Япония планирует полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за COVID-19
Правительство Японии в связи с выявленными в мире мутациями коронавируса планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну, приостановив даже действие миграционных послаблений для бизнесменов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал NHK.
Японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В настоящее время страну могут посещать только граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.
Однако власти решили приостановить и действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения ( Китай, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию и т.д.), отмечает телеканал.
В Японии зафиксировали более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.\
За його словами, уряду Нідерландів довелося продовжити суворі обмеження ще на три тижні.
Варто зауважити, що чиновник не виключив можливість відновлення роботи дитячих садків та шкіл вже з 25 січня.
Крім того, Рютте звернувся до своїх земляків, закликаючи їх відмовитися від поїздок за кордон аж до березня.
"Будь-хто в Нідерландах, хто думає, що зможе виїхати у відпустку, така людина є дуже антигромадською, і я розраховую на те, що ми будемо вимагати один від одного звіту", - сказав Рютте.