Инвесторы требуют от НКРЭКУ остановить дискриминацию отрасли зеленой энергетики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не имеет права дискриминировать предприятия "зеленой" энергетики и обязана выполнить финансовые обязательства относительно полной выплаты накопленных долгов.

Соответствующее требование три ведущие ассоциации Европейско-Украинское энергетическое агентство, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, а также Украинская ветроэнергетическая ассоциация направили в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Представители инвесторов напоминают, что на заседании 13 января НКРЭКУ имеет целью запретить перевод средств, согласно подписанным кредитным соглашениям между Укрэнерго и тремя государственными банками, на цели погашения задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ.



"Сегодня Регулятору было направлено письмо от имени трех отраслевых ассоциаций сектора ... Письмом предлагаем снять с рассмотрения вопрос" О принятии решения НКРЭКУ по урегулированию задолженности на рынке электрической энергии ", поскольку такое решение противоречит нормам действующего законодательства с превышением полномочий, установленных законом", - говорится в заявлении.



Инвесторы указывают на необоснованность позиции НКРЭКУ об исключении задолженности, которая образовалась перед производителями из ВИЭ по состоянию на 1 августа 2020 года, из объема задолженности будет погашаться ГП "Гарантированный покупатель" за счет привлеченных НЭК "Укрэнерго" кредитных средств.



Кроме того, в письме подчеркивается о превышении НКРЭКУ собственных полномочий при установлении для ГП "Гарантированный покупатель" направлений погашения задолженности.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что за соответствующие инициативы к инвесторам в зеленую энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.



Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед пидприествамы ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.