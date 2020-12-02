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Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен
Парламент Японии в среду одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, об этом сообщает The Japan Times.
По информации издания, законом предусмотрено, что расходы на вакцинацию 126 млн жителей будут покрыты из государственного бюджета.
Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз вакцины AstraZeneca.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии за время пандемии выявили более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.
Топ комментарии
+27 Кардан_вал
показать весь комментарий02.12.2020 11:07
+8 Владэк
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+7 я гражданин Украины
показать весь комментарий02.12.2020 11:10
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в вінниці в бар заходить мужик:
-а скільки у вас 100гр горілки вартує
-50 гривень
-а бутерброд
-30
-а чо так все дорого?
-а де зараз дешево?, - каже барменша
-в житомирі...там все бесплатно
-ви звідки знаєте?
-моя жінка розказувала...і даже в пятницю ввечері туди, а в неділю ввечері звідти водій її возить бесплатно
(ціни умовні)
або, все ж таки профілактика та заходи які використовує влада щодо запобігання поширенню коронавірусу - виявляються більш ефективними.
Более-мене реально конец сентября 2021 - за свои деньги...
А шо скажет Рада , а ?
01:32 https://censor.net/ru/news/3234425/na_sleduyuschiyi_god_sozdanie_antikovidnogo_fonda_ne_predusmotreno_razumkov
Ибо в телефонах долбится
Как там:ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже....
Все просто...
почему бы им в следующий раз не сделать императором китайца к примеру?
или премьер-министпром?
нужно что бы наш
ПЛидер Владимир Александрович прочитал им лекцию - "Какаяразница ?"!
Настолько все продумано, настолько совки ненавидят это(это знак шо это круто )
Там, млин, погиб от переутомления министр, Премьер, то шо выходные брал только два раза, промеж .... да, промеж работы(!) а вот у нас презорвадент.... ой, что там сидит и как называть то... ему пох.
Зеліна дипломатія
за гроші все.