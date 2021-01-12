УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4404 відвідувача онлайн
Новини
5 841 14

Чоловік на Одещині вбив свою дружину, потім застрелився сам, - джерело

Чоловік на Одещині вбив свою дружину, потім застрелився сам, - джерело

Чоловік застрелив дружину на Одещині із зареєстрованої мисливської рушниці, а потім наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, вбивство сталося сьогодні близько 8:30 в селі Виноградівка, Болградського району.

Чоловік застрелив дружину зі своєї зареєстрованої мисливської рушниці, потім з цієї ж рушниці застрелився сам.

Поліція проводить розслідування і вилучила зброю.

Дивіться також: Житель Черкащини до смерті побив свого 4-місячного сина, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Одеська область (3489) самогубство (662) стрілянина (1832) вбивство (3213)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Пан Василий Макаренко!
Читая в Фейсбуке рецензии прекрасного пола, невольно обращаешь внимание на одну закономерность: леди обычно методически возражают на каждый аргумент, даже если их неправота очевидна. Дамы никогда не принимают замечаний в свой адрес и обычно переходят в словесную атаку по принципу «сам дурак».
Похоже, что немощные сосуды получают чувственное наслаждение от полемики с противоположным полом. После двух трех обменов репликами вырисовывается чёткая картина, что инфанта не собирается менять свою точку зрения, даже если она противоречит Библии и таким образом продолжать обсуждение какой-либо темы становится нецелесообразным.
Кухарки по своей природе - мятежники. Мудрый Сирах выразил краткое резюме: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27). Поэтому Господь ограничил права жены и поставил ее в зависимость от мужа.
«Жене сказал: «…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт.3:16).
Как писал русский писатель Александр Иванович Куприн в своем рассказе: «С улицы» «…нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление...»
Опираясь на приобретенный опыт общения с посетительницами Фейсбука, я придерживаюсь практики не вступать в словопрения с дамами и дать возможность сонаследницам высказать последнее слово и их устами закрыть комментарии.
Как написал мудрый Сирах: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27).
Библия не рекомендует мужчинам находиться в компании женщин.
«Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо, как из одежд выходит моль, так от женщины - лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина…». 43 глава 12-14 стих. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
показати весь коментар
12.01.2021 10:03 Відповісти
+2
Слабак. Мог врагов убивать, а убил себя.
показати весь коментар
12.01.2021 10:21 Відповісти
+2
Люди перетворюються на дебілів в ********* агресивно-споживацькому світі.
показати весь коментар
12.01.2021 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довела бедолагу.
показати весь коментар
12.01.2021 09:53 Відповісти
Если вас и создал Бог то ему сам Черт помог!! А.С. Пушкин о женщинах!!
показати весь коментар
12.01.2021 09:55 Відповісти
Пан Василий Макаренко!
Читая в Фейсбуке рецензии прекрасного пола, невольно обращаешь внимание на одну закономерность: леди обычно методически возражают на каждый аргумент, даже если их неправота очевидна. Дамы никогда не принимают замечаний в свой адрес и обычно переходят в словесную атаку по принципу «сам дурак».
Похоже, что немощные сосуды получают чувственное наслаждение от полемики с противоположным полом. После двух трех обменов репликами вырисовывается чёткая картина, что инфанта не собирается менять свою точку зрения, даже если она противоречит Библии и таким образом продолжать обсуждение какой-либо темы становится нецелесообразным.
Кухарки по своей природе - мятежники. Мудрый Сирах выразил краткое резюме: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27). Поэтому Господь ограничил права жены и поставил ее в зависимость от мужа.
«Жене сказал: «…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт.3:16).
Как писал русский писатель Александр Иванович Куприн в своем рассказе: «С улицы» «…нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление...»
Опираясь на приобретенный опыт общения с посетительницами Фейсбука, я придерживаюсь практики не вступать в словопрения с дамами и дать возможность сонаследницам высказать последнее слово и их устами закрыть комментарии.
Как написал мудрый Сирах: «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25. 27).
Библия не рекомендует мужчинам находиться в компании женщин.
«Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо, как из одежд выходит моль, так от женщины - лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина…». 43 глава 12-14 стих. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
показати весь коментар
12.01.2021 10:03 Відповісти
ты бы еще цитатки "мыслителей" на стенах сортиров привел.
что за бред ты шепчешь то? А, так это для верующих в говорящие кусты?
ну тогда сходи и побеснуйся в капище, да отказ напиши шоб не лечили - и так психиатрия перед этим пасует
показати весь коментар
12.01.2021 10:32 Відповісти
Интересно посмотреть на того суккуба, который у тебя в роди жены
показати весь коментар
12.01.2021 12:20 Відповісти
Наверное сказала:иди помой посуду, а я пока сериальчик посмотрю...
а так-трагедия для родных....
показати весь коментар
12.01.2021 09:59 Відповісти
так не доставайся же ті никому...
показати весь коментар
12.01.2021 10:00 Відповісти
затяжные праздники, за ними ЗЕлокдаун, вот кукушка и полетела
показати весь коментар
12.01.2021 10:02 Відповісти
Слабак. Мог врагов убивать, а убил себя.
показати весь коментар
12.01.2021 10:21 Відповісти
Люди перетворюються на дебілів в ********* агресивно-споживацькому світі.
показати весь коментар
12.01.2021 10:26 Відповісти
Напевно, обоє голосували за Зеленського і отримали платіжку недавно.
показати весь коментар
12.01.2021 11:00 Відповісти
....крепка, аки смерть, любовь....
показати весь коментар
12.01.2021 12:50 Відповісти
Вже все "з'ясували"? І висновок зробили? І справу відкрили і закрили? Ай, молодці! Супер копи!
показати весь коментар
12.01.2021 12:51 Відповісти
Бедняга, представяю какая стерва была его супруга
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
 
 