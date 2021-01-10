Бессимптомные больные ответственны за более чем 50% новых случаев COVID-19, - исследование
Бессимптомные больные коронавирусом COVID-19 ответственны по меньшей мере за 50% новых случаев передачи вируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования двух сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний в США, опубликованного в JAME Network.
Во время исследований потенциальных распространителей коронавируса разделили на три группы: досимптомные больные, бессимптомные и симптомные. После этого ученые смоделировали, за сколько случаев COVID-19 будет ответственна каждая группа в зависимости от времени, когда они наиболее заразны.
Как оказалось, в большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные люди ответственны за не менее 50% новых заражений. Именно поэтому так необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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- Объясните, Абрам Моисеевич, значение слова «дилемма».
После недолгого раздумья, профессор:
- Ну, смотрите. Представьте, что вы лежите посреди большой кровати и слева от вас - прекрасная молодая полногрудая красавица, а справа - активный гомосек. Представили?
А теперь вернемся к дилемме: К кому Вы повернетесь спиной?
это лишь последствия
Вы это скажите тем, кто носит одну маску, раз в неделю ее стирая, и, приходя домой, руки забывает помыть.
Це приватна ініціатива дурнів чи є план спущений зверху?
Не пальцем в жопе ковыряй, рассуждая, а потрудись прочитать первоисточник:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms
Michael A. Johansson, PhD; Talia M. Quandelacy, PhD, MPH; Sarah Kada, PhD; Pragati Venkata Prasad, MPH; Molly Steele, PhD, MPH; John T. Brooks, MD; Rachel B. Slayton, PhD, MPH; Matthew Biggerstaff, ScD, MPH; Jay C. Butler, MD
В статье 17 рас используется слово "предполагаем"
Що далі ? Всіх у канцтабор
Особенно наше быдлонигилистическое стадо, для которых масочный режим как красная тряпка для быка.
Просто тренд такий.