Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19: препарат вже закуплено

Парламент Японії в середу схвалив законопроєкт, відповідно до якого населенню країни буде проведена безкоштовна вакцинація проти коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Japan Times.

За інформацією видання, законом передбачено, що витрати на вакцинацію 126 млн жителів будуть покриті з державного бюджету.

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Японії за час пандемії виявили понад 148 тис. випадків зараження коронавірусом, більш як 2 тис. осіб померли.

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