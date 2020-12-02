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Новости Борьба с коронавирусом
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Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен

Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен

Парламент Японии в среду одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, об этом сообщает The Japan Times.

По информации издания, законом предусмотрено, что расходы на вакцинацию 126 млн жителей будут покрыты из государственного бюджета.

Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз вакцины AstraZeneca.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии за время пандемии выявили более 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2 тыс. человек скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания одобрила применение от COVID-19 вакцины компании Pfizer. Вакцинация населения стартует со следующей недели

Япония (1307) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+27
Оце яскравий приклад того, як нормальна держава дбає про своїх громадян. А тепер порівняйте з нашими первісно-суспільними реаліями.
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02.12.2020 11:07
+8
реалії нашої держави в тому, що бідлота яка доривається до "корита" одразу будує сімейний бізнес, бере "відкати", лендкрузери купує, а без "чорного кешу" взагалі не уявляє як можна існувати...
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02.12.2020 11:11
+7
там е Нація а правлять Державники - різницю відчуваете...., ну а про саму Японію, тільки лінивий да даумбасівець хіба що не знае...
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02.12.2020 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Оце яскравий приклад того, як нормальна держава дбає про своїх громадян. А тепер порівняйте з нашими первісно-суспільними реаліями.
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02.12.2020 11:07 Ответить
реалії нашої держави в тому, що бідлота яка доривається до "корита" одразу будує сімейний бізнес, бере "відкати", лендкрузери купує, а без "чорного кешу" взагалі не уявляє як можна існувати...
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02.12.2020 11:11 Ответить
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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02.12.2020 13:38 Ответить
все в порівнянні:
в вінниці в бар заходить мужик:
-а скільки у вас 100гр горілки вартує
-50 гривень
-а бутерброд

-30
-а чо так все дорого?
-а де зараз дешево?, - каже барменша
-в житомирі...там все бесплатно
-ви звідки знаєте?
-моя жінка розказувала...і даже в пятницю ввечері туди, а в неділю ввечері звідти водій її возить бесплатно
(ціни умовні)
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02.12.2020 11:22 Ответить
Раз в Японии уже закуплен,значит и у нас уже лежит на складах, закупленная за бюджетные деньги.втихаря будут прививать нардепуков зеленомордых и блатных чиновников.после этого тема ковида им будет неинтересна совершенно.
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02.12.2020 12:19 Ответить
А как это? 126 млн. жителей и при этом 148 тыс. случаев заражения? У них что там - жёсткий локдаун?
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02.12.2020 11:07 Ответить
а у нас "европа" - ситуация скорее схожа с ситуацией в Индии...
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02.12.2020 11:08 Ответить
Корона вона ж більше вражає не легені, а мозок. Чим меньше звивин тим складніша форма....
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02.12.2020 11:13 Ответить
хммм.... он воно як....в такому випадку, в'єтнамці виявляється взагалі вундеркінди

або, все ж таки профілактика та заходи які використовує влада щодо запобігання поширенню коронавірусу - виявляються більш ефективними.
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02.12.2020 11:19 Ответить
А ти ще не вкурсі?! Вєтнамці вже всі вимерли. І в Китаї 120 млн залишилося, а в Індії 38 про африку мовчу там взагалі.... Тільки японці і ми залишилися. Японці бо розумні, а ми бо какая разніца...
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02.12.2020 11:25 Ответить
....бідні в'єтнамці....
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02.12.2020 11:30 Ответить
Японцы очень дисциплинированы. У них сезонно принято и так носить маски практически постоянно - для профилактики ОРЗ. Там нет "антивирусников" и не прижились "антипрививочники" и - говоря шире - адепты сруського миГа".
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02.12.2020 12:10 Ответить
Іпонамать витрачає бабло на медицину, а у ЗЕлохів влада закатує гроші в асфальт і вони задоволені.
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02.12.2020 11:08 Ответить
Судя по развитию событий, все страны мира до нового года про вакцынируются .А в Украине по плану июль 2021
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02.12.2020 11:09 Ответить
??? желаю Вам удачи провакцинироваться в июле 2021....
Более-мене реально конец сентября 2021 - за свои деньги...
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02.12.2020 11:13 Ответить
Парламент Японии в среду одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19

