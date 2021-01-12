Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 12 января, на площади у Николаевского горсовета проходит очередная акция предпринимателей против локдауна и карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новости N".

На площади собралось более 200 человек. Многие стоят с плакатами: "Нас слушают, но не слышат", "Локдаун - нарушение Конституции" и прочие.

Участники акции - это предприниматели, работающие на рынках и магазинах города.

По утверждению собравшихся, ограничения, введенные в локдаун, являются необоснованными, незаконными, нарушающими права человека и убивающими малый и средний бизнес.

Поэтому участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун.

