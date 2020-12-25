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Новини Коронавірус і карантин
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В Японії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу

В Японії виявили випадки зараження

В Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу у тих, хто прибули з Великої Британії.

Про це повідомляє Japan Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що всіх інфікованих новим типом коронавірусу відправили на самоізоляцію. Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

Також у Японії за п'ятницю зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль із показником у понад три тисячі заражених.

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Автор: 

Велика Британія (5608) карантин (18172) Японія (1205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
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25.12.2020 17:15
+1
Вопрос, к тем, кто есть специалистом-вирусологом. Вдруг такие этот форум читают.
Есть ли люди, которые имеют врожденную резистентность к определённому типу вируса?
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25.12.2020 17:34
+1
Среди меня, конечно же, маститого вирусолога не значится, но этот SARS Cov-2 либо охренел от наглости, либо его вывели искусственно. Более ранние вменяемые натуральные вирусы были ну не то, шобы оголтелыми расистами, но всё-таки отдавали предпочтение определённым расам или популяциям, а не косили всех подряд. Кроме того, ярыми эндемиками они тоже не были, но предпочитали какие-то ограниченные природные ареалы, а не пхались куда ни попадя от экватора до полюсов.
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25.12.2020 18:16
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Срочно всех закрыть, экономику остановить, на улицу не выходить, сидеть бояться!
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25.12.2020 17:15 Відповісти
Вопрос, к тем, кто есть специалистом-вирусологом. Вдруг такие этот форум читают.
Есть ли люди, которые имеют врожденную резистентность к определённому типу вируса?
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25.12.2020 17:34 Відповісти
или хотя бы приобретенную вследствие перенесенных других заболеваний.
тоже этот вопрос интересует
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25.12.2020 18:11 Відповісти
Я - не вірусолог. Але не треба бути вірусологом, щоб знати про клітинний імунітет, якому все одно який вірус знищувати. Якщо він, звичайно, у Вас не знищений вщент ******** медициною, шкідливим навколишнім середовищем та нездоровим способом життя. Поцікавтесь.
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25.12.2020 18:51 Відповісти
вирус плевать на ваш иммунитет... Многое зависит я думаю от количества вирусов... Я В школе проработал месяц и улетела в ковид... Моя подруга парикмахер сутками пашет.. И ничего.. Легкая форма... Другая училка полторы ставки и легкая форма.. А я чуть не зддохла.. И до сих пор последствия...илу специалиста который будет меня вытягивать из этой ковидное ямы... Врачам из поликлиники ники на рать.. Это на полгода.. Что вы хотите... Одна тварь в белом халате заявила раз вы такая больная увольняйтесь с работы.. Ага.. А кормить меня кто будет папа римский й или э а тварь...
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25.12.2020 20:24 Відповісти
Що значить "плювати"? Ви пишете повну дурню. Бо абсолютно некомпетентні в питанні.

Immunological research indicates that serological antibody studies, which measure antibodies in the blood (mostly IgG), may detect only about 20% to 80% of all coronavirus infections, depending on the sensitivity of the assay, the timing of the test, and the population tested.
This is because up to 80% of people develop no symptoms or only mild symptoms if infected, as they neutralize the coronavirus with their mucosal (IgA) or cellular (T-cells) immune system. These people may develop no measurable IgG antibodies or may show them only for a few weeks.
Most global Covid-19 hotspots peaked at about 20% IgG antibody prevalence (e.g. New York City, London, Stockholm, Madrid, Bergamo). Moreover, among people with anosmia (temporary loss of the sense of taste or smell) - a very typical Covid-19 symptom - only about 20% to 50% had detectable IgG antibodies, according to surveys in several countries.
https://corona-transition.org/antikorpertests-weisen-nur-einen-funftel-der-falle-nach

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3364
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25.12.2020 21:20 Відповісти
это теперь японский британский тип коронавируса
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25.12.2020 18:00 Відповісти
Среди меня, конечно же, маститого вирусолога не значится, но этот SARS Cov-2 либо охренел от наглости, либо его вывели искусственно. Более ранние вменяемые натуральные вирусы были ну не то, шобы оголтелыми расистами, но всё-таки отдавали предпочтение определённым расам или популяциям, а не косили всех подряд. Кроме того, ярыми эндемиками они тоже не были, но предпочитали какие-то ограниченные природные ареалы, а не пхались куда ни попадя от экватора до полюсов.
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25.12.2020 18:16 Відповісти
Просто раніше не тестували масово людей фальшивими тестами.
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25.12.2020 18:52 Відповісти
Британський, Уханський - це все для дітей. Повірте, звичайний коронавірус ніфіга не пре.
Нормальний вірус може бути лише з Чуйської долини
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25.12.2020 18:18 Відповісти
всім укольчик...БЕС-платно...)
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25.12.2020 18:23 Відповісти
Ще один доказ, що вірусам "чхати" на будь-які обмеження, закриття та ЛОХдауни.
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25.12.2020 18:49 Відповісти
 
 