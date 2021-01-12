УКР
Інвестори вимагають від НКРЕКП зупинити дискримінацію галузі зеленої енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг не має права дискримінувати підприємства "зеленої" енергетики та зобов’язана виконати фінансові зобовязання щодо повної виплати накопичених боргів.

Відповідну вимогу три провідні асоціації Європейсько-Українське енергетичне агентство, Українська асоціація відновлюваної енергетики, а також Українська вітроенергетична асоціація направили на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Представники інвесторів нагадують, що на засіданні 13 січня НКРЕКП має на меті заборонити перерахунок коштів, згідно підписаних кредитних угод між Укренерго та трьома державними банками, на цілі погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

"Сьогодні Регулятору було надіслано лист від імені трьох галузевих асоціацій сектору… Листом пропонуємо зняти з розгляду питання "Про прийняття рішення НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії", оскільки таке рішення діє всупереч нормам чинного законодавства та з перевищенням повноважень, встановлених законом", - говориться в заяві.

Інвестори вказують, про необґрунтованість позиції НКРЕКП щодо виключення заборгованості, що утворилась перед виробниками з ВДЕ станом на 1 серпня 2020 року, з обсягу заборгованості, що буде погашатись ДП "Гарантований покупець" за рахунок залучених НЕК "Укренерго" кредитних коштів.

Окрім того в листі підкреслюється про перевищення НКРЕКП власних повноважень при встановленні для ДП "Гарантований покупець" напрямів погашення заборгованості.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів в зелену енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року. При цьому 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприєствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

блд.. - я уже ненавижу этих зеленых инвестеров, которые гробят дешевую атомную энергетику и подымают тарифы..
Цензор достал уже - топит и топит почти каждую неделю за этих проходимцев..
12.01.2021 16:24
Геть дискримінацію, прирівняти ціну лохотронщикам з сонячними батареями до "атомної" електрики, хай свої експерименти проводять в багатих країнах. Бо як вирізати ліси для потреб ЄС то вони про екологію не думають, а як є можливість обдерти людей по зелених тарифах то про довкілля переживають.
12.01.2021 16:22
Требуйте с того, кто замутил этот разводняк украинцев
12.01.2021 16:12
Нужно запретить зеленую энергетику как и продажу носков в АТБ!!!
12.01.2021 16:10
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ( ИНВЕСТОРЫ ) РЫЖЕЕ ПАДЛО ОБДИРАЮЩЕЕ НАРОД УКРАИНЫ -- ИДЕТ НА ХУТОР
12.01.2021 17:10
Земля , где ты взялся ?
12.01.2021 16:12
Требуйте с того, кто замутил этот разводняк украинцев
12.01.2021 16:12
Инвесторы требуют от НКРЭКУ остановить дискриминацию отрасли зеленой энергетики - Цензор.НЕТ 5941
12.01.2021 16:18
Тем более что они в доле от зелёной.
12.01.2021 16:18
Почему здесь так топят за "зелёных"?
12.01.2021 16:15
за Ахмєтова вони , з однієї партії вихідці , бувших ригів не буває .
12.01.2021 16:30
Та ще і свинособачою.
12.01.2021 16:56
Инвесторы требуют от НКРЭКУ остановить дискриминацию отрасли зеленой энергетики - Цензор.НЕТ 6283

Всім інвесторам котрі повинні відробляти а не вимагати.
12.01.2021 16:17
все что-то требуют, а денег нет на всех
все уже украдено давно, одни дыры в бюджете
12.01.2021 16:20
"инвесторы" - ахметов что ли? мало этой гниде??
12.01.2021 16:21
блд.. - я уже ненавижу этих зеленых инвестеров, которые гробят дешевую атомную энергетику и подымают тарифы..
Цензор достал уже - топит и топит почти каждую неделю за этих проходимцев..
12.01.2021 16:24
Геть дискримінацію, прирівняти ціну лохотронщикам з сонячними батареями до "атомної" електрики, хай свої експерименти проводять в багатих країнах. Бо як вирізати ліси для потреб ЄС то вони про екологію не думають, а як є можливість обдерти людей по зелених тарифах то про довкілля переживають.
12.01.2021 16:22
готовы страну "заложить" ради "инвестора" ахметова! КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОН С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В МИРЕ(!) ТАРИФОВ НА "ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИГУ? ЯНУКОВИЧ И ЕГО БАНДЮКИ? ОБРАЩАЙТЕСЬ ПРЯМО К ВИТЕ-ОВОЩУ! ОН ВАМ ПОМОЖЕТ!!
12.01.2021 16:25
Это не витя
Это его холуй
12.01.2021 16:27
А Гончаренко позеленел, видать.
12.01.2021 16:26
Олексій Гончаренко не міняє своєї позиції , підтримка Попутника Революції стабільна .
12.01.2021 16:32
12.01.2021 16:27
p.s. зачастили "ходоки" от "инвесторов" на страницы этого сайта...с чего бы???
12.01.2021 16:27
инвесторы-миллиардеры- ахметовы, коломойские , фирташи, это хуже фашистов во время войны
12.01.2021 16:28
_Инвесторы в т. н. зелёную энергетику - на самом деле бандиты с большой дороги, грабящие Украину! В пекло таких инвесторов!
12.01.2021 16:33
Trudno poniat pocemu zalovatsia u nas vetrukvki oni ne subsidirujet gosudarstvo,solnecnim tolko trudnej,a vetruvki oni sami raboatajet bez subsidiji
12.01.2021 16:39
Да! Здравствует свинособача ізико. Тут українці Є?
12.01.2021 16:59
Взагалі не розумію, чому ще не скасували закон, який дає можливість різним аферистам вимагати кошти платників податків за товар по неконкурентних цінах.
Тоже блін бідні нещасні, типу державі нема куди гроші витрачати.
12.01.2021 18:40
Пора расхерячить парочку солнечных полей чтобы инвесторы поняли что народу Украины из золотое электричество нахрен не надо
12.01.2021 19:28
по тарифам АЭС надо им платить.
13.01.2021 06:03
 
 