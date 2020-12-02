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Новини Боротьба з коронавірусом
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Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19: препарат вже закуплено

Парламент Японії схвалив безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19: препарат вже закуплено

Парламент Японії в середу схвалив законопроєкт, відповідно до якого населенню країни буде проведена безкоштовна вакцинація проти коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Japan Times.

За інформацією видання, законом передбачено, що витрати на вакцинацію 126 млн жителів будуть покриті з державного бюджету.

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Японії за час пандемії виявили понад 148 тис. випадків зараження коронавірусом, більш як 2 тис. осіб померли.

Також читайте: Учені НАН прогнозують понад 20 тис. добових заражень COVID-19 у середині грудня

Автор: 

Японія (1197) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+27
Оце яскравий приклад того, як нормальна держава дбає про своїх громадян. А тепер порівняйте з нашими первісно-суспільними реаліями.
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02.12.2020 11:07
+8
реалії нашої держави в тому, що бідлота яка доривається до "корита" одразу будує сімейний бізнес, бере "відкати", лендкрузери купує, а без "чорного кешу" взагалі не уявляє як можна існувати...
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02.12.2020 11:11
+7
там е Нація а правлять Державники - різницю відчуваете...., ну а про саму Японію, тільки лінивий да даумбасівець хіба що не знае...
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02.12.2020 11:10
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Оце яскравий приклад того, як нормальна держава дбає про своїх громадян. А тепер порівняйте з нашими первісно-суспільними реаліями.
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02.12.2020 11:07 Відповісти
реалії нашої держави в тому, що бідлота яка доривається до "корита" одразу будує сімейний бізнес, бере "відкати", лендкрузери купує, а без "чорного кешу" взагалі не уявляє як можна існувати...
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02.12.2020 11:11 Відповісти
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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02.12.2020 13:38 Відповісти
все в порівнянні:
в вінниці в бар заходить мужик:
-а скільки у вас 100гр горілки вартує
-50 гривень
-а бутерброд

-30
-а чо так все дорого?
-а де зараз дешево?, - каже барменша
-в житомирі...там все бесплатно
-ви звідки знаєте?
-моя жінка розказувала...і даже в пятницю ввечері туди, а в неділю ввечері звідти водій її возить бесплатно
(ціни умовні)
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02.12.2020 11:22 Відповісти
Раз в Японии уже закуплен,значит и у нас уже лежит на складах, закупленная за бюджетные деньги.втихаря будут прививать нардепуков зеленомордых и блатных чиновников.после этого тема ковида им будет неинтересна совершенно.
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02.12.2020 12:19 Відповісти
А как это? 126 млн. жителей и при этом 148 тыс. случаев заражения? У них что там - жёсткий локдаун?
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02.12.2020 11:07 Відповісти
а у нас "европа" - ситуация скорее схожа с ситуацией в Индии...
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02.12.2020 11:08 Відповісти
Корона вона ж більше вражає не легені, а мозок. Чим меньше звивин тим складніша форма....
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02.12.2020 11:13 Відповісти
хммм.... он воно як....в такому випадку, в'єтнамці виявляється взагалі вундеркінди

або, все ж таки профілактика та заходи які використовує влада щодо запобігання поширенню коронавірусу - виявляються більш ефективними.
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02.12.2020 11:19 Відповісти
А ти ще не вкурсі?! Вєтнамці вже всі вимерли. І в Китаї 120 млн залишилося, а в Індії 38 про африку мовчу там взагалі.... Тільки японці і ми залишилися. Японці бо розумні, а ми бо какая разніца...
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02.12.2020 11:25 Відповісти
....бідні в'єтнамці....
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02.12.2020 11:30 Відповісти
Японцы очень дисциплинированы. У них сезонно принято и так носить маски практически постоянно - для профилактики ОРЗ. Там нет "антивирусников" и не прижились "антипрививочники" и - говоря шире - адепты сруського миГа".
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02.12.2020 12:10 Відповісти
Іпонамать витрачає бабло на медицину, а у ЗЕлохів влада закатує гроші в асфальт і вони задоволені.
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02.12.2020 11:08 Відповісти
Судя по развитию событий, все страны мира до нового года про вакцынируются .А в Украине по плану июль 2021
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02.12.2020 11:09 Відповісти
??? желаю Вам удачи провакцинироваться в июле 2021....
Более-мене реально конец сентября 2021 - за свои деньги...
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02.12.2020 11:13 Відповісти
Парламент Японии в среду одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19

А шо скажет Рада , а ?
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02.12.2020 11:09 Відповісти
Зеленська монобільшість вже сказала.
01:32 https://censor.net/ru/news/3234425/na_sleduyuschiyi_god_sozdanie_antikovidnogo_fonda_ne_predusmotreno_razumkov
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02.12.2020 11:14 Відповісти
рожайте и лечитесь дома нефиг по больницам шастать, на ваши проблемы денег нет, мы ещё бабло шо на бигборды и видосики не отбили, нам некогда заниматься вашими проблемами.
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02.12.2020 11:22 Відповісти
А она ничего не скажет!
Ибо в телефонах долбится
Как там:ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже....
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02.12.2020 11:15 Відповісти
рада скажет - в первую очередь бесплатно вакцинировать жителей ордло на кпп!
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02.12.2020 11:17 Відповісти
там е Нація а правлять Державники - різницю відчуваете...., ну а про саму Японію, тільки лінивий да даумбасівець хіба що не знае...
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02.12.2020 11:10 Відповісти
Япония....это не Украина !!!!! У них нет зе-ворюг!!!!
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02.12.2020 11:12 Відповісти
в Японии президент, премьер-министр и правительство - японцы, которые любят японцев, а в Украине евреи - которые любят евреев...
Все просто...
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02.12.2020 11:19 Відповісти
мысль: по сути - да, но по форме - кашмар попахивающий ксенофобией...
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02.12.2020 11:27 Відповісти
любить евреев и японцев это не ксенофобия...
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02.12.2020 11:30 Відповісти
евреи и японцы - в одном предложении о любви, уж очень сильно экзотично звучит
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02.12.2020 11:35 Відповісти
всё правильно и пенсии уже туда отправляем каждый месяц бандеролька идёт на родину вторую
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02.12.2020 11:46 Відповісти
В Японии нет президента - там император 😎
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02.12.2020 12:05 Відповісти
ну да - хотя это не существенно..
почему бы им в следующий раз не сделать императором китайца к примеру?
или премьер-министпром?
нужно что бы наш ПЛидер Владимир Александрович прочитал им лекцию - "Какаяразница ?"!
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02.12.2020 12:13 Відповісти
Зелохи а вы будете платить и за себя и за своего пастуха, потому что вы лохи. Полнейшие безоговорочные лохи.
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02.12.2020 11:14 Відповісти
За слуг отвечает барин.
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02.12.2020 11:16 Відповісти
я про Японию на Сливки Шоу посм. ролик..... б*же, это же 22-й век....
Настолько все продумано, настолько совки ненавидят это(это знак шо это круто )
Там, млин, погиб от переутомления министр, Премьер, то шо выходные брал только два раза, промеж .... да, промеж работы(!) а вот у нас презорвадент.... ой, что там сидит и как называть то... ему пох.
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02.12.2020 11:14 Відповісти
І не чекають чергової або позачергової сесії ? А в них є епіцентр ? Чому безкоштовно ?
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02.12.2020 11:14 Відповісти
А нам вакцину привезуть аж за рік.
Зеліна дипломатія
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02.12.2020 11:16 Відповісти
За те безкоштовно.
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02.12.2020 11:19 Відповісти
неправда.
за гроші все.
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02.12.2020 11:22 Відповісти
Так, для "слуг" безкоштовно. Ти заплатиш зі свого карману. Ти вже платиш за "безкоштовну" вакцину, медицину и т.п.
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02.12.2020 11:26 Відповісти
Значить, Японія планує провести Олімпіаду-2021 із глядачами на стадіонах. Із японськими глядачами на стадіонах
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02.12.2020 11:23 Відповісти
"Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен" - в Японии развитой социализм, или там японцы у власти?
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02.12.2020 11:24 Відповісти
там японец император, а у нас)))
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02.12.2020 11:48 Відповісти
Вот результат существования общества где нет 73% черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков.
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02.12.2020 11:27 Відповісти
площадь Японии почти в 2 раза меньше Украины, а населения в 3 раза больше, чем в Украине
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02.12.2020 14:34 Відповісти
 
 