УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4079 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 207 6

Японія планує повністю заборонити в'їзд іноземців до країни через COVID-19

Японія планує повністю заборонити в'їзд іноземців до країни через COVID-19

Уряд Японії у зв'язку з виявленими у світі мутаціями коронавірусу планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців до країни, призупинивши навіть дію міграційних послаблень для бізнесменів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє телеканал NHK.

Японська влада з 28 грудня і до кінця січня припинила видавати нові візи громадянам усіх країн і регіонів світу у зв'язку з виявленням нового штаму коронавірусу. Нині країну можуть відвідувати лише громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи.

Однак влада вирішила призупинити і дію міграційних послаблень для бізнесменів з 11 країн і регіонів, з якими діють відповідні двосторонні угоди (Китай, Південна Корея, Таїланд, В'єтнам, Сінгапур, Малайзія тощо), зазначає телеканал.

Також читайте: В Японії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу

У Японії було зафіксовано понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом від початку пандемії.

Автор: 

карантин (18172) Японія (1232) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тільки початок. Незабаром всі країни закриються.
показати весь коментар
13.01.2021 11:51 Відповісти
Ось би всіх косооких закрити в одну резервацію на 50 років
показати весь коментар
13.01.2021 11:52 Відповісти
А наші деякі гнидники ниють про карантин .
показати весь коментар
13.01.2021 12:10 Відповісти
Влада Нідерландів продовжила режим жорсткого карантину до 9 лютого. Причиною стала ситуація з коронавірусом в країні.
https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-yevropi-shhe-odna-*******-***********-zhorstkyj-karantyn-na-try-tyzhni_1363231.html
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.\
За його словами, уряду Нідерландів довелося продовжити суворі обмеження ще на три тижні.
Варто зауважити, що чиновник не виключив можливість відновлення роботи дитячих садків та шкіл вже з 25 січня.
Крім того, Рютте звернувся до своїх земляків, закликаючи їх відмовитися від поїздок за кордон аж до березня.
"Будь-хто в Нідерландах, хто думає, що зможе виїхати у відпустку, така людина є дуже антигромадською, і я розраховую на те, що ми будемо вимагати один від одного звіту", - сказав Рютте.
показати весь коментар
13.01.2021 12:15 Відповісти
А Олимпийские игры как проводить собираетесь?
показати весь коментар
13.01.2021 13:45 Відповісти
 
 