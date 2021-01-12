РУС
Незаконное задержание крымских татар на Керченском мосту: украинская прокуратура открыла уголовное производство

Незаконное задержание крымских татар на Керченском мосту: украинская прокуратура открыла уголовное производство

Украинская прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного задержания 120 граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Прокуратура АР Крым и города Севастополя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова (ч.2 ст.146 УК Украины), - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, вечером 11 января в виду проверок документов и автомобилей, 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на-Дону.

Досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и г. Севастополя.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о приговоре трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Призываем международное сообщество осудить действия РФ

Автор: 

Крым (26470) крымские татары (2718)
Только доведите производство до конца.
12.01.2021 16:26 Ответить
Ха. Так украинским законодательством запрещено пресекать границу АРК вне установленных пунктов пропуска. Не дали нарушить украинские законы. А тут еще тот самый мост... Ну нельзя же так подставляться..
12.01.2021 16:30 Ответить
 
 