А шо скажет Рада , а ?
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02.12.2020 11:09 Ответить
Зеленська монобільшість вже сказала.
01:32 https://censor.net/ru/news/3234425/na_sleduyuschiyi_god_sozdanie_antikovidnogo_fonda_ne_predusmotreno_razumkov
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02.12.2020 11:14 Ответить
рожайте и лечитесь дома нефиг по больницам шастать, на ваши проблемы денег нет, мы ещё бабло шо на бигборды и видосики не отбили, нам некогда заниматься вашими проблемами.
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02.12.2020 11:22 Ответить
А она ничего не скажет!
Ибо в телефонах долбится
Как там:ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже....
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02.12.2020 11:15 Ответить
рада скажет - в первую очередь бесплатно вакцинировать жителей ордло на кпп!
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02.12.2020 11:17 Ответить
там е Нація а правлять Державники - різницю відчуваете...., ну а про саму Японію, тільки лінивий да даумбасівець хіба що не знае...
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02.12.2020 11:10 Ответить
Япония....это не Украина !!!!! У них нет зе-ворюг!!!!
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02.12.2020 11:12 Ответить
в Японии президент, премьер-министр и правительство - японцы, которые любят японцев, а в Украине евреи - которые любят евреев...
Все просто...
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02.12.2020 11:19 Ответить
мысль: по сути - да, но по форме - кашмар попахивающий ксенофобией...
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02.12.2020 11:27 Ответить
любить евреев и японцев это не ксенофобия...
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02.12.2020 11:30 Ответить
евреи и японцы - в одном предложении о любви, уж очень сильно экзотично звучит
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02.12.2020 11:35 Ответить
всё правильно и пенсии уже туда отправляем каждый месяц бандеролька идёт на родину вторую
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02.12.2020 11:46 Ответить
В Японии нет президента - там император 😎
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02.12.2020 12:05 Ответить
ну да - хотя это не существенно..
почему бы им в следующий раз не сделать императором китайца к примеру?
или премьер-министпром?
нужно что бы наш ПЛидер Владимир Александрович прочитал им лекцию - "Какаяразница ?"!
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02.12.2020 12:13 Ответить
Зелохи а вы будете платить и за себя и за своего пастуха, потому что вы лохи. Полнейшие безоговорочные лохи.
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02.12.2020 11:14 Ответить
За слуг отвечает барин.
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02.12.2020 11:16 Ответить
я про Японию на Сливки Шоу посм. ролик..... б*же, это же 22-й век....
Настолько все продумано, настолько совки ненавидят это(это знак шо это круто )
Там, млин, погиб от переутомления министр, Премьер, то шо выходные брал только два раза, промеж .... да, промеж работы(!) а вот у нас презорвадент.... ой, что там сидит и как называть то... ему пох.
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02.12.2020 11:14 Ответить
І не чекають чергової або позачергової сесії ? А в них є епіцентр ? Чому безкоштовно ?
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02.12.2020 11:14 Ответить
А нам вакцину привезуть аж за рік.
Зеліна дипломатія
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02.12.2020 11:16 Ответить
За те безкоштовно.
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02.12.2020 11:19 Ответить
неправда.
за гроші все.
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02.12.2020 11:22 Ответить
Так, для "слуг" безкоштовно. Ти заплатиш зі свого карману. Ти вже платиш за "безкоштовну" вакцину, медицину и т.п.
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02.12.2020 11:26 Ответить
Значить, Японія планує провести Олімпіаду-2021 із глядачами на стадіонах. Із японськими глядачами на стадіонах
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02.12.2020 11:23 Ответить
"Парламент Японии одобрил бесплатную вакцинацию населения от COVID-19: препарат уже закуплен" - в Японии развитой социализм, или там японцы у власти?
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02.12.2020 11:24 Ответить
там японец император, а у нас)))
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02.12.2020 11:48 Ответить
Вот результат существования общества где нет 73% черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков.
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02.12.2020 11:27 Ответить
площадь Японии почти в 2 раза меньше Украины, а населения в 3 раза больше, чем в Украине
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02.12.2020 14:34 Ответить
 
 