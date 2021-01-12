Львів'янин побив до смерті свою дружину в присутності дітей

31-річний львів'янин у результаті сварки побив до смерті свою дружину в присутності дітей.

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік сам зателефонував правоохоронцям і зізнався в скоєному.

За вказаною адресою негайно прибула поліція і криміналісти, які встановили, що 31-річний чоловік завдав дружині смертельних травм під час побутового конфлікту. В цей час у квартирі перебували шестимісячне немовля та двоє дітей 2 і 5 років. Їхня мати померла до приїзду медиків.

Поліцейські затримали зловмисника. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

