане не в состоянии платить, вы ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕХ БЕСПЛАТНО И ВАКЦИНОЙ , но не от путлера
показать весь комментарий
10.01.2021 14:01 Ответить
гнида, иди привийся за счет бундесоф и не истери тут!)
показать весь комментарий
10.01.2021 14:14 Ответить
Давайте будемо їх розстрілювати або ізольовувати в концтабори......
показать весь комментарий
10.01.2021 13:23 Ответить
Зачем так жёстко? Лучше сходи вместе с ними в баньку!
показать весь комментарий
10.01.2021 13:40 Ответить
Тепер всіх, об кого "корона" обламала зуби, розмістять в концтаборах. Моя родина починає сушити сухарі.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:26 Ответить
"Прєзєдєнт"-маріонетка та СН з рівнем розвидку тримісячних гібонів, навіть після трускавецького інтенсиву набагато небезпечніші в плані розповсюдження коронавірусу ніж безсимптомні хворі.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:27 Ответить
Я ТАК І ЗНАВ
показать весь комментарий
10.01.2021 13:27 Ответить
Охренеть! Это что, значит, за вторые 50% случаев ответственны больные с открытой формой? То есть те, кто должен был ЗНАТЬ о том, что он представляет опасность для окружающих? Но "исследователи" представили это "исследование" в вывернутом наизнанку виде - ОТВЕТСТВЕННОСТИ тех, кто мог и НЕ ДОГАДЫВАТЬСЯ о своей потенциальной опасности.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:28 Ответить
Не догадываешься? Носи маску в общественном месте!
показать весь комментарий
10.01.2021 13:41 Ответить
Никакого противоречия не вижу. Все больные коронавирусом подразделяются на тех, у кого есть симптомы и тех, у кого их нет. В каждую из этих групп входят те, кто знал, что он инфицирован и те, кто не знал. Незнание, что ты не заразный, не освобождает от ответственности. В этом-то и вся логика авторов заметки. Если бы у каждого патруля были экспресс-тестеры на определение коронавируса, то можно было бы останавливать прохожих и тут же подвергать проверке. В случае обнаружения вируса составлять протокол и изолировать как социально опасного элемента с параллельным привлечением к административной, а то и уголовной ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
показать весь комментарий
10.01.2021 14:27 Ответить
Студент спрашивает профессора:
- Объясните, Абрам Моисеевич, значение слова «дилемма».
После недолгого раздумья, профессор:
- Ну, смотрите. Представьте, что вы лежите посреди большой кровати и слева от вас - прекрасная молодая полногрудая красавица, а справа - активный гомосек. Представили?

А теперь вернемся к дилемме: К кому Вы повернетесь спиной?
показать весь комментарий
10.01.2021 14:39 Ответить
у голодного всегда сытый виноват
показать весь комментарий
10.01.2021 13:30 Ответить
всему виной отрицание факта, что земля плоская
это лишь последствия
показать весь комментарий
10.01.2021 13:32 Ответить
а чё нелох не носит маску-надо подать на него в суд, за распространение заразы....
показать весь комментарий
10.01.2021 13:33 Ответить
патамушта мальдивкий кислордные концентраторы покупал)
показать весь комментарий
10.01.2021 13:39 Ответить
Він перехворів(?!). Нє апасєн.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:51 Ответить
Нелох выступает в качестве козла-провокатора - показывает баранам и овцам пример.
показать весь комментарий
10.01.2021 14:34 Ответить
Не тошните уже. "Бессимптомные" у них виноваты.
Вы это скажите тем, кто носит одну маску, раз в неделю ее стирая, и, приходя домой, руки забывает помыть.
показать весь комментарий
10.01.2021 13:37 Ответить
Никто же не говорит, что их за это судить надо, но это вполне логично, что если болен безсимптомно и находишься среди других, то ты из заражаешь
показать весь комментарий
10.01.2021 14:34 Ответить
Нелогично. Отсутствие симптомов не означает наличие болезни. В противном случае всех окружающих нужно называть бессимпомными больными.
показать весь комментарий
10.01.2021 15:45 Ответить
Но это же не вопрос веры или там мнения какого то)). Если вирус тест на слизистой находят, то болен, а если тест негативный - то здоров
показать весь комментарий
11.01.2021 17:54 Ответить
Для чого усіляку постійну коронавірусну дурню друкувати?
Це приватна ініціатива дурнів чи є план спущений зверху?
показать весь комментарий
10.01.2021 13:37 Ответить
Дурак ты, а не философ.
Не пальцем в жопе ковыряй, рассуждая, а потрудись прочитать первоисточник:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
показать весь комментарий
10.01.2021 13:49 Ответить
Ні, це задля рейтінгів. Адепти коронавірусу охоче читають такі видання.
показать весь комментарий
10.01.2021 20:32 Ответить
Концлагеря для здоровых на подходе а упоротые вакцинкой будут вертухаями
показать весь комментарий
10.01.2021 13:38 Ответить
Ого, аж целых два сотрудника. Вот это моща, вот это я понимаю!!!
показать весь комментарий
10.01.2021 13:41 Ответить
Ты просто идиот:

SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms

Michael A. Johansson, PhD; Talia M. Quandelacy, PhD, MPH; Sarah Kada, PhD; Pragati Venkata Prasad, MPH; Molly Steele, PhD, MPH; John T. Brooks, MD; Rachel B. Slayton, PhD, MPH; Matthew Biggerstaff, ScD, MPH; Jay C. Butler, MD
показать весь комментарий
10.01.2021 13:50 Ответить
Идиоты здесь как всегда ковидоистерички.

В статье 17 рас используется слово "предполагаем"
показать весь комментарий
10.01.2021 14:04 Ответить
Бессимптомные больные коронавирусом COVID-19 ответственны по меньшей мере за 50% новых случаев передачи вируса., все равно что ,безсимптомные больные диареей ,ответственны по меншей мере за 50% новых случаев передачи поноса
показать весь комментарий
10.01.2021 14:09 Ответить
Изследование... После этого ученые смоделировали... ЛОЛ!!!
показать весь комментарий
10.01.2021 15:19 Ответить
У нес всё правительство бессимптомно больное, но с глубокими последствиями. Правда, не для себя.
показать весь комментарий
10.01.2021 16:38 Ответить
Бессимптомные больные коронавирусом COVID-19 ответственны по меньшей мере за 50% новых случаев передачи вируса.Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/3168215-bessimptomnye-bolnye-otvetstvenny-za-50-novyh-slucaev-covid19.html Укринформ , Источник: https://censor.net/ru/n3240897

Що далі ? Всіх у канцтабор
показать весь комментарий
10.01.2021 17:57 Ответить
И что - безсимптомным щас об стенку убиться чтоль?
показать весь комментарий
10.01.2021 18:06 Ответить
Вот именно из-за этого маску ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ВСЕ !
показать весь комментарий
10.01.2021 18:53 Ответить
От, блин, "удивили" учёные. И дураку понятно что досимптомные и бессимптомные не знают о своей болезни и живут в обычном режиме поэтому и заражают окружающих.
Особенно наше быдлонигилистическое стадо, для которых масочный режим как красная тряпка для быка.
показать весь комментарий
10.01.2021 20:04 Ответить
Де ця стаття українською мовою?
показать весь комментарий
11.01.2021 02:48 Ответить
Чергове зляпане "дослідження".
Просто тренд такий.
показать весь комментарий
11.01.2021 03:21 Ответить
 
 