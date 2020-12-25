В Японії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу

В Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу у тих, хто прибули з Великої Британії.

Про це повідомляє Japan Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що всіх інфікованих новим типом коронавірусу відправили на самоізоляцію. Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

Також у Японії за п'ятницю зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль із показником у понад три тисячі заражених.

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