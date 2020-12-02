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Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19: препарат вже закуплено
Парламент Японії в середу схвалив законопроєкт, відповідно до якого населенню країни буде проведена безкоштовна вакцинація проти коронавірусу COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Japan Times.
За інформацією видання, законом передбачено, що витрати на вакцинацію 126 млн жителів будуть покриті з державного бюджету.
Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Японії за час пандемії виявили понад 148 тис. випадків зараження коронавірусом, більш як 2 тис. осіб померли.
Топ коментарі
+27 Кардан_вал
показати весь коментар02.12.2020 11:07
+8 Владэк
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+7 я гражданин Украины
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в вінниці в бар заходить мужик:
-а скільки у вас 100гр горілки вартує
-50 гривень
-а бутерброд
-30
-а чо так все дорого?
-а де зараз дешево?, - каже барменша
-в житомирі...там все бесплатно
-ви звідки знаєте?
-моя жінка розказувала...і даже в пятницю ввечері туди, а в неділю ввечері звідти водій її возить бесплатно
(ціни умовні)
або, все ж таки профілактика та заходи які використовує влада щодо запобігання поширенню коронавірусу - виявляються більш ефективними.
Более-мене реально конец сентября 2021 - за свои деньги...
А шо скажет Рада , а ?
01:32 https://censor.net/ru/news/3234425/na_sleduyuschiyi_god_sozdanie_antikovidnogo_fonda_ne_predusmotreno_razumkov
Ибо в телефонах долбится
Как там:ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже....
Все просто...
почему бы им в следующий раз не сделать императором китайца к примеру?
или премьер-министпром?
нужно что бы наш
ПЛидер Владимир Александрович прочитал им лекцию - "Какаяразница ?"!
Настолько все продумано, настолько совки ненавидят это(это знак шо это круто )
Там, млин, погиб от переутомления министр, Премьер, то шо выходные брал только два раза, промеж .... да, промеж работы(!) а вот у нас презорвадент.... ой, что там сидит и как называть то... ему пох.
Зеліна дипломатія
за гроші все.