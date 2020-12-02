Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен

Парламент Японии в среду одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, об этом сообщает The Japan Times.

По информации издания, законом предусмотрено, что расходы на вакцинацию 126 млн жителей будут покрыты из государственного бюджета.

Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз вакцины AstraZeneca.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии за время пандемии выявили более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.

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