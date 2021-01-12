Чоловік на Одещині вбив свою дружину, потім застрелився сам, - джерело
Чоловік застрелив дружину на Одещині із зареєстрованої мисливської рушниці, а потім наклав на себе руки.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, вбивство сталося сьогодні близько 8:30 в селі Виноградівка, Болградського району.
Чоловік застрелив дружину зі своєї зареєстрованої мисливської рушниці, потім з цієї ж рушниці застрелився сам.
Поліція проводить розслідування і вилучила зброю.
