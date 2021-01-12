Львовянин избил до смерти свою жену в присутствии детей

31-летний львовянин в результате ссоры избил до смерти свою жену в присутствии детей.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина сам позвонил правоохранителям и сознался в содеянном.

По указанному адресу немедленно прибыла полиция и криминалисты, которые установили, что 31-летний мужчина нанес жене смертельные травмы во время бытового конфликта. В это время в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков.

Полицейские задержали злоумышленника. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

