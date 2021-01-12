Мужчина на Одесчине убил свою жену, затем застрелился сам, - источник

Мужчина застрелил жену на Одесчине из зарегистрированного охотничьего ружья, а затем покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, убийство произошло сегодня около 8:30 в селе Виноградовка, Болградского района.

Мужчина застрелил жену из своего зарегистрированного охотничьего ружья, затем из этого же ружья застрелился сам.

Полиция проводит расследование и изъяла оружие.

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