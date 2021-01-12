Інвестори вимагають від НКРЕКП зупинити дискримінацію галузі зеленої енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг не має права дискримінувати підприємства "зеленої" енергетики та зобов’язана виконати фінансові зобовязання щодо повної виплати накопичених боргів.

Відповідну вимогу три провідні асоціації Європейсько-Українське енергетичне агентство, Українська асоціація відновлюваної енергетики, а також Українська вітроенергетична асоціація направили на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Представники інвесторів нагадують, що на засіданні 13 січня НКРЕКП має на меті заборонити перерахунок коштів, згідно підписаних кредитних угод між Укренерго та трьома державними банками, на цілі погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

"Сьогодні Регулятору було надіслано лист від імені трьох галузевих асоціацій сектору… Листом пропонуємо зняти з розгляду питання "Про прийняття рішення НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії", оскільки таке рішення діє всупереч нормам чинного законодавства та з перевищенням повноважень, встановлених законом", - говориться в заяві.

Інвестори вказують, про необґрунтованість позиції НКРЕКП щодо виключення заборгованості, що утворилась перед виробниками з ВДЕ станом на 1 серпня 2020 року, з обсягу заборгованості, що буде погашатись ДП "Гарантований покупець" за рахунок залучених НЕК "Укренерго" кредитних коштів.

Окрім того в листі підкреслюється про перевищення НКРЕКП власних повноважень при встановленні для ДП "Гарантований покупець" напрямів погашення заборгованості.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів в зелену енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року. При цьому 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприєствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.