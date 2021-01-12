РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8949 посетителей онлайн
Новости
5 835 14

Мужчина на Одесчине убил свою жену, затем застрелился сам, - источник

Мужчина на Одесчине убил свою жену, затем застрелился сам, - источник

Мужчина застрелил жену на Одесчине из зарегистрированного охотничьего ружья, а затем покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, убийство произошло сегодня около 8:30 в селе Виноградовка, Болградского района.

Мужчина застрелил жену из своего зарегистрированного охотничьего ружья, затем из этого же ружья застрелился сам.

Полиция проводит расследование и изъяла оружие.

Читайте: Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший. ФОТО

Автор: 

Одесская область (3655) самоубийство (1012) стрельба (3270) убийство (6512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Пан Василий Макаренко!
Читая в Фейсбуке рецензии прекрасного пола, невольно обращаешь внимание на одну закономерность: леди обычно методически возражают на каждый аргумент, даже если их неправота очевидна. Дамы никогда не принимают замечаний в свой адрес и обычно переходят в словесную атаку по принципу «сам дурак».
Похоже, что немощные сосуды получают чувственное наслаждение от полемики с противоположным полом. После двух трех обменов репликами вырисовывается чёткая картина, что инфанта не собирается менять свою точку зрения, даже если она противоречит Библии и таким образом продолжать обсуждение какой-либо темы становится нецелесообразным.
Кухарки по своей природе - мятежники. Мудрый Сирах выразил краткое резюме: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27). Поэтому Господь ограничил права жены и поставил ее в зависимость от мужа.
«Жене сказал: «…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт.3:16).
Как писал русский писатель Александр Иванович Куприн в своем рассказе: «С улицы» «…нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление...»
Опираясь на приобретенный опыт общения с посетительницами Фейсбука, я придерживаюсь практики не вступать в словопрения с дамами и дать возможность сонаследницам высказать последнее слово и их устами закрыть комментарии.
Как написал мудрый Сирах: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27).
Библия не рекомендует мужчинам находиться в компании женщин.
«Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо, как из одежд выходит моль, так от женщины - лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина…». 43 глава 12-14 стих. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:03 Ответить
+2
Слабак. Мог врагов убивать, а убил себя.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:21 Ответить
+2
Люди перетворюються на дебілів в ********* агресивно-споживацькому світі.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довела бедолагу.
показать весь комментарий
12.01.2021 09:53 Ответить
Если вас и создал Бог то ему сам Черт помог!! А.С. Пушкин о женщинах!!
показать весь комментарий
12.01.2021 09:55 Ответить
Пан Василий Макаренко!
Читая в Фейсбуке рецензии прекрасного пола, невольно обращаешь внимание на одну закономерность: леди обычно методически возражают на каждый аргумент, даже если их неправота очевидна. Дамы никогда не принимают замечаний в свой адрес и обычно переходят в словесную атаку по принципу «сам дурак».
Похоже, что немощные сосуды получают чувственное наслаждение от полемики с противоположным полом. После двух трех обменов репликами вырисовывается чёткая картина, что инфанта не собирается менять свою точку зрения, даже если она противоречит Библии и таким образом продолжать обсуждение какой-либо темы становится нецелесообразным.
Кухарки по своей природе - мятежники. Мудрый Сирах выразил краткое резюме: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27). Поэтому Господь ограничил права жены и поставил ее в зависимость от мужа.
«Жене сказал: «…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт.3:16).
Как писал русский писатель Александр Иванович Куприн в своем рассказе: «С улицы» «…нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление...»
Опираясь на приобретенный опыт общения с посетительницами Фейсбука, я придерживаюсь практики не вступать в словопрения с дамами и дать возможность сонаследницам высказать последнее слово и их устами закрыть комментарии.
Как написал мудрый Сирах: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27).
Библия не рекомендует мужчинам находиться в компании женщин.
«Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо, как из одежд выходит моль, так от женщины - лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина…». 43 глава 12-14 стих. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:03 Ответить
ты бы еще цитатки "мыслителей" на стенах сортиров привел.
что за бред ты шепчешь то? А, так это для верующих в говорящие кусты?
ну тогда сходи и побеснуйся в капище, да отказ напиши шоб не лечили - и так психиатрия перед этим пасует
показать весь комментарий
12.01.2021 10:32 Ответить
Интересно посмотреть на того суккуба, который у тебя в роди жены
показать весь комментарий
12.01.2021 12:20 Ответить
Наверное сказала:иди помой посуду, а я пока сериальчик посмотрю...
а так-трагедия для родных....
показать весь комментарий
12.01.2021 09:59 Ответить
так не доставайся же ті никому...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:00 Ответить
затяжные праздники, за ними ЗЕлокдаун, вот кукушка и полетела
показать весь комментарий
12.01.2021 10:02 Ответить
Слабак. Мог врагов убивать, а убил себя.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:21 Ответить
Люди перетворюються на дебілів в ********* агресивно-споживацькому світі.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:26 Ответить
Напевно, обоє голосували за Зеленського і отримали платіжку недавно.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:00 Ответить
....крепка, аки смерть, любовь....
показать весь комментарий
12.01.2021 12:50 Ответить
Вже все "з'ясували"? І висновок зробили? І справу відкрили і закрили? Ай, молодці! Супер копи!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:51 Ответить
Бедняга, представяю какая стерва была его супруга
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
 
 