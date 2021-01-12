Чоловік на Одещині вбив свою дружину, потім застрелився сам, - джерело

Чоловік застрелив дружину на Одещині із зареєстрованої мисливської рушниці, а потім наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, вбивство сталося сьогодні близько 8:30 в селі Виноградівка, Болградського району.

Чоловік застрелив дружину зі своєї зареєстрованої мисливської рушниці, потім з цієї ж рушниці застрелився сам.

Поліція проводить розслідування і вилучила зброю.

Дивіться також: Житель Черкащини до смерті побив свого 4-місячного сина, - Нацполіція. ФОТО