Японія планує повністю заборонити в'їзд іноземців до країни через COVID-19

Уряд Японії у зв'язку з виявленими у світі мутаціями коронавірусу планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців до країни, призупинивши навіть дію міграційних послаблень для бізнесменів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє телеканал NHK.

Японська влада з 28 грудня і до кінця січня припинила видавати нові візи громадянам усіх країн і регіонів світу у зв'язку з виявленням нового штаму коронавірусу. Нині країну можуть відвідувати лише громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи.

Однак влада вирішила призупинити і дію міграційних послаблень для бізнесменів з 11 країн і регіонів, з якими діють відповідні двосторонні угоди (Китай, Південна Корея, Таїланд, В'єтнам, Сінгапур, Малайзія тощо), зазначає телеканал.

У Японії було зафіксовано понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом від початку пандемії.