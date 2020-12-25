1 853 12
В Японії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу
В Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу у тих, хто прибули з Великої Британії.
Про це повідомляє Japan Times, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що всіх інфікованих новим типом коронавірусу відправили на самоізоляцію. Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.
Також у Японії за п'ятницю зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль із показником у понад три тисячі заражених.
Топ коментарі
+4 wittmann1980
показати весь коментар25.12.2020 17:15
+1 Александр Юр
показати весь коментар25.12.2020 17:34
+1 3-ій віконт Крижопільський
показати весь коментар25.12.2020 18:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть ли люди, которые имеют врожденную резистентность к определённому типу вируса?
тоже этот вопрос интересует
Immunological research indicates that serological antibody studies, which measure antibodies in the blood (mostly IgG), may detect only about 20% to 80% of all coronavirus infections, depending on the sensitivity of the assay, the timing of the test, and the population tested.
This is because up to 80% of people develop no symptoms or only mild symptoms if infected, as they neutralize the coronavirus with their mucosal (IgA) or cellular (T-cells) immune system. These people may develop no measurable IgG antibodies or may show them only for a few weeks.
Most global Covid-19 hotspots peaked at about 20% IgG antibody prevalence (e.g. New York City, London, Stockholm, Madrid, Bergamo). Moreover, among people with anosmia (temporary loss of the sense of taste or smell) - a very typical Covid-19 symptom - only about 20% to 50% had detectable IgG antibodies, according to surveys in several countries.
https://corona-transition.org/antikorpertests-weisen-nur-einen-funftel-der-falle-nach
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3364
Нормальний вірус може бути лише з Чуйської долини