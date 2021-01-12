Мужчина на Одесчине убил свою жену, затем застрелился сам, - источник
Мужчина застрелил жену на Одесчине из зарегистрированного охотничьего ружья, а затем покончил с собой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, убийство произошло сегодня около 8:30 в селе Виноградовка, Болградского района.
Мужчина застрелил жену из своего зарегистрированного охотничьего ружья, затем из этого же ружья застрелился сам.
Полиция проводит расследование и изъяла оружие.
Топ комментарии
+4 Igor Bogolyubov
показать весь комментарий12.01.2021 10:03 Ответить Ссылка
+2 baba masha
показать весь комментарий12.01.2021 10:21 Ответить Ссылка
+2 Олексій Миколайович #415803
показать весь комментарий12.01.2021 10:26 Ответить Ссылка
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Читая в Фейсбуке рецензии прекрасного пола, невольно обращаешь внимание на одну закономерность: леди обычно методически возражают на каждый аргумент, даже если их неправота очевидна. Дамы никогда не принимают замечаний в свой адрес и обычно переходят в словесную атаку по принципу «сам дурак».
Похоже, что немощные сосуды получают чувственное наслаждение от полемики с противоположным полом. После двух трех обменов репликами вырисовывается чёткая картина, что инфанта не собирается менять свою точку зрения, даже если она противоречит Библии и таким образом продолжать обсуждение какой-либо темы становится нецелесообразным.
Кухарки по своей природе - мятежники. Мудрый Сирах выразил краткое резюме: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27). Поэтому Господь ограничил права жены и поставил ее в зависимость от мужа.
«Жене сказал: «…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт.3:16).
Как писал русский писатель Александр Иванович Куприн в своем рассказе: «С улицы» «…нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление...»
Опираясь на приобретенный опыт общения с посетительницами Фейсбука, я придерживаюсь практики не вступать в словопрения с дамами и дать возможность сонаследницам высказать последнее слово и их устами закрыть комментарии.
Как написал мудрый Сирах: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27).
Библия не рекомендует мужчинам находиться в компании женщин.
«Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо, как из одежд выходит моль, так от женщины - лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина…». 43 глава 12-14 стих. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
что за бред ты шепчешь то? А, так это для верующих в говорящие кусты?
ну тогда сходи и побеснуйся в капище, да отказ напиши шоб не лечили - и так психиатрия перед этим пасует
а так-трагедия для родных